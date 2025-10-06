দার্জিলিংয়ে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪, বহু মানুষ আশ্রয়হীন

কলকাতা প্রতিনিধি
টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ভারতের দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে। শিলিগুড়ি-পোড়াঝাড় এলাকায় মহানন্দা নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামগুলোতে পানি ঢুকে বহু ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। অন্যদিকে, পাহাড়ি ঢালে নেমেছে একের পর এক ধস, যার ফলে রাস্তা ও ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।
দেশটির জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) ও পুলিশ রাতভর উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এনডিআরএফের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, এরইমধ্যে তিনটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, অনেক জেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তথ্য আদান-প্রদানে দেরি হচ্ছে। যার ফলে প্রথম পর্যায়ে মৃতের যে সংখ্যা ঘোষণা করা হয়েছিল, তা এখন নতুন করে দেহ উদ্ধারের পর বাড়ছে।
যেসব এলাকায় মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আরও উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানান কার্সিয়ং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়।
উত্তরবঙ্গের পুলিশ প্রধান রাজেশ কুমার যাদব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পর্যায়ক্রমে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতি গোয়েলও ঘটনাস্থলে থেকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।
দুর্যোগে মিরিক, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে মাটি ধসে সড়ক ও সেতু ভেঙে পড়েছে। একইভাবে ডুয়ার্স ও কোচবিহার শহরের অনেক ওয়ার্ডে নদী ভাঙন দেখা গেছে। অনেক এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
আবহাওয়া দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে এবং পুরো অঞ্চলে কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্যের তথ্য আদান-প্রদান চলছে।
প্রশাসন আশঙ্কা করছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পাহাড়ি ও নদীতীরবর্তী এলাকায় চলাচল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ভারতের দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে। শিলিগুড়ি-পোড়াঝাড় এলাকায় মহানন্দা নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামগুলোতে পানি ঢুকে বহু ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। অন্যদিকে, পাহাড়ি ঢালে নেমেছে একের পর এক ধস, যার ফলে রাস্তা ও ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।
দেশটির জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) ও পুলিশ রাতভর উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এনডিআরএফের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, এরইমধ্যে তিনটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, অনেক জেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তথ্য আদান-প্রদানে দেরি হচ্ছে। যার ফলে প্রথম পর্যায়ে মৃতের যে সংখ্যা ঘোষণা করা হয়েছিল, তা এখন নতুন করে দেহ উদ্ধারের পর বাড়ছে।
যেসব এলাকায় মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আরও উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানান কার্সিয়ং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়।
উত্তরবঙ্গের পুলিশ প্রধান রাজেশ কুমার যাদব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পর্যায়ক্রমে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতি গোয়েলও ঘটনাস্থলে থেকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।
দুর্যোগে মিরিক, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে মাটি ধসে সড়ক ও সেতু ভেঙে পড়েছে। একইভাবে ডুয়ার্স ও কোচবিহার শহরের অনেক ওয়ার্ডে নদী ভাঙন দেখা গেছে। অনেক এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
আবহাওয়া দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে এবং পুরো অঞ্চলে কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্যের তথ্য আদান-প্রদান চলছে।
প্রশাসন আশঙ্কা করছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে পাহাড়ি ও নদীতীরবর্তী এলাকায় চলাচল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা শান্তি প্রস্তাবের জবাব দেয়। এতে হামাস কিছু ‘যদি, কিন্তু’ রাখলেও বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখেন। এরপর তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেন।৩৭ মিনিট আগে
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সম্প্রতি এক মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্কের মুখে পড়েছে। তিনি সরাসরি বলেছেন, ব্রাহ্মণেরাই ‘আমাদের সমাজে জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত করেন’ এবং প্রত্যেক সরকারেরই এই সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করা উচিত।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের হাতে চীনা-নির্মিত জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ার তৈরি আরডি-৯৩ ইঞ্জিন বিক্রির সাম্প্রতিক খবর ভারতে চরম রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি করেছে। বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনা জানালেও, মস্কোভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকেরা বলছেন...৩ ঘণ্টা আগে
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের দুই বছর পূর্ণ হবে আগামীকাল ৭ অক্টোবর। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে অঞ্চলটিতে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ এবং নিখোঁজ আরও প্রায় ১০ হাজার। এ ছাড়া, এই সময়ের মধ্যে অঞ্চলটিতে ২ লাখ টনের বেশি বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরায়েল।৩ ঘণ্টা আগে