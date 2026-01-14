কর্ণাটকে ঘুড়ির সুতায় গলা কেটে মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের কর্ণাটকে ঘুড়ির ধারালো সুতায় গুরুতর আহত হয়ে ৪৮ বছর বয়সী এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম সঞ্জুকুমার হোসামানি।
আজ বুধবার এক প্রতিবেদনে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, রাজ্যের বিদার জেলার তালামাদাগি সেতুর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন সঞ্জুকুমার। এ সময় রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে থাকা টানটান ঘুড়ির সুতায় তাঁর গলা গভীরভাবে কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার পরও তিনি কোনোমতে তাঁর মেয়ের নম্বরে কল করতে সক্ষম হন। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় সঞ্জুকুমার তাঁর মেয়ের ফোন নম্বর ডায়াল করার চেষ্টা করছেন।
ওই অবস্থায় এক পথচারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটি পৌঁছার আগেই সঞ্জুকুমার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
মকর সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো ভারতের অনেক অঞ্চলের ঐতিহ্য। আগে ঘুড়ি ওড়াতে কাচের গুঁড়ো মাখানো সুতির সুতা ব্যবহার করা হতো।
তবে গত কয়েক বছরে সুতির জায়গা দখল করে নিয়েছে নাইলন সুতা। টেকসই ও সস্তা হওয়ায় নাইলন সুতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু নাইলনের স্থায়িত্বই একে প্রাণঘাতী করে তুলেছে। কারণ, এটি চামড়া চিরে মারাত্মক জখম বা মৃত্যু ঘটাতে পারে।
এই সুতার সবচেয়ে বড় শিকার হন মোটরসাইকেলচালকেরা, কারণ, রাস্তা বা ফ্লাইওভারের ওপর আড়াআড়ি থাকা এই পাতলা সুতাগুলো তাঁদের চোখে পড়ে না এবং তাঁরা এর ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেন।
ভারতে ঘুড়ির সুতায় গলা কেটে মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক বছরে বেড়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে উত্তর দিল্লির রানি ঝাঁসি ফ্লাইওভারে স্কুটার চালিয়ে যাওয়ার সময় ২২ বছর বয়সী ব্যবসায়ী যশ গোস্বামীর গলা ঘুড়ির সুতায় কেটে যায় এবং তিনি স্কুটার থেকে পড়ে যান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে ২০২২ সালে হায়দারপুর ফ্লাইওভারে আরও এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ২০২৩ সালের জুলাইয়ে দিল্লির পশ্চিম বিহারে ঘুড়ির সুতা কেড়ে নিয়েছিল সাত বছর বয়সী এক শিশুর প্রাণ।
ভারতের কর্ণাটকে ঘুড়ির ধারালো সুতায় গুরুতর আহত হয়ে ৪৮ বছর বয়সী এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম সঞ্জুকুমার হোসামানি।
আজ বুধবার এক প্রতিবেদনে দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, রাজ্যের বিদার জেলার তালামাদাগি সেতুর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন সঞ্জুকুমার। এ সময় রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে থাকা টানটান ঘুড়ির সুতায় তাঁর গলা গভীরভাবে কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার পরও তিনি কোনোমতে তাঁর মেয়ের নম্বরে কল করতে সক্ষম হন। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় সঞ্জুকুমার তাঁর মেয়ের ফোন নম্বর ডায়াল করার চেষ্টা করছেন।
ওই অবস্থায় এক পথচারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটি পৌঁছার আগেই সঞ্জুকুমার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
মকর সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো ভারতের অনেক অঞ্চলের ঐতিহ্য। আগে ঘুড়ি ওড়াতে কাচের গুঁড়ো মাখানো সুতির সুতা ব্যবহার করা হতো।
তবে গত কয়েক বছরে সুতির জায়গা দখল করে নিয়েছে নাইলন সুতা। টেকসই ও সস্তা হওয়ায় নাইলন সুতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু নাইলনের স্থায়িত্বই একে প্রাণঘাতী করে তুলেছে। কারণ, এটি চামড়া চিরে মারাত্মক জখম বা মৃত্যু ঘটাতে পারে।
এই সুতার সবচেয়ে বড় শিকার হন মোটরসাইকেলচালকেরা, কারণ, রাস্তা বা ফ্লাইওভারের ওপর আড়াআড়ি থাকা এই পাতলা সুতাগুলো তাঁদের চোখে পড়ে না এবং তাঁরা এর ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেন।
ভারতে ঘুড়ির সুতায় গলা কেটে মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক বছরে বেড়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে উত্তর দিল্লির রানি ঝাঁসি ফ্লাইওভারে স্কুটার চালিয়ে যাওয়ার সময় ২২ বছর বয়সী ব্যবসায়ী যশ গোস্বামীর গলা ঘুড়ির সুতায় কেটে যায় এবং তিনি স্কুটার থেকে পড়ে যান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে ২০২২ সালে হায়দারপুর ফ্লাইওভারে আরও এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ২০২৩ সালের জুলাইয়ে দিল্লির পশ্চিম বিহারে ঘুড়ির সুতা কেড়ে নিয়েছিল সাত বছর বয়সী এক শিশুর প্রাণ।
ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ এখন সংঘাতের দোরগোড়ায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়ার পর তেহরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, হামলা হলে তারা কেবল আমেরিকাকে নয়, বরং যেসব প্রতিবেশী দেশে মার্কিন...৬ মিনিট আগে
দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে গাজা উপত্যকা আজ শিশুদের জন্য এক ভয়াবহ নরকে পরিণত হয়েছে। আহত, পঙ্গু ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ফিলিস্তিনি শিশুরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে—যেখানে শৈশব, শিক্ষা ও স্বপ্ন সবই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেছে।১৬ মিনিট আগে
ভারতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে ইরানে অবস্থানরত নিজেদের নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারত সরকার। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক জরুরি পরামর্শ জারি করে শিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী ও পর্যটকসহ সব ভারতীয় নাগরিককে সম্ভাব্য সব ধরনের১ ঘণ্টা আগে
অ্যাডাম ওয়াটারাস কানাডার তেলশিল্পের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং স্ট্রাথকোনা রিসোর্সেসের নির্বাহী চেয়ারম্যান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে এবং ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেল মার্কিন বাজারে কানাডিয়ান তেলের জায়গা দখল করার৩ ঘণ্টা আগে