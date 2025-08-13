Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ট্রাম্পের হুমকি অগ্রাহ্য করে এবার মস্কো যাচ্ছেন জয়শঙ্কর

কলকাতা প্রতিনিধি  
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে সৃষ্ট কূটনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি ট্রাম্প ভারত থেকে আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুল্ক বাড়ানোর অন্যতম কারণ।

ট্রাম্প শুধু শুল্ক আরোপেই থেমে থাকেননি—ভারত ও রাশিয়াকে একই সঙ্গে ‘অর্থনৈতিকভাবে মৃত’ বলে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু নয়াদিল্লি তার প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জাতীয় স্বার্থ ও কৌশলগত বন্ধুত্বে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এই পটভূমিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের মস্কো সফরের অল্প দিনের মধ্যেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আগামী ২১ আগস্ট রুশ রাজধানীতে যাচ্ছেন। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও কৌশলগত সহযোগিতার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে গত ৭ আগস্ট ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রুশ সংবাদ সংস্থার বরাতে জানা গেছে, আগস্টের শেষের দিকে পুতিনের ভারত সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তারিখ এখনো স্থির হয়নি। এর মধ্যেই মোদী-পুতিনের ফোনালাপে দুই নেতা একে অপরকে ‘বন্ধু’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং কৌশলগত অংশীদারি বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়ালও জানিয়েছেন, বর্তমান ভারত আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী এবং কোনো চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না। এই অবস্থায় মার্কিন শুল্ক চাপ, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং সম্ভাব্য পুতিন সফর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে।

ভারত সফরে আসছেন পুতিন, সম্ভাব্য তারিখ আগস্টের শেষভাগভারত সফরে আসছেন পুতিন, সম্ভাব্য তারিখ আগস্টের শেষভাগ

আন্তর্জাতিক কূটনীতি পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, দোভাল ও জয়শঙ্করের পরপর রাশিয়া সফর শুধু নিয়মিত যোগাযোগ নয়, বরং এক স্পষ্ট সংকেত—ভারত একক কোনো শিবিরে আবদ্ধ নয়, বরং বহুমুখী কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা ভারতকে এশিয়ার ভূরাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। আগস্টের শেষ নাগাদ পুতিনের ভারত সফর এবং শিগগিরই মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরের সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনকে আরও ব্যস্ত করে তুলবে। এই বহুমুখী পদক্ষেপ ভারতের বার্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে—ওয়াশিংটন হোক বা মস্কো, নয়াদিল্লি নিজের স্বার্থ ও নীতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে।

বিষয়:

কূটনীতিশুল্কভারতরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

এই প্রথম ফিলিস্তিনকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাচ্ছেন নাদিন

এই প্রথম ফিলিস্তিনকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাচ্ছেন নাদিন

ট্রাম্পের হুমকি অগ্রাহ্য করে এবার মস্কো যাচ্ছেন জয়শঙ্কর

ট্রাম্পের হুমকি অগ্রাহ্য করে এবার মস্কো যাচ্ছেন জয়শঙ্কর

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে একটি বাংলা সিনেমা দেখানোর আদেশ

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে একটি বাংলা সিনেমা দেখানোর আদেশ

ভারতের নির্বাচনে কি ‘ভোট চুরি’ হয়েছে, এই ইস্যুতে কেন উত্তেজনা বাড়ছে

ভারতের নির্বাচনে কি ‘ভোট চুরি’ হয়েছে, এই ইস্যুতে কেন উত্তেজনা বাড়ছে