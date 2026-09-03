Ajker Patrika
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কিয়েভে ইউক্রেনেরই দুই গোয়েন্দা সংস্থার মধ্য ‘শুটআউট’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কিয়েভে ইউক্রেনেরই দুই গোয়েন্দা সংস্থার মধ্য ‘শুটআউট’
ছবিটি ভিডিও থেকে নেওয়া

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে দেশটির দুই নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে ‘লজ্জাজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান’ জানিয়েছে, গোলাগুলিতে মুখোমুখি হয় ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা এসবিইউ (SBU) এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এইচইউআর (HUR)-এর সদস্যরা। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এসবিইউ জানায়, এই ধরনের সংঘর্ষ ‘কোনোভাবেই ঘটা উচিত ছিল না’ এবং ঘটনাটির তদন্তে রাষ্ট্রীয় তদন্তকারীদের সহযোগিতা করছে তারা।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধ করা এক রুশ নাগরিককে এসবিইউ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করার পর থেকেই দুই সংস্থার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ওই ব্যক্তি এইচইউআর-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন বলে জানা গেছে। তদন্তের অংশ হিসেবে এসবিইউ কর্মকর্তারা একটি অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালানোর সময় সেখানে এইচইউআর-এর কর্মকর্তারা উপস্থিত হন। একপর্যায়ে গুলি বিনিময় শুরু হলে এইচইউআরের তিন কর্মকর্তা আহত হন।

এসবিইউ দাবি করেছে, রুশপন্থী একটি সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে এইচইউআর-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছিল তারা। ওই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল সম্প্রতি ইউক্রেনে আসা এক রুশ বিরোধী নেতাকে হত্যা করা। সংস্থাটির দাবি, তদন্ত চালানোর সময় তাদের কর্মকর্তারা সশস্ত্র হামলার মুখে পড়েন এবং আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহার করেন।

বৃহস্পতিবার এসবিইউ গ্রেপ্তার হওয়া রুশ নাগরিকের একটি ভিডিও প্রকাশ করে। সেখানে ওই ব্যক্তি দাবি করেন, রাশিয়া থেকে মস্কোর গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করা এক ব্যক্তি তাঁকে ইউক্রেনের সামরিক কর্মকর্তাসহ কয়েকজনকে হত্যার জন্য নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর আইনজীবী দাবি করেছেন, চাপ প্রয়োগ করে ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে এবং গোলাগুলির ঘটনাকে আড়াল করতেই এটি প্রকাশ করা হয়েছে। পরে ওই ব্যক্তিকে এসবিইউ হেফাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর জেলেনস্কি এসবিইউ-এর রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সুরক্ষা বিভাগের প্রধান ওলেহ ক্রামভকে বরখাস্ত করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি বলেন, ইউক্রেনে গুলি চালানোর অনুমতি কেবল রুশ দখলদারদের বিরুদ্ধে এবং দেশের প্রতিরক্ষায় রয়েছে। অন্য কোনো ধরনের গোলাগুলিকে রাষ্ট্র কখনো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করবে না।

এদিকে, কিয়েভে রুশ হামলা তীব্র হওয়ার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল। বুধবার রাতের হামলায় ইউক্রেনজুড়ে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ব্যবহৃত মার্কিন নির্মিত প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থার ঘাটতিও দেখা দিয়েছে।

এর পাশাপাশি ইউক্রেন রাশিয়ার গভীরে হামলার জন্য দূরপাল্লার ড্রোনের ব্যবহার বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান ড্রোন হামলার কারণে রাশিয়ার আকাশসীমা ব্যবহারে বিমান সংস্থাগুলোকে সতর্কও করছেন জেলেনস্কি।

বিষয়:

রাজধানীইউক্রেনগোলাগুলিআহতইউরোপগোয়েন্দা সংস্থা
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