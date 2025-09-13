Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

কর্ণাটকে গণেশ চতুর্থীর শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু

কলকাতা প্রতিনিধি  
হাসপাতালে হতাহতের পরিবার ও স্বজনেরা। ছবি: দ্য হিন্দু
হাসপাতালে হতাহতের পরিবার ও স্বজনেরা। ছবি: দ্য হিন্দু

কর্ণাটকের হাসান জেলার মোসালে হোসাহল্লি গ্রামে গণেশ চতুর্থীর শেষ দিনে ভাসান মিছিলে ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জনেরও বেশি, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আরাকলগুড়ু দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। তারপর সড়ক ডিভাইডার ভেঙে শোভাযাত্রায় থাকা মানুষের ওপর উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই চারজন প্রাণ হারান, পরে হাসপাতালে আরও চারজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের বেশির ভাগই তরুণ।

দুর্ঘটনার পর চালক পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিহতদের পরিবারপ্রতি পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। আহতদের চিকিৎসার সব খরচ সরকার বহন করবে বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

বিষয়:

মৃত্যুদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাভারতকর্ণাটক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

কর্ণাটকে গণেশ চতুর্থীর শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু

কর্ণাটকে গণেশ চতুর্থীর শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু

আসামে বাড়ির উঠানে স্বামীর, ঘরে স্ত্রীর গলাকাটা ও ছেলের খণ্ডিত মরদেহ

আসামে বাড়ির উঠানে স্বামীর, ঘরে স্ত্রীর গলাকাটা ও ছেলের খণ্ডিত মরদেহ

চার্লি কার্ক হত্যা: বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক, চাকরি হারানোর মুখে বহু সমালোচক

চার্লি কার্ক হত্যা: বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক, চাকরি হারানোর মুখে বহু সমালোচক

গাজায় হতাহত ২ লক্ষাধিক, ইসরায়েলি জেনারেলের বিস্ফোরক মন্তব্য

গাজায় হতাহত ২ লক্ষাধিক, ইসরায়েলি জেনারেলের বিস্ফোরক মন্তব্য