সম্পর্ক মেরামতে দিল্লি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে, এখন ঢাকার পালা: সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতে ভারত এখন পর্যন্ত যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। এখন বিষয়টি এগিয়ে নেওয়ার পালা বাংলাদেশের। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশ চাইলে বলতে পারে, তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে নিম্ন পর্যায়ে রাখতে চায়। সেটিও গ্রহণযোগ্য। এর আগে এমন মনোভাব দেখা গেছে।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী এই অবস্থান ব্যক্ত করেন। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান এবং তিনি কেন ভারতের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ’—এমন এক প্রশ্নের জবাবে পিনাক রঞ্জন বলেন, ‘শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক ছিল। তাই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে এখানে আসতে দেওয়া যাবে না, এমন কথা বলার কোনো কারণ ছিল না।’
সাবেক এই হাইকমিশনার বলেন, ‘বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি—যিনি আগে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা ছিলেন—বলেছিলেন, শেখ হাসিনার দিল্লিতে অবস্থান দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না। সবাই সাধারণভাবে মনে করেছিল, ভারতও এই অবস্থানই অনুসরণ করবে। কিন্তু কিছু লবি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এবং তারা বলছে, শেখ হাসিনাকে অবশ্যই বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেছে। তবে প্রত্যর্পণ একটি বিচারিক প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ সরকার এখনো সেই প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করেনি। শেখ হাসিনা যদি নিজে বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান, তাহলে ভারত সরকার তাঁকে বাধা দেবে না। তবে ভারত জানতে চাইবে, বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পর তার সঙ্গে কী করা হবে। কারণ জামায়াতে ইসলামীর মতো কিছু পক্ষ আছে, যারা বাংলাদেশে ফেরার পর তাঁকে হত্যা করতে চায়।’
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অপর এক প্রশ্নে জানতে চায়, গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে দেওয়া শেখ হাসিনার বক্তব্য কীভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের পথ কঠিন করেছে? জবাবে এই সাবেক কূটনীতিক বলেন, ‘ভারতের সরকার চাইলে তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সময়ে কাউকে কথা বলা থেকে কীভাবে থামানো সম্ভব? শেখ হাসিনাকে ভারতে আটক বা কারাগারে রাখা হয়নি। তিনি বলেছেন, যে পরিণতিই তাকে মোকাবিলা করতে হোক না কেন, তিনি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান।’
দুই দেশের সম্পর্ক কি আবার মেরামত করা সম্ভব কি না—এমন এক প্রশ্নের জবাবে পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ‘অবশ্যই দুই দেশের সম্পর্ক মেরামত করা সম্ভব। তবে এর জন্য দুই পক্ষেরই উদ্যোগ প্রয়োজন। ভারত যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। এখন বিষয়টি ঢাকার ওপর নির্ভর করছে। বাংলাদেশ চাইলে বলতে পারে, তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে নিম্ন পর্যায়ে রাখতে চায়। সেটিও গ্রহণযোগ্য। এর আগে এমন মনোভাব দেখা গেছে। ভারত মূলত দুই দেশের সম্পর্কের মৌলিক স্তম্ভগুলোর দিকে নজর দেবে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। ভারত যতটা সম্ভব বাংলাদেশকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।’
চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ওমানে ইয়েমেনের হুতি প্রতিনিধিদের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত পাঁচটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে। এর কয়েক দিন আগে ইরান সমর্থিত এই সশস্ত্র গোষ্ঠী লোহিত সাগরের উপকূলের একটি কৌশলগত অংশ দখল করে নেয়।৩৮ মিনিট আগে
রাশিয়ার কর্মকর্তা ও দেশটির অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের লক্ষ্যে মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ একটি প্যাকেজ অনুমোদন লাভ করেছে। এই বিলটি এখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সই করলেই আইনে পরিণত হবে।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ‘আশা করা যায়, শেষের দিকে’ রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আবারও দাবি করেছেন, ইরান চুক্তিতে পৌঁছাতে আগ্রহী। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এই কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরানে ২০২২ সালের নারী-নেতৃত্বাধীন গণবিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনী পরিকল্পিতভাবে হত্যা, নির্যাতন ও যৌন সহিংসতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ফাঁস হওয়া সরকারি নথি, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত নতুন তদন্ত প্রতিবেদনে...১১ ঘণ্টা আগে