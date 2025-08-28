কিয়েভের প্রাণকেন্দ্রে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ৮ জন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আবারও বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে চালানো এ হামলায় অন্তত আটজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩০ জন।
ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর লিমেঙ্কো জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেকে চাপা পড়ে আছে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।
কিয়েভের স্থানীয় সরকারের তথ্যমতে, রাজধানীর অন্তত ২০টি স্থানে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ডিকয় ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছে হামলা। এ হামলায় কিয়েভের শ-খানেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ প্রশাসনের প্রধান তিমার কাচেঙ্কো।
এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর হাতে এসে পৌঁছেছে ধ্বংসস্তূপের ছবি। সেসব ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কিয়েভের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা। বিধ্বস্ত ভবনগুলো থেকে ধোয়া উড়ছে। কিছু কিছু স্থানে আগুন ধরে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, তিন বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধে খুব কম সময়ই ইউক্রেনের একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পেরেছে রাশিয়ার ছোড়া ড্রোন কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র। তাই এই হামলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
ইউক্রেনের জাতীয় রেল অপারেটর, উকরজালিজনিৎসিয়া জানিয়েছে যে ভিনিৎসিয়া এবং কিয়েভ অঞ্চলের রেল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে কারণে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন চলাচল।
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পর ইউক্রেনে এটিই রাশিয়ার বড় হামলা। ওই বৈঠকের পর যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গতি পাচ্ছে বলে মনে হলেও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সামনে আসেনি। পশ্চিমা নেতারা অভিযোগ করেছেন, শান্তি প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করছেন পুতিন এবং আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রুশ সেনারা ইউক্রেনের ভেতরে আরও অগ্রসর হচ্ছে। এ সপ্তাহে ইউক্রেনের সামরিক নেতারা স্বীকার করেছেন, রুশ বাহিনী দেশটির অষ্টম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং আরও এলাকা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।
আজকের হামলার পর এক ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ‘পুতিন আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে বেছে নিচ্ছেন। আমি বিশ্বের সেই সব নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা প্রায়শই শান্তির কথা বলে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই যখন আদর্শের জন্য সরব হওয়ার কথা, তখন তাদের চুপ থাকতে দেখা যায়।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘সব ডেডলাইন শেষ। কূটনীতির সব সুযোগ শেষ করে দেওয়া হয়েছে।’
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আবারও বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে চালানো এ হামলায় অন্তত আটজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩০ জন।
ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর লিমেঙ্কো জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেকে চাপা পড়ে আছে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।
কিয়েভের স্থানীয় সরকারের তথ্যমতে, রাজধানীর অন্তত ২০টি স্থানে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ডিকয় ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চালানো হয়েছে হামলা। এ হামলায় কিয়েভের শ-খানেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ প্রশাসনের প্রধান তিমার কাচেঙ্কো।
এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর হাতে এসে পৌঁছেছে ধ্বংসস্তূপের ছবি। সেসব ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কিয়েভের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা। বিধ্বস্ত ভবনগুলো থেকে ধোয়া উড়ছে। কিছু কিছু স্থানে আগুন ধরে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, তিন বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধে খুব কম সময়ই ইউক্রেনের একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পেরেছে রাশিয়ার ছোড়া ড্রোন কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র। তাই এই হামলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
ইউক্রেনের জাতীয় রেল অপারেটর, উকরজালিজনিৎসিয়া জানিয়েছে যে ভিনিৎসিয়া এবং কিয়েভ অঞ্চলের রেল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে কারণে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন চলাচল।
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পর ইউক্রেনে এটিই রাশিয়ার বড় হামলা। ওই বৈঠকের পর যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গতি পাচ্ছে বলে মনে হলেও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য সামনে আসেনি। পশ্চিমা নেতারা অভিযোগ করেছেন, শান্তি প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করছেন পুতিন এবং আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে রুশ সেনারা ইউক্রেনের ভেতরে আরও অগ্রসর হচ্ছে। এ সপ্তাহে ইউক্রেনের সামরিক নেতারা স্বীকার করেছেন, রুশ বাহিনী দেশটির অষ্টম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং আরও এলাকা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।
আজকের হামলার পর এক ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ‘পুতিন আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে বেছে নিচ্ছেন। আমি বিশ্বের সেই সব নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা প্রায়শই শান্তির কথা বলে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই যখন আদর্শের জন্য সরব হওয়ার কথা, তখন তাদের চুপ থাকতে দেখা যায়।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘সব ডেডলাইন শেষ। কূটনীতির সব সুযোগ শেষ করে দেওয়া হয়েছে।’
ভারতে ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত চার বছরে যৌতুক সংক্রান্ত কারণে প্রায় ৩৬ হাজার নারীর মৃত্যু হয়েছে। দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর জরিপে উঠে এসেছে এই ভয়াবহ তথ্য। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতনে মোট ৩৫ হাজার ৪৯৩ জন নারী নিহত হয়েছেন।১৩ মিনিট আগে
ভারতের মহারাষ্ট্রের ভবন ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে ভেঙে পড়ে ‘রামাবাই অ্যাপার্টমেন্ট’ নামের চারতলা ভবনটি। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো সেখানে অব্যাহত রয়েছে উদ্ধারকাজ। কর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষদের উদ্ধারে একসঙ্গে কাজ করছে ভারতের জাতীয় বিপর১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই, বরং আরও অবনতি হচ্ছে। বন্যার ভয়াবহতায় পাঞ্জাব প্রদেশের প্রায় দুই লাখ বাসিন্দাকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবি, শতলেজ ও চেনাব নদীর পানি উপচে আর২ ঘণ্টা আগে
ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য আসাম থেকে ২৬ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইন করা হয়েছে। এই পুশ ইনের বিষয়টি উল্লেখ করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা ‘অবৈধ অভিবাসন’ নিয়ে কড়া অবস্থান জানিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে