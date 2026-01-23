Ajker Patrika
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের মূল ইস্যু ‘ভূখণ্ড’, ‘বিভক্ত-দুর্বল’ ইউরোপকে দুষলেন জেলেনস্কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ০১
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে এখন একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমি-সংক্রান্ত আলোচনা। একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কিয়েভের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপ দুর্বল ও বিভক্ত।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হতে যাচ্ছে। এই আলোচনা হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দাভোসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এসব কথা জানান।

কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার হওয়ার মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর বৈঠক ভালো হয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কোর উদ্দেশে রওনা হন। সুইজারল্যান্ডের দাভোস ছাড়ার আগে উইটকফ বলেন, ‘আমার মনে হয় আমরা বিষয়টিকে এখন একটিমাত্র ইস্যুতে নিয়ে এসেছি। সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছি। এর মানে হলো, এটি সমাধানযোগ্য।’

তবে তিনি সেই অমীমাংসিত বিষয়টি সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। পরে জেলেনস্কি স্পষ্ট করেন, ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যৎ মর্যাদা বা অবস্থানই এখনো সমাধান করা হয়নি। জেলেনস্কি জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতে যে আলোচনা হবে, তাতে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি রাশিয়াও অংশ নেবে। তিনি বলেন, ‘শুধু ইউক্রেন নয়, রাশিয়াকেও আপসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’

দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ফাঁকে সাংবাদিকদের জেলেনস্কি বলেন, ‘সবকিছুই জমি বা ভূখণ্ড নিয়ে। এই বিষয়টিই এখনো সমাধান হয়নি।’ তিনি যোগ করেন, ত্রিপক্ষীয় আলোচনা দুই পক্ষকে বিভিন্ন ‘সম্ভাব্য পথ’ বা বিকল্প দিতে পারে।

ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে ইউক্রেনের শিল্পভিত্তিক এলাকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব হলো—সেখানে একটি নিরস্ত্রীকৃত ও মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হবে, এর বিনিময়ে কিয়েভকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। উইটকফ বলেন, ‘যদি দুই পক্ষই সমাধান চায়, তাহলে আমরা সমাধান বের করব।’ তিনি জানান, মস্কো সফর শেষে তিনি আবুধাবিতে যাবেন। সেখানে সামরিক বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ থাকবে।

দাভোসে দেওয়া এক বক্তব্যে ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, ইউরোপ দুর্বল ও বিভক্ত। তিনি ইউরোপীয় নেতাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তারা রাশিয়া, চীন বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে খুবই অনিশ্চিত। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যেই তর্কে ব্যস্ত, ফলে তারা একসঙ্গে সত্যিকারের বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত হতে পারছে না।

বৃহস্পতিবার বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে দেওয়া অত্যন্ত কঠোর ভাষণের সময় তিনি বলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অর্থায়নকারী দেশগুলো ‘ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে, কিন্তু আজই পদক্ষেপ নিতে চায় না।’ তিনি গ্রিনল্যান্ডে ‘৪০ জন সৈন্য’ পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি দ্বীপটিকে রক্ষার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

জেলেনস্কির ভাষায়, ইউরোপ এমন একটি মহাদেশ হিসেবেই থেকে যাবে, যা ছোট ও মাঝারি শক্তির এক ধরনের ‘ভাঙা ক্যালাইডোস্কোপ।’ কারণ, তারা এমন শক্ত অবস্থান নিতে এড়িয়ে চলে, যা শত্রুদের ভয় দেখাতে পারে। তিনি বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা রক্ষায় নেতৃত্ব নেওয়ার বদলে, বিশেষ করে যখন আমেরিকার মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়, ইউরোপ তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে মন বদলাতে রাজি করানোর চেষ্টায় বিভ্রান্ত ও দিশেহারা দেখায়।’

জেলেনস্কি আরও জানান, ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে ইউরোপীয় নেতারা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র না চান, যাতে ‘পরিবেশ বা মেজাজ নষ্ট না হয়।’

দাভোসে এই কড়া ভাষণের ঠিক আগে সেখানেই জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক হয়। জেলেনস্কি বলেন, এই আলোচনা ছিল ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলো ‘প্রায় পুরোপুরি প্রস্তুত।’ তিনি জানান, শান্তি প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করার লক্ষ্যে শুক্রবার থেকে দুই দিনের একটি সম্মেলনের জন্য ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে বৈঠকে বসবেন।

