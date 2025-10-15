Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ওডেসার মেয়র ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন জেলেনস্কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের ওডেসা শহরের মেয়র গেন্নাদি ত্রুখানভ। ছবি: এএফপি
ইউক্রেনের ওডেসা শহরের মেয়র গেন্নাদি ত্রুখানভ। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের ওডেসা শহরের মেয়র গেন্নাদি ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মেয়র গেন্নাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর কাছে রাশিয়ান পাসপোর্ট আছে। গতকাল মঙ্গলবার ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা (এসবিইউ) টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে একটি নির্দেশনা জারি করে। এতে বলা হয়, ‘ওডেসা শহরের মেয়র গেন্নাদি ত্রুখানভের ইউক্রেনীয় নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে।’

এসবিইউর অভিযোগ, তাঁর কাছে ‘আক্রমণকারী দেশ রাশিয়ার একটি বৈধ পাসপোর্ট’ ছিল। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনের নাগরিকদের রুশ নাগরিকত্ব বা পাসপোর্ট থাকা নিষিদ্ধ। এই অভিযোগের কারণে ত্রুখানভকে দেশ থেকে বহিষ্কারও করা হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি জানান, তিনি এসবিইউ প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এসবিইউ প্রধান ‘নিশ্চিত করেছেন...নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির রুশ নাগরিকত্ব আছে। তাঁদের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছি।’

সাবেক সংসদ সদস্য ত্রুখানভ ২০১৪ সাল থেকে ওডেসার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনৈতিক জীবনজুড়েই তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ান নাগরিকত্ব থাকার অভিযোগ ছিল। তবে তিনি বারবার তা অস্বীকার করেছেন।

নাগরিকত্ব বাতিলের ঘোষণার পর টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় ত্রুখানভ বলেন, ‘আমি কখনো রাশিয়ান পাসপোর্ট পাইনি। আমি ইউক্রেনের নাগরিক।’ ত্রুখানভ বলেন, তিনি যতক্ষণ সম্ভব ‘ওডেসা শহরের নির্বাচিত মেয়রের দায়িত্ব পালন করে যাবেন’ এবং তিনি এই মামলা নিয়ে আদালতে যাবেন। প্রায় ১০ লাখ জনসংখ্যার এই শহর পরিচালনার জন্য একজন সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

রুশপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আক্রমণের পর ত্রুখানভ তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে মস্কোর নিন্দা জানানোর পাশাপাশি ওডেসার প্রতিরক্ষা ও ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীকে সহায়তার দিকে মনোনিবেশ করেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একটি সূত্র জানিয়েছে, জেলেনস্কি আরও দুই ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য কিয়েভ ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, এ দুজন হলেন নৃত্যশিল্পী (ব্যালে) সের্গেই পোলুনিন এবং ইউক্রেনের সাবেক রাজনীতিবিদ ও বর্তমানে রাশিয়ার সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত ওলেগ ৎসারয়ভ।

নৃত্যশিল্পী (ব্যালে) সের্গেই পোলুনিনের বুকে পুতিনের একটি বড় ট্যাটু আছে। তিনি দক্ষিণ ইউক্রেনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ২০১৮ সালে রাশিয়ান নাগরিকত্ব পান। পোলুনিন ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন। এর আগে ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলেরও পক্ষে ছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, জুলাই মাসে জেলেনস্কি ইউক্রেনীয় অর্থোডক্স চার্চের প্রধান মেট্রোপলিটন ওনুফ্রিয়ের নাগরিকত্বও বাতিল করেছিলেন।

বিষয়:

মেয়রনাগরিকত্বইউক্রেনরাশিয়াভলোদিমির জেলেনস্কিইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

মোদিভক্ত মৈথিলী ঠাকুরের আশাপূরণ, বিহারে মনোনয়ন দিল বিজেপি

মোদিভক্ত মৈথিলী ঠাকুরের আশাপূরণ, বিহারে মনোনয়ন দিল বিজেপি

স্কুলছাত্রীর মৃত্যুতে স্তব্ধ মালয়েশিয়া, কাঠগড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

স্কুলছাত্রীর মৃত্যুতে স্তব্ধ মালয়েশিয়া, কাঠগড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

ওডেসার মেয়র ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন জেলেনস্কি

ওডেসার মেয়র ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন জেলেনস্কি

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা চালিয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা চালিয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা