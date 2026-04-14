ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্থগিত করল ইতালি

২০২৩ সালের ১০ মার্চ রোমে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জর্জিয়া মেলোনির (ডান) ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: সিনহুয়া

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির (স্বয়ংক্রিয়) নবায়ন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালি। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই ঘোষণা দিয়েছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপে ইসরায়েলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত মেলোনির ডানপন্থী সরকার গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লেবাননে ইসরায়েলি হামলার তীব্র সমালোচনা করে আসছে। বিশেষ করে লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে কর্মরত ইতালীয় সেনাদের ওপর ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় রোম ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

উত্তর ইতালির ভেরোনা শহরে সাংবাদিকদের মেলোনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন না করে তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান প্রভাব হলো—ইতালি এখন থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো ধরনের যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণে অংশ নেবে না।

সূত্রটি আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রী মেলোনি গতকাল সোমবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গুইডো ক্রসেত্তো এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনির সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতালির এই আকস্মিক ও কঠোর সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রয়টার্স মন্তব্যের জন্য যোগযোগ করলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

মধ্যপ্রাচ্যলেবাননসংঘাতইতালিইউরোপইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

