অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে মোদিকে হত্যার হুমকি

মেলবোর্ন সফরের ঠিক আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হত্যার হুমকি পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৯ জুলাই মেলবোর্নে মোদির পূর্বনির্ধারিত সফরকে কেন্দ্র করে এই হুমকি দেওয়া হয়, যা নিয়ে বর্তমানে তদন্তে নেমেছে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ।
দেশটির গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে এই হুমকিমূলক মন্তব্যটি করা হয়েছিল, তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে সেটিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।
অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য অস্ট্রেলিয়া টুডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিটির উদ্যোগে মেলবোর্নের বিখ্যাত মার্ভেল স্টেডিয়ামে ৯ জুলাই ‘মেলবোর্ন মিটস মোদি’ শিরোনামে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকেরা ফেসবুকের একটি পেজে এই অনুষ্ঠানের প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। সেখানেই একটি পোস্টে ‘আবু মুস্তফা’ (অনূদিত) নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এই হুমকি দেওয়া হয়।
মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘অনুষ্ঠানের সময় স্টেডিয়ামের ছাদ বন্ধ রাখাই ভালো, অন্যথায় সে (মোদি) অস্ট্রেলিয়ায় নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে।’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্যটি নজরে আসার পরপরই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশকে জানানো হয়।
তদন্তপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ওই হুমকিমূলক বার্তার নেপথ্যে থাকা আইপি অ্যাড্রেসটি চিহ্নিত করেছেন। এই বার্তার মাধ্যমে কোনো গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন দেশটির আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে চলমান তদন্তের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া হয়নি।
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