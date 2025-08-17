Ajker Patrika
নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: এএফপি
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: এএফপি

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাধারণ রুশ ভাষায় কথা বলেন। সেটা দেশের বাইরে হোক বা দেশে। সেই চিরাচরিত প্রথা ভেঙে পুতিন স্থানীয় সময় গত শুক্রবার মার্কিন অঙ্গরাজ্য আলাস্কায় এক সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে কিছু শব্দ ইংরেজিতে বলেছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও থেকে দেখা গেছে, ট্রাম্পের সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অনুবাদকের মাধ্যমে বক্তব্য দিচ্ছিলেন পুতিন। তবে বক্তব্যের শেষে হঠাৎ ইংরেজিতে তিনি বলে ওঠেন, ‘And next time in Moscow—পরের বার মস্কোতে।’

মূলত ট্রাম্পকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানাতেই পুতিন এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেন। তবে পুতিনের মুখে এভাবে প্রকাশ্যে ইংরেজি উচ্চারণ খুবই বিরল হওয়ায় উপস্থিত সবাই তখন অবাক হয়ে যান। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এই বৈঠকে কয়েক দফায় এমন দৃশ্য দেখা যায় যে, পুতিন ও ট্রাম্প অনুবাদক ছাড়াই নিজেদের মধ্যে কথা বলেছেন। এরপর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়—আসলে পুতিন ইংরেজি জানেন কি না।

ট্রাম্প লাল গালিচা বিছিয়ে পুতিনকে স্বাগত জানান। এরপর দুজনকে দেখা যায় রসিকতা করতে এবং পরে ট্রাম্পের বিশেষ গাড়ি ‘দ্য বিস্টের’ পেছনের আসনে বসে কথা বলতে। সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে পুতিন ট্রাম্পকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানান এবং ইংরেজিতে বলেন, ‘And next time in Moscow—পরের বার মস্কোতে।’ এতে ট্রাম্পসহ উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে যান। ট্রাম্প তখন হেসে জবাব দেন, ‘ওহ, দারুণ কথা।’

আলাস্কায় বৈঠক শেষে ট্রাম্প ও ইউক্রেন নিয়ে যা বললেন পুতিনআলাস্কায় বৈঠক শেষে ট্রাম্প ও ইউক্রেন নিয়ে যা বললেন পুতিন

পুতিনের পুরো বক্তব্যই ছিল রুশ ভাষায়। তবে ট্রাম্পকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানানোর সময়ই কেবল ইংরেজি ব্যবহার করেন। শীর্ষ বৈঠক থেকে কোনো যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত না এলেও শেষ মুহূর্তে পুতিন আবার ইংরেজিতে বলেন, ‘Thank you so much—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

সোভিয়েত আমলের কেজিবি গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা এবং সোভিয়েতের পতনের পর রাশিয়ার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের দায়িত্ব পালন করা পুতিন সাধারণত কূটনৈতিক আলোচনায় ইংরেজি ব্যবহার এড়িয়ে যান, প্রায় সব সময় অনুবাদকের সাহায্য নেন। তবে ২০২১ সালে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছিলেন, পুতিন জার্মান ভাষায় সাবলীল এবং ইংরেজিও ভালো জানেন। এমনকি কখনো কখনো অনুবাদকদের ভুল ধরিয়ে দেন।

যৌথ সংবাদ সম্মেলন শেষে ট্রাম্প ও পুতিন কেউই সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন নেননি। আলাস্কায় পৌঁছার পর সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলেও পুতিন কানে না শোনার ভান করে বা বোঝেন না এমন সংকেত দিয়ে সেগুলো এড়িয়ে যান।

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনইউরোপ
