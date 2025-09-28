ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে যাচ্ছেন পুতিন, দাবি জেলেনস্কির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, তিনি শিগগিরই ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে পারেন। জেলেনস্কির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ড্রোন প্রবেশ ও আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে রাশিয়া মূলত ন্যাটোর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা যাচাইয়েরই চেষ্টা করছে।
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর কিয়েভে ফিরে জেলেনস্কি বলেন, ‘পুতিন ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। তিনি নতুন ফ্রন্ট খুলে দেবেন, কোথায় তা কেউ জানে না।’
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও এস্তোনিয়ার আকাশে রাশিয়ার ড্রোন ও যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ডেনমার্কের একটি সামরিক ঘাঁটির ওপরে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর নরওয়ের একটি ঘাঁটির ওপরে ড্রোন দেখা গেছে।
জেলেনস্কি জানান, ইউরোপের দেশগুলো এখনো নতুন এই হুমকি মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। চলতি মাসের শুরুতে ইউক্রেন ৯২টি ড্রোন পোল্যান্ডের দিকে ধাবিত হতে দেখেছে। এর বেশির ভাগ প্রতিহত করা হলেও ১৯টি পোল্যান্ডে ঢুকে পড়ে এবং চারটি গুলি করে নামানো হয়।
জেলেনস্কি আরও জানান, কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি শিগগিরই ইউক্রেনে গিয়ে রাশিয়ার আকাশপথ আক্রমণ মোকাবিলার বাস্তব প্রশিক্ষণ নেবেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে প্রস্তুত।’
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে জেলেনস্কি বলেন, আলোচনা ছিল ‘খুবই ইতিবাচক’। বৈঠকের পর ট্রাম্প মন্তব্য করেন, ইউরোপ ও ন্যাটোর সমর্থনে ২০২২ সালের পর থেকে হারানো অঞ্চলগুলো ইউক্রেন পুনরুদ্ধার করতে পারবে। ট্রাম্প আরও বলেন, রাশিয়ার অর্থনীতি বড় সংকটে রয়েছে এবং তাদের সেনাবাহিনী আসলে ‘কাগুজে বাঘ’।
জেলেনস্কি জানান, তিনি ট্রাম্পকে বুঝিয়েছেন—রাশিয়ার সামরিক অগ্রগতি সাময়িক, স্থায়ী সাফল্য নয়। ফলে এখন ইউক্রেনের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস বেড়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টমাহক ক্রুজ মিসাইল চাওয়ার বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।
সম্প্রতি ইউক্রেন নিজেদের তৈরি দীর্ঘ পাল্লার ড্রোন দিয়ে রাশিয়ার তেল শোধনাগারে সফল হামলা চালিয়েছে। জেলেনস্কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন—যদি এই শীতে রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করতে চায়, তবে পাল্টা আঘাতে মস্কোকেও অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া হবে।
