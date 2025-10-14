ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে দেখে ট্রাম্প বললেন—‘বিউটিফুল’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে দেখে ‘বিউটিফুল’ বা ‘সুন্দরী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের মঞ্চে একমাত্র নারী নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলোনি।
সিএনএন জানিয়েছে, মেলোনিকে ‘সুন্দরী’ বলার পর ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, এই মন্তব্য তাঁকে যৌন বৈষম্যের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে। বক্তৃতার মাঝখানেই তিনি বলেন, ‘আমি জানি, এটা বলা ঠিক নয়। কারণ সাধারণত এমন মন্তব্য করলে রাজনীতিকদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। তবু বলছি—তিনি এক সুন্দর তরুণী।’
মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পের পেছনেই পডিয়ামে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেলোনি। ট্রাম্পের মন্তব্যটি শুনে উপস্থিত অনেকেই হাসলেও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
সমালোচকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এমন মন্তব্য নারীর প্রতি অবমাননাকর এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে অনুপযুক্ত। অন্যদিকে তাঁর সমর্থকেরা দাবি করছেন, এটি নিছক সৌজন্য ও প্রশংসা ছাড়া কিছু নয়।
এদিকে ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য পরিচিত মেলোনি অবশ্য নিজের বক্তব্যে ট্রাম্পের মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি; বরং তিনি নেতৃত্ব, রক্ষণশীল মূল্যবোধ ও জাতীয় অগ্রাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেন।
ঘটনাটি শুধু ট্রাম্পের বিতর্কিত বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই নয় বরং বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পার্থক্য ও ভাষার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কেও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে দেখে ‘বিউটিফুল’ বা ‘সুন্দরী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের মঞ্চে একমাত্র নারী নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলোনি।
সিএনএন জানিয়েছে, মেলোনিকে ‘সুন্দরী’ বলার পর ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, এই মন্তব্য তাঁকে যৌন বৈষম্যের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে। বক্তৃতার মাঝখানেই তিনি বলেন, ‘আমি জানি, এটা বলা ঠিক নয়। কারণ সাধারণত এমন মন্তব্য করলে রাজনীতিকদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। তবু বলছি—তিনি এক সুন্দর তরুণী।’
মিসরে অনুষ্ঠিত গাজা সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পের পেছনেই পডিয়ামে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেলোনি। ট্রাম্পের মন্তব্যটি শুনে উপস্থিত অনেকেই হাসলেও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
সমালোচকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এমন মন্তব্য নারীর প্রতি অবমাননাকর এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে অনুপযুক্ত। অন্যদিকে তাঁর সমর্থকেরা দাবি করছেন, এটি নিছক সৌজন্য ও প্রশংসা ছাড়া কিছু নয়।
এদিকে ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য পরিচিত মেলোনি অবশ্য নিজের বক্তব্যে ট্রাম্পের মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি; বরং তিনি নেতৃত্ব, রক্ষণশীল মূল্যবোধ ও জাতীয় অগ্রাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেন।
ঘটনাটি শুধু ট্রাম্পের বিতর্কিত বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই নয় বরং বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পার্থক্য ও ভাষার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কেও নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ভারতের পুনে শহরে পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হলেন দুই বাংলাদেশি তরুণী। উদ্ধারের আগে এদের মধ্যে একজন সরাসরি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানিয়েছিলেন, শহরের কাত্রজ এলাকায় তাঁকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্দীপ কুমার সুইসাইড নোটে অভিযোগ করেন, পুরন কুমার ছিলেন ‘দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা’। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কারণ, তিনি তাঁর দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের রাজধানীতে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সফর ঘিরে শুরু হয়েছে বিস্তর বিতর্ক। কারণ একদিকে এই সফরকে বলা হচ্ছে ‘কূটনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন’, অন্যদিকে দেশের বিশিষ্টজনদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন—বিশ্বের সবচেয়ে নারীবিদ্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে এত উষ্ণ অভ্যর্থনা কেন দেওয়া হলো।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতে অবসরপ্রাপ্ত এক আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে ৪১ বছর পুরোনো একটি মামলায় জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। সাবেক কুলদীপ শর্মা ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কট্টর সমালোচক। ফলে এই আইনি পদক্ষেপ নিয়ে তু৩ ঘণ্টা আগে