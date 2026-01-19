স্পেনে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত অন্তত ২১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে দুটি উচ্চগতির ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত ২১ জন নিহত এবং ৩০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা।
দুর্ঘটনার কারণ এখনো জানা যায়নি বলে মাদ্রিদের আটোচা স্টেশনে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন স্পেনের পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তে। তিনি আরও যোগ করেন, একটি সোজা রেলপথে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ‘সত্যিই অদ্ভুত’। তিনি জানান, রেলপথের এই অংশটি গত মে মাসে সংস্কার করা হয়েছিল।
রেল অপারেটর এডিআইএফের তথ্য অনুযায়ী, রোববার সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মিনিটে মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী প্রায় ৩০০ যাত্রী বহনকারী একটি ট্রেনের শেষ অংশ কর্ডোবার কাছে লাইনচ্যুত হয়। এরপর এটি মাদ্রিদ থেকে দক্ষিণ স্পেনের অন্য শহর উয়েলভামুখী প্রায় ২০০ যাত্রী বহনকারী একটি ট্রেনের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়।
সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন এসপ্যানোলা জানিয়েছে, মাদ্রিদ থেকে উয়েলভাগামী ট্রেনের চালকও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এবং দুর্ঘটনায় মোট ১০০ জন আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার সাংবাদিকদের পুয়েন্তে বলেন, ‘আহত ৩০ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’ তিনি আরও জানান, আহত সবাইকে এখন চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
আন্দালুসিয়ার জরুরি পরিষেবা সংস্থার মতে, দুর্ঘটনাস্থলে পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ), চারটি জরুরি সংকটাপন্ন পরিচর্যা ইউনিট এবং অসংখ্য অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছে।
আন্দালুসিয়ার আঞ্চলিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হুয়ানমা মোরেনো রোববার গভীর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, দুর্ঘটনাস্থলে থাকা কর্মীরা আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরের আগে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। তিনি আরও যোগ করেন, ‘আক্রান্ত সবার প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সমর্থন রইল।’ এডিআইএফ কর্মীরাও ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন।
প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সোমবার বলেছেন, স্পেন এক ‘গভীর বেদনার রাত’ অতিবাহিত করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেন, ‘আদমুজে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার কারণে আজ আমাদের দেশের জন্য এক গভীর বেদনার রাত।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি নিহতদের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। কোনো শব্দই এই বিশাল কষ্ট লাঘব করতে পারে না, তবে আমি চাই তারা জানুক যে এই কঠিন মুহূর্তে পুরো দেশ তাদের পাশে আছে।’
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আন্দালুসিয়া অঞ্চল থেকে মাদ্রিদগামী সব ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। কর্ডোবা, সেভিলা, মালাগা এবং উয়েলভা থেকে অন্তত সোমবার পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম আরটিভিইয়ের সাংবাদিক সালভাদর জিমেনেজ ডিজিটাল আউটলেট ইনফরমেশনকে বলেছেন, তিনি মালাগা থেকে আসা ওই ট্রেনটিতে ছিলেন। তিনি জানান, ট্রেনের শেষ দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছিল এবং শেষ বগিটি রেললাইনের ওপর পুরোপুরি উল্টে যায়। জিমেনেজ বলেন, সংঘর্ষের ঠিক আগের মুহূর্তগুলোতে মনে হচ্ছিল ট্রেনটিতে ‘ভূমিকম্প’ হচ্ছে।
