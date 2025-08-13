Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

মাখোঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলল এক ইহুদি রাব্বি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ‘শাংরি-লা ডায়ালগ’ নামে প্রতিরক্ষা বৈঠকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো। ছবি: সংগৃহীত
সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ‘শাংরি-লা ডায়ালগ’ নামে প্রতিরক্ষা বৈঠকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যম ইউটিউবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন এক ইহুদি রাব্বি। ডেভিড ড্যানিয়েল কোহেন নামের ওই রাব্বি রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্টকে। এই ইস্যুতে তদন্ত শুরু করেছে প্যারিস প্রসিকিউটরস অফিস।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ২৪-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শুক্রবার তদন্ত শুরুর বিষয়টি জানিয়েছে প্রসকিউটরস অফিস। ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার কারণেই মাখোঁকে এসব হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেতেইলু সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে কোহেন নামের ওই রাব্বির বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘তিনি প্রেসিডেন্ট মাখোঁকে অত্যন্ত ভয়ংকর ও অপমানজনক হুমকি দিয়েছেন। এবং এমন নয় যে এটিই প্রথম। একাধিক হুমকি দিয়েছেন তিনি, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’

রেতেইলু জানান, বিপজ্জনক ও অপরাধমূলক কন্টেন্টের ওপর নজরদারির জন্য ফরাসি সরকারের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ফ্যারোস’ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছে। পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০ নম্বর ধারার অধীনে এসব বক্তব্য বিচার বিভাগেও পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, কোহেন রাব্বি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে উদ্দেশ্য করে এক ইউটিউব ভিডিওতে বলেন, ‘কফিনে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এই ফরাসি প্রেসিডেন্টকে। তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এর মূল্য কী হতে পারে ঈশ্বরই তাঁকে তা বুঝিয়ে দেবেন। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মাখোঁ। তিনি প্রচণ্ড মাত্রায় ইহুদিবিদ্বেষী।’

এদিকে, কোহেনের এমন বক্ত্যের কড়া নিন্দা জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রধান রাব্বি হাইম করসিয়া। তিনি কোহেনের বক্তব্যকে ‘অসহনীয়’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি জানান, কোহেন কখনো ফ্রান্সে কোনো রাব্বিনিক পদে ছিলেন না এবং ফরাসি কোনো রাব্বিনিক স্কুল থেকে প্রশিক্ষণও পাননি তিনি।

বিষয়:

ইহুদিইমানুয়েল মাখোঁফ্রান্সইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

মাখোঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলল এক ইহুদি রাব্বি

মাখোঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলল এক ইহুদি রাব্বি

কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান থেকে ছোড়া গুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান থেকে ছোড়া গুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

ভারতে স্বাধীনতা দিবসে নিষিদ্ধ মাংস বিক্রি, দেশজুড়ে তোলপাড়

ভারতে স্বাধীনতা দিবসে নিষিদ্ধ মাংস বিক্রি, দেশজুড়ে তোলপাড়

এবার ঘুষ গ্রহণের মামলায় গ্রেপ্তার কোরিয়ার কারাবন্দি সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রী

এবার ঘুষ গ্রহণের মামলায় গ্রেপ্তার কোরিয়ার কারাবন্দি সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রী