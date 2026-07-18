শারীরিক অবস্থার অবনতি, সোনম ওয়াংচুককে জোর করে নেওয়া হলো হাসপাতালে

গত মে মাসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় লাখ লাখ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে ভারতের যুব সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। তাদের এই দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে গত ২৮ জুন থেকে আমরণ অনশন করছেন অধিকারকর্মী সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১তম দিনে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে অনশনস্থল থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর করে দিল্লি কর্তৃপক্ষ।
গত শনিবার টেলিভিশনের দৃশ্যে দেখা যায়, ডজনখানেক পুলিশ সদস্য এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ছদ্মবেশে ও সাধারণ পোশাকে সভাস্থলে পৌঁছান। এরপর ওয়াংচুককে সরিয়ে নেওয়ার আগে সভামঞ্চে বড় সাদা কাপড়ের শিট দিয়ে চারপাশ আড়াল করে দেওয়া হয়। সরিয়ে নেওয়ার সময় ধারণ করা টিভি ফুটেজে ওয়াংচুককে সরাসরি দেখা যায়নি।
ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শচীন শর্মা বলেন, ‘আদালতের নির্দেশ মেনে এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও চিকিৎসকদের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে জনাব সোনম ওয়াংচুককে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য এখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন।’
এর আগে ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে জোরপূর্বক খাওয়ানোর অনুরোধ জানিয়ে করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষকে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর কড়া নজর রাখতে এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
পুলিশ সভাস্থলে অবস্থান নেওয়া সিজেপির কয়েকজন সমর্থককেও সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এবং এলাকা খালি করার নির্দেশ দেয়। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, এক নারী আন্দোলনকারীকে নারী পুলিশ সদস্যরা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।
বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, হাসপাতালে ওয়াংচুক সচেতন আছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।
সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে সাংবাদিকদের বলেন, ‘তারা সোনম স্যারকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে... একজন ৬০ বছর বয়সী মানুষ, যিনি ২০ দিন ধরে অনশনে আছেন এবং মুখে কিছু তোলেননি, তাঁকে দিল্লি পুলিশ জোর করে টেনে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে কোথায় নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই।’
সিজেপির বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, আগামী ২০ জুলাই সংসদের বাদল (মনসুন) অধিবেশন শুরু হলে তাঁরা ভারতের সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করবেন। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করবেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে দিপকে বলেন, আমি এখন থেকেই আমরণ অনশন শুরু করছি।’
৫৯ বছর বয়সী ওয়াংচুকের এই আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের জন্য এক বিরল জনমুখী চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোটি কোটি ভিউ ও শেয়ারের মাধ্যমে এই অধিকারকর্মীর দাবিগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং ভারতের সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।
ওয়াংচুকের ঘটনাটি চার দশকেরও বেশি সময় আগে লাদাখের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ওয়াংচুকের বাবার এক ঐতিহাসিক অনশনের স্মৃতিকে নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজকের এই দৃশ্য লাদাখের প্রবীণদের কাছে চেনা একটি অতীত। ১৯৮৪ সালে ঠিক একইভাবে লাদাখের মানুষের অধিকার আদায়ে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা প্রবীণ...২২ মিনিট আগে
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