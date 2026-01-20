নারীদের সঙ্গে আপত্তিকর ভিডিও ফাঁস, কর্ণাটকে পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের পুলিশ ডিরেক্টর জেনারেল (সিভিল রাইটস এনফোর্সমেন্ট–ডিজিপি) রামচন্দ্র রাওকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীদের সঙ্গে তাঁর আপত্তিকর অবস্থার একাধিক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, তবে রাও তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সেগুলোকে ‘বানোয়াট ও মিথ্যা’ বলে অভিহিত করেছেন।
তাঁর বরখাস্তের আদেশে বলা হয়েছে, রাও এমন ‘অশ্লীল আচরণ করেছেন যা একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য অশোভন এবং যা সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।’ আদেশে আরও বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার নিশ্চিত হয়েছে যে, রাওয়ের এই আচরণ বিধিলঙ্ঘন করেছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘তদন্তাধীন অবস্থায় ডিরেক্টরেট অব সিভিল রাইটস এনফোর্সমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ড. কে. রামচন্দ্র রাওকে অবিলম্বে কার্যকরভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন বলে রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে।’
নির্দেশ অনুযায়ী, সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন রাও রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া ‘কোনো অবস্থাতেই’ সদর দপ্তর ত্যাগ করতে পারবেন না।
ভিডিওগুলো ভাইরাল হওয়ার পর তিনি সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে দ্রুত তাঁর কাছে ছুটে যান, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো বৈঠক হয়নি।
পরমেশ্বরের বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের রাও বলেন, ‘আমি স্তব্ধ। এসবই বানোয়াট এবং মিথ্যা। ভিডিওটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।’ তিনি আরও যোগ করেন, ’আমিও ভাবছি এটা কীভাবে এবং কখন ঘটল এবং কে এটা করেছে। এই যুগে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।’
ভিডিওগুলো পুরনো কি না জানতে চাইলে ১৯৯৩ ব্যাচের এই ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) কর্মকর্তা বলেন, ’পুরনো মানে আট বছর আগের কথা, যখন আমি বেলাগাভিতে ছিলাম।’
ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের পুলিশ ডিরেক্টর জেনারেল (সিভিল রাইটস এনফোর্সমেন্ট–ডিজিপি) রামচন্দ্র রাওকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীদের সঙ্গে তাঁর আপত্তিকর অবস্থার একাধিক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, তবে রাও তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সেগুলোকে ‘বানোয়াট ও মিথ্যা’ বলে অভিহিত করেছেন।
তাঁর বরখাস্তের আদেশে বলা হয়েছে, রাও এমন ‘অশ্লীল আচরণ করেছেন যা একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য অশোভন এবং যা সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।’ আদেশে আরও বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার নিশ্চিত হয়েছে যে, রাওয়ের এই আচরণ বিধিলঙ্ঘন করেছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘তদন্তাধীন অবস্থায় ডিরেক্টরেট অব সিভিল রাইটস এনফোর্সমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ড. কে. রামচন্দ্র রাওকে অবিলম্বে কার্যকরভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন বলে রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে।’
নির্দেশ অনুযায়ী, সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন রাও রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া ‘কোনো অবস্থাতেই’ সদর দপ্তর ত্যাগ করতে পারবেন না।
ভিডিওগুলো ভাইরাল হওয়ার পর তিনি সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে দ্রুত তাঁর কাছে ছুটে যান, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো বৈঠক হয়নি।
পরমেশ্বরের বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের রাও বলেন, ‘আমি স্তব্ধ। এসবই বানোয়াট এবং মিথ্যা। ভিডিওটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।’ তিনি আরও যোগ করেন, ’আমিও ভাবছি এটা কীভাবে এবং কখন ঘটল এবং কে এটা করেছে। এই যুগে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।’
ভিডিওগুলো পুরনো কি না জানতে চাইলে ১৯৯৩ ব্যাচের এই ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) কর্মকর্তা বলেন, ’পুরনো মানে আট বছর আগের কথা, যখন আমি বেলাগাভিতে ছিলাম।’
ভারতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিহারের বিধায়ক নীতিন নবীন। এর আগে, তিনি বিজেপির ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার নীতিন নতুন জাতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।১১ মিনিট আগে
যুদ্ধ পরবর্তী গাজার শাসনব্যবস্থা ও পুনর্গঠন তদারকির পাশাপাশি বৈশ্বিক সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ‘বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদে’ যোগ দেওয়ার জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি সুরক্ষিত এলাকায় চীনা মালিকানাধীন রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণে এক চীনা নাগরিক ও ছয় আফগান নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এক শিশুসহ আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক যুদ্ধ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আজ সোমবার এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এনবিসি নিউজ যখন ট্রাম্পকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, তিনি কি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে গ্রিনল্যান্ড দখল করবেন?৯ ঘণ্টা আগে