পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠক বুদাপেস্টে আয়োজন করতে চান ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে সরাসরি বৈঠকের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে হাঙ্গেরি রাজধানী বুদাপেস্টকে বিবেচনা করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো। মার্কিন এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে গণমাধ্যমটি।
পলিটিকোর প্রতিবেদনে বলা হয়, পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ভেন্যু নির্ধারণের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের আলোচনা এখনো চলছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস হাঙ্গেরিতে সম্ভাব্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পুতিন ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, তিনি বৈঠকের স্থান হিসেবে মস্কোকেই প্রাধান্য দেন। অন্যদিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ বিকল্প হিসেবে জেনেভার নাম প্রস্তাব করেছেন।
এদিকে, আরেক মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে এই বিষয়ক পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘জেলেনস্কি ও পুতিনের সম্ভাব্য বৈঠকের জন্য বিবেচিত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টও।’ সূত্রটির ভাষ্য, হাঙ্গেরি আলোচনার আয়োজক হতে আগ্রহ ও প্রস্তুতিও জানিয়েছে। আরও কয়েকটি দেশও একই আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
অবশ্য প্রথমে পলিটিকোই জানায়, সম্ভাব্য বৈঠকের আয়োজক হিসেবে বুদাপেস্টের নাম বিবেচনা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সাংবাদিকদের জানান, বুদাপেস্ট নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
অপরদিকে, রুশ প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ নিশ্চিত করেছেন, সাম্প্রতিক ফোনালাপে পুতিন ও ট্রাম্প একমত হয়েছেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি আলোচনা অব্যাহত রাখা উচিত। ভবিষ্যতে প্রতিনিধি দলের স্তর আরও উঁচু পর্যায়ে নেওয়ার বিষয়েও তাঁরা কথা বলেছেন।
বার্তা সংস্থা এএফপির তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক এক ফোনালাপে ট্রাম্পকে পুতিন মস্কোয় জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্র বলেছে, ‘পুতিন মস্কোর কথা উল্লেখ করেছিলেন’ সরাসরি বৈঠকের স্থান হিসেবে। এর মাধ্যমে যুদ্ধ শেষের পথে আলোচনা এগোনোর চেষ্টা হচ্ছিল। তবে সূত্রটির দাবি, জেলেনস্কি সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
