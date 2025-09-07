নকল শ্যাম্পেন বেচে কোটিপতি ফরাসি দম্পতি, অবশেষে ধরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নকল শ্যাম্পেন বিক্রির অপরাধে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ফরাসি এক ব্যক্তিকে। দিদিয়েখ শোপাঁ নামের ওই ব্যক্তি স্প্যানিশ ওয়াইনের সঙ্গে কার্বোনেটেড পানীয় মিশিয়ে সেটিকে শ্যাম্পেন হিসেবে বিক্রি করতেন বলে জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ২৪।
সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়েছে, আদালত তাকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছর শ্যাম্পেন শিল্পে কাজ করতে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারও তার নেই। ফ্রান্সের শ্যাম্পেন এলাকার সবচেয়ে বড় শহর রেমিসের একটি আদলত এই রায় দিয়েছে। শুধু শোপাঁ একা নয়, তার স্ত্রীও এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে।
আদালত শোপাঁকে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এর সঙ্গে আরও ৩০ মাসের স্থগিত দণ্ড দিয়েছেন। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্ত যদি সে পূরণ করতে পারে তাহলে আর এই ৩০ মাসের সাজা ভোগ করতে হবে না। তবে, যদি শর্ত পূরণ না হয় তাহলে এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে। তার স্ত্রীকে একই ধরনের প্রতারণা ও ব্র্যান্ড নাম চুরির অভিযোগে দুই বছরের স্থগিত দণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শর্ত পূরণ করতে না পারলে দুই বছরের সাজা ভোগ করতে হবে তাকে।
প্রসিকিউশন একে জঘন্য প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছে। এই জালিয়াতি মাধ্যমে তারা কয়েক কোটি ইউরো আয় করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের এই জালিয়াতির কারণে কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অপরাধীদের তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
শোপাঁ এবং তার স্ত্রীকে এক লাখ ইউরো করে জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাদের হোল্ডিং কোম্পানি ‘এসএএস শোপাঁ’-কে আত্মসাৎ এবং কোম্পানির সম্পদ অপব্যবহারের অভিযোগে তিন লাখ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।
নকল শ্যাম্পেন বিক্রির অপরাধে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ফরাসি এক ব্যক্তিকে। দিদিয়েখ শোপাঁ নামের ওই ব্যক্তি স্প্যানিশ ওয়াইনের সঙ্গে কার্বোনেটেড পানীয় মিশিয়ে সেটিকে শ্যাম্পেন হিসেবে বিক্রি করতেন বলে জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ২৪।
সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়েছে, আদালত তাকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছর শ্যাম্পেন শিল্পে কাজ করতে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারও তার নেই। ফ্রান্সের শ্যাম্পেন এলাকার সবচেয়ে বড় শহর রেমিসের একটি আদলত এই রায় দিয়েছে। শুধু শোপাঁ একা নয়, তার স্ত্রীও এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে।
আদালত শোপাঁকে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এর সঙ্গে আরও ৩০ মাসের স্থগিত দণ্ড দিয়েছেন। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্ত যদি সে পূরণ করতে পারে তাহলে আর এই ৩০ মাসের সাজা ভোগ করতে হবে না। তবে, যদি শর্ত পূরণ না হয় তাহলে এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে। তার স্ত্রীকে একই ধরনের প্রতারণা ও ব্র্যান্ড নাম চুরির অভিযোগে দুই বছরের স্থগিত দণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শর্ত পূরণ করতে না পারলে দুই বছরের সাজা ভোগ করতে হবে তাকে।
প্রসিকিউশন একে জঘন্য প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছে। এই জালিয়াতি মাধ্যমে তারা কয়েক কোটি ইউরো আয় করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের এই জালিয়াতির কারণে কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অপরাধীদের তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
শোপাঁ এবং তার স্ত্রীকে এক লাখ ইউরো করে জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাদের হোল্ডিং কোম্পানি ‘এসএএস শোপাঁ’-কে আত্মসাৎ এবং কোম্পানির সম্পদ অপব্যবহারের অভিযোগে তিন লাখ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।
জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।৩ মিনিট আগে
শ্রম সংকট মোকাবিলায় বিদেশি শ্রমিক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে থাইল্যান্ড সরকার। এর অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা থেকে প্রথম ধাপে ১০ হাজার শ্রমিক আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন থেকেও শ্রমিক আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের শ্রমবা১৮ মিনিট আগে
ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যামূলক আগ্রাসনের ৭০০ দিন পূর্ণ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইসরায়েল গাজায় ৬৪ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করলেও এই বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্ব কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে অঞ্চলটিতে প্রায় দেড় লাখ মানুষ আহত হয়েছে। পুরো অঞ্চল স্রেফ...৩৪ মিনিট আগে
লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার দুপুরে জাপানের সরকারি টেলিভিশন ও সম্প্রচার সংস্থা নিপ্পন হোসরাই কাইশা—এনএইচকে এই তথ্য জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে