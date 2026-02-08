১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র: জেলেনস্কি

আবুধাবিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের কয়েক দফা আলোচনা কোনো ফল ছাড়াই শেষ হয়েছে। এর কয়েক দিনের মধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানালেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এসব চুক্তির কিছু অংশ ইউক্রেনের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়েছে—জেলেনস্কি বলেছেন, গোয়েন্দা সূত্র থেকে তিনি এমন কিছু নথি দেখেছেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। তিনি এটিকে ‘দিমিত্রিয়েভ প্যাকেজ’ বলে উল্লেখ করেন। এই নামটি এসেছে কিরিল দিমিত্রিয়েভের নাম থেকে। দিমিত্রিয়েভ রাশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের প্রধান। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি আলোচনা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং নতুন করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মস্কোকে যুদ্ধ থামাতে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। তবে পুতিন স্পষ্ট করে বলেছেন, যুদ্ধ হোক বা না হোক, ইউক্রেনে রাশিয়া তার লক্ষ্য অর্জন করবেই।
দিমিত্রিয়েভ ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে মিলে ২৮ দফার শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের কথাও ছিল।
কিন্তু জেলেনস্কি, ইউরোপীয় নেতারা ও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করা দরকার। এতে রাশিয়ার যুদ্ধ চালানোর অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং পশ্চিমা প্রযুক্তি পাওয়ার পথ বন্ধ হবে।
শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ব্রিফিংয়ে জেলেনস্কি বলেন, ‘তাদের সব দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক বা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পর্কে আমরা জানি না। তবে কিছু তথ্য আমাদের কাছে আসছে।’ এই বক্তব্যের লিখিত প্রতিলিপি শনিবার প্রকাশ করা হয়। তিনি আরও বলেন, ‘গণমাধ্যমে এবং অন্য জায়গা থেকেও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এসব চুক্তির কিছু অংশ ইউক্রেন-সংক্রান্ত বিষয় জড়িত থাকতে পারে। যেমন আমাদের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তা।’ জেলেনস্কি বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সম্পর্কে আমাদের বাদ দিয়ে করা কোনো চুক্তি, এমনকি সম্ভাব্য চুক্তিও ইউক্রেন সমর্থন করবে না।’
এই মন্তব্যের সময়ই রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি খাতে আরেকটি বড় বিমান হামলা চালায়। এতে শনিবার দেশটির বড় অংশ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে মানুষ আলো ও তাপ ছাড়া দিন কাটাতে বাধ্য হয়। হামলার কারণে ইউক্রেনের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাতে হয়। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এক্সে জানায়, সামরিক কার্যকলাপের কারণে কিছু বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কয়েকটি বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
জেলেনস্কি বলেন, দিমিত্রিয়েভ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এই প্যাকেজ উপস্থাপন করেন। তবে তিনি কবে এই বৈঠক হয়েছে, তা জানাননি। জেলেনস্কির বক্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা ক্রমেই অচল অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে। বিশেষ করে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দোনেৎস্ক অঞ্চল কে নিয়ন্ত্রণ করবে, এই প্রশ্নে বড় ধরনের মতবিরোধ রয়ে গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র দোনেৎস্কে একটি মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে পুতিন দাবি করেছেন, ইউক্রেনকে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চলই রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে। এই অঞ্চলের কিছু অংশ রাশিয়া সামরিকভাবে দখল করতে পারেনি, যদিও পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের চার বছর পূর্তির কাছাকাছি চলে এসেছে যুদ্ধ। লিখিত প্রতিলিপি অনুযায়ী, জেলেনস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ করার জন্য ‘জুনের মধ্যে’ একটি সময়সীমা প্রস্তাব করেছে। তিনি মনে করেন, এই সময়সীমা অনুযায়ী তারা পক্ষগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।
জেলেনস্কির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্বেগ হচ্ছে এ বছরের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচন। তিনি বলেন, ‘আমরা বুঝি, তারা তাদের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করবে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায়—নির্বাচন, সমাজের মনোভাবের পরিবর্তনে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তাদের কাছে নির্বাচন নিঃসন্দেহে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরল হওয়া যাবে না। তারা বলে, জুনের মধ্যে সব শেষ করতে চায়। আর যুদ্ধ সেভাবেই শেষ করতে তারা সবকিছু করবে।’
মার্কিন বিখ্যাত সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টের প্রধান নির্বাহী পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন উইলিয়াম লুইস। পত্রিকাটি নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছে। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত তদারক করার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বিদায়ের খবর এল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী দল, সামরিক-সমর্থিত রক্ষণশীল শক্তি এবং জনতাবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর পাশাপাশি চলছে গণভোট, যার মাধ্যমে পাল্টে যেতে পারে দেশটির সংবিধানও।২ ঘণ্টা আগে
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে মার্কিন হামলার সম্ভাবনা দেখা দিলে দেশটিকে রক্ষায় সহায়তা করতে প্রস্তুত হাজার হাজার ইরাকি। এই লক্ষ্যে হাজার হাজার ইরাকি নাগরিক একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের একটি আদালত তোশাখানা-২ দুর্নীতি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন। গতকাল শনিবার এই রায় দেন বিশেষ আদালত। খবর এনডিটিভির৩ ঘণ্টা আগে