হাঙ্গেরিতে অরবানের পতন: দূর হলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউর পদক্ষেপের প্রধান বাধা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটতে শুরু করেছে। হাঙ্গেরিতে জাতীয় নির্বাচনে কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানের পরাজয়ের পর ইউক্রেনকে বিশাল অঙ্কের ঋণসহায়তা দেওয়া এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পথে বড় বাধা দূর হয়েছে বলে মনে করছেন ইইউ কর্মকর্তারা।
ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় কিয়েভের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ৯০ বিলিয়ন ইউরোর (প্রায় ১০৬ বিলিয়ন ডলার) একটি ঋণ প্যাকেজ আটকে দিয়েছিল ওরবান সরকার। রাশিয়ার তেলের পাইপলাইন বন্ধ হওয়া নিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে বিরোধের জেরে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি।
তবে হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। ইইউর বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাইপ্রাস জানিয়েছে, আগামীকাল বুধবারের বৈঠকে এই ঋণ ছাড়ের বিষয়ে চূড়ান্ত ঐকমত্য হতে পারে। হাঙ্গেরির নবনির্বাচিত নেতা পিটার ম্যাগিয়ার ইতিমধ্যে ইইউর সঙ্গে গঠনমূলকভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিয়েভও আশ্বস্ত করেছে, এপ্রিলের মধ্যে রাশিয়ার ড্রুজবা পাইপলাইনটি পুনরায় সচল করা হবে। এই পদক্ষেপ ঋণ ছাড়ের প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কেবল ইউক্রেন ইস্যু নয়, মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি উগ্রপন্থী বসতি স্থাপনকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রেও হাঙ্গেরি এত দিন ভেটো দিয়ে আসছিল। হাঙ্গেরির রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এখন সেই বাধা কাটতে চলেছে।
ইইউর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাস জানিয়েছেন, আজ মঙ্গলবার লুক্সেমবার্গে সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সহযোগিতা চুক্তি আংশিক বা পূর্ণ স্থগিত করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এখন তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে।
ভিক্টর ওরবানকে এত দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রধান ‘বাধাদানকারী’ হিসেবে গণ্য করা হতো। তাঁর বিদায়ের ফলে ইইউর অভ্যন্তরীণ ঐক্য যেমন সুসংহত হবে, তেমনি ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্য সংকটে জোটটি আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।
জার্মানি ও ইতালির মতো বড় দেশগুলোও এখন ইসরায়েল ইস্যুতে আগের চেয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, হাঙ্গেরির এই নেতৃত্ব পরিবর্তন ইউরোপীয় রাজনীতির সমীকরণ আমূল বদলে দিতে পারে।
