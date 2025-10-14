Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে দেখে ট্রাম্প বললেন—‘বিউটিফুল’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজা সম্মেলনে ট্রাম্পের ভাষণের সময় মেলোনি তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। ছবি: সংগৃহীত
মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে দেখে ‘বিউটিফুল’ বা ‘সুন্দরী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের মঞ্চে একমাত্র নারী নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলোনি।

সিএনএন জানিয়েছে, মেলোনিকে ‘সুন্দরী’ বলার পর ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, এই মন্তব্য তাঁকে যৌন বৈষম্যের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে। বক্তৃতার মাঝখানেই তিনি বলেন, ‘আমি জানি, এটা বলা ঠিক নয়। কারণ সাধারণত এমন মন্তব্য করলে রাজনীতিকদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। তবু বলছি—তিনি এক সুন্দর তরুণী।’

মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পের পেছনেই পডিয়ামে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেলোনি। ট্রাম্পের মন্তব্যটি শুনে উপস্থিত অনেকেই হাসলেও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

সমালোচকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এমন মন্তব্য নারীর প্রতি অবমাননাকর এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে অনুপযুক্ত। অন্যদিকে তাঁর সমর্থকেরা দাবি করছেন, এটি নিছক সৌজন্য ও প্রশংসা ছাড়া কিছু নয়।

এদিকে ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য পরিচিত মেলোনি অবশ্য নিজের বক্তব্যে ট্রাম্পের মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি; বরং তিনি নেতৃত্ব, রক্ষণশীল মূল্যবোধ ও জাতীয় অগ্রাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেন।

ঘটনাটি শুধু ট্রাম্পের বিতর্কিত বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই নয় বরং বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পার্থক্য ও ভাষার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কেও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

বিষয়:

মিসরডোনাল্ড ট্রাম্পইতালিপ্রধানমন্ত্রী
এলাকার খবর
