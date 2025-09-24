দুর্গাপূজার আগে কলকাতায় এক রাতের বৃষ্টি কেড়ে নিল ১২ প্রাণ

কলকাতা প্রতিনিধি
দুর্গাপূজার ঠিক আগে কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় প্রশাসনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এক রাতের প্রবল বর্ষণেই ডুবে গেছে শহরের প্রধান সড়কগুলো। ভেঙে পড়েছে পরিবহনব্যবস্থা এবং পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ।
ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (আইএমডি) কলকাতা আঞ্চলিক প্রধান এইচ আর বিশ্বাস জানান, গত মঙ্গলবার ভোরের দিকে ২৪ ঘণ্টায় ২৫১.৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা ১৯৮৮ সালের পর থেকে শহরে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত।
পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার বেশির ভাগই হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। এ ছাড়া দুজনের মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে।
এই ভারী বৃষ্টি রাজ্যের রাজধানীকে পুরোপুরি স্থবির করে দিয়েছে। ফলে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।
শহরজুড়ে উৎসবের জন্য বাঁশ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তৈরি অসংখ্য মণ্ডপ এবং দেব-দেবীর মাটির প্রতিমাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক এলাকায় রাস্তা কোমরপানিতে ডুবে গিয়েছিল। এতে যানবাহন আটকা পড়ে এবং যাত্রীরা জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়।
এ ছাড়া সড়ক, ট্রেন এবং বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে অনেক এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না, যা বাসিন্দাদের ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে।
জলবায়ু বিশেষজ্ঞ রঞ্জন পাণ্ডা বলেন, ‘ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় এবং রাস্তাগুলো সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকায় আমি হোটেলে আটকা পড়েছি।’
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা রাস্তা ও রেললাইন থেকে পানি সরানোর জন্য পাম্প স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রম; যেমন খাদ্য বিতরণ ও জরুরি পরিষেবা চলমান রেখেছে।
আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় আগামী কয়েক দিন রাজ্য এবং পূর্ব ভারতে আরও বৃষ্টি হতে পারে।
রাজ্য সরকার আজ বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। শুক্রবার থেকে দুর্গোৎসবের ছুটি শুরু হবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, তবে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ এএনআইকে বলেন, ‘মাত্র চার ঘণ্টার বৃষ্টির পর এমন হবে, আমরা কখনোই ভাবিনি। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভালো নয়।’
দুর্গাপূজার ঠিক আগে কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় প্রশাসনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এক রাতের প্রবল বর্ষণেই ডুবে গেছে শহরের প্রধান সড়কগুলো। ভেঙে পড়েছে পরিবহনব্যবস্থা এবং পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ।
ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (আইএমডি) কলকাতা আঞ্চলিক প্রধান এইচ আর বিশ্বাস জানান, গত মঙ্গলবার ভোরের দিকে ২৪ ঘণ্টায় ২৫১.৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা ১৯৮৮ সালের পর থেকে শহরে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত।
পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার বেশির ভাগই হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। এ ছাড়া দুজনের মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে।
এই ভারী বৃষ্টি রাজ্যের রাজধানীকে পুরোপুরি স্থবির করে দিয়েছে। ফলে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।
শহরজুড়ে উৎসবের জন্য বাঁশ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তৈরি অসংখ্য মণ্ডপ এবং দেব-দেবীর মাটির প্রতিমাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক এলাকায় রাস্তা কোমরপানিতে ডুবে গিয়েছিল। এতে যানবাহন আটকা পড়ে এবং যাত্রীরা জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়।
এ ছাড়া সড়ক, ট্রেন এবং বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে অনেক এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না, যা বাসিন্দাদের ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে।
জলবায়ু বিশেষজ্ঞ রঞ্জন পাণ্ডা বলেন, ‘ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় এবং রাস্তাগুলো সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকায় আমি হোটেলে আটকা পড়েছি।’
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা রাস্তা ও রেললাইন থেকে পানি সরানোর জন্য পাম্প স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রম; যেমন খাদ্য বিতরণ ও জরুরি পরিষেবা চলমান রেখেছে।
আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় আগামী কয়েক দিন রাজ্য এবং পূর্ব ভারতে আরও বৃষ্টি হতে পারে।
রাজ্য সরকার আজ বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। শুক্রবার থেকে দুর্গোৎসবের ছুটি শুরু হবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, তবে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ এএনআইকে বলেন, ‘মাত্র চার ঘণ্টার বৃষ্টির পর এমন হবে, আমরা কখনোই ভাবিনি। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভালো নয়।’
৬০ বছর বয়সী প্রফেসর মার্টিন গ্রিফিথস লন্ডনের ইস্ট অ্যান্ডে পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তিনি রয়্যাল হাসপাতাল, হোয়াইট চ্যাপেল-এর এনএইচএস ট্রমা সার্জন। কিশোর গ্যাং কালচার, মাদক ব্যবসা কিংবা ছুরি ও গুলির আঘাতে আহত তরুণদের নিয়ে কাজ করা তাঁর দৈনন্দিন দায়িত্ব।১ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বুধবার সকালে ভয়াবহ এক সিঙ্কহোল তৈরি হয়ে মুহূর্তেই তিনটি যানবাহন গিলে নেয়। ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় সকাল ৭টার দিকে সামসেন রোডে—ভাজিরা হাসপাতাল ও সামসেন মেট্রোপলিটন পুলিশ স্টেশনের সামনেই।২ ঘণ্টা আগে
লাদাখে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা ও স্থানীয় লোকদের জন্য চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত চারজন নিহত ও ডজনখানেক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে বলে রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় দুটি সূত্র।২ ঘণ্টা আগে
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পরিধির মতো হাজার হাজার ভারতীয়র জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা, আকর্ষণীয় পেশা, উন্নত জীবনমান ও সামাজিক গতিশীলতার যে আমেরিকান স্বপ্ন ছিল, তা এখন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি দিনকে দিন কঠোর হচ্ছে এবং এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।২ ঘণ্টা আগে