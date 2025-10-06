Ajker Patrika
দার্জিলিংয়ে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪, বহু মানুষ আশ্রয়হীন

কলকাতা প্রতিনিধি  
ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সেতু ভেঙে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ছবি: এনডিআরএফ
ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সেতু ভেঙে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ছবি: এনডিআরএফ

টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ভারতের দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে। শিলিগুড়ি-পোড়াঝাড় এলাকায় মহানন্দা নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামগুলোতে পানি ঢুকে বহু ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। অন্যদিকে, পাহাড়ি ঢালে নেমেছে একের পর এক ধস, যার ফলে রাস্তা ও ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) ও পুলিশ রাতভর উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এনডিআরএফের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, এরইমধ্যে তিনটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, অনেক জেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তথ্য আদান-প্রদানে দেরি হচ্ছে। যার ফলে প্রথম পর্যায়ে মৃতের যে সংখ্যা ঘোষণা করা হয়েছিল, তা এখন নতুন করে দেহ উদ্ধারের পর বাড়ছে।

যেসব এলাকায় মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আরও উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানান কার্সিয়ং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়।

উত্তরবঙ্গের পুলিশ প্রধান রাজেশ কুমার যাদব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পর্যায়ক্রমে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতি গোয়েলও ঘটনাস্থলে থেকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।

দুর্যোগে মিরিক, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে মাটি ধসে সড়ক ও সেতু ভেঙে পড়েছে। একইভাবে ডুয়ার্স ও কোচবিহার শহরের অনেক ওয়ার্ডে নদী ভাঙন দেখা গেছে। অনেক এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

আবহাওয়া দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে এবং পুরো অঞ্চলে কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্যের তথ্য আদান-প্রদান চলছে।

প্রশাসন আশঙ্কা করছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পাহাড়ি ও নদীতীরবর্তী এলাকায় চলাচল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

