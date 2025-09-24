Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

দুর্গাপূজার আগে কলকাতায় এক রাতের বৃষ্টি কেড়ে নিল ১২ প্রাণ

কলকাতা প্রতিনিধি  
এক রাতের প্রবল বর্ষণেই ডুবে গেছে শহরের প্রধান সড়কগুলো। ছবি: সংগৃহীত
এক রাতের প্রবল বর্ষণেই ডুবে গেছে শহরের প্রধান সড়কগুলো। ছবি: সংগৃহীত

দুর্গাপূজার ঠিক আগে কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় প্রশাসনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এক রাতের প্রবল বর্ষণেই ডুবে গেছে শহরের প্রধান সড়কগুলো। ভেঙে পড়েছে পরিবহনব্যবস্থা এবং পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ।

ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (আইএমডি) কলকাতা আঞ্চলিক প্রধান এইচ আর বিশ্বাস জানান, গত মঙ্গলবার ভোরের দিকে ২৪ ঘণ্টায় ২৫১.৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা ১৯৮৮ সালের পর থেকে শহরে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত।

পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার বেশির ভাগই হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। এ ছাড়া দুজনের মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে।

এই ভারী বৃষ্টি রাজ্যের রাজধানীকে পুরোপুরি স্থবির করে দিয়েছে। ফলে আসন্ন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

শহরজুড়ে উৎসবের জন্য বাঁশ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তৈরি অসংখ্য মণ্ডপ এবং দেব-দেবীর মাটির প্রতিমাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক এলাকায় রাস্তা কোমরপানিতে ডুবে গিয়েছিল। এতে যানবাহন আটকা পড়ে এবং যাত্রীরা জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়।

এ ছাড়া সড়ক, ট্রেন এবং বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে অনেক এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না, যা বাসিন্দাদের ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ রঞ্জন পাণ্ডা বলেন, ‘ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় এবং রাস্তাগুলো সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকায় আমি হোটেলে আটকা পড়েছি।’

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা রাস্তা ও রেললাইন থেকে পানি সরানোর জন্য পাম্প স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রম; যেমন খাদ্য বিতরণ ও জরুরি পরিষেবা চলমান রেখেছে।

আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় আগামী কয়েক দিন রাজ্য এবং পূর্ব ভারতে আরও বৃষ্টি হতে পারে।

কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪

রাজ্য সরকার আজ বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। শুক্রবার থেকে দুর্গোৎসবের ছুটি শুরু হবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, তবে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ এএনআইকে বলেন, ‘মাত্র চার ঘণ্টার বৃষ্টির পর এমন হবে, আমরা কখনোই ভাবিনি। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভালো নয়।’

বিষয়:

মৃত্যুভারতবৃষ্টিদুর্গাপূজাবন্যাকলকাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

দুর্গাপূজার আগে কলকাতায় এক রাতের বৃষ্টি কেড়ে নিল ১২ প্রাণ

দুর্গাপূজার আগে কলকাতায় এক রাতের বৃষ্টি কেড়ে নিল ১২ প্রাণ

গাজার মানুষের জীবন বাঁচানো লন্ডনের সার্জন বললেন—এটা কেয়ামত

গাজার মানুষের জীবন বাঁচানো লন্ডনের সার্জন বললেন—এটা কেয়ামত

থাইল্যান্ডের ব্যস্ত সড়কে হঠাৎ ১৬০ ফুটের গর্ত, গিলে নিল ৩ যানকে

থাইল্যান্ডের ব্যস্ত সড়কে হঠাৎ ১৬০ ফুটের গর্ত, গিলে নিল ৩ যানকে

কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪

কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪