Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ঔপনিবেশিক যুগে হত্যা করা আফ্রিকান রাজার খুলি ফিরিয়ে দিল ফ্রান্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১২৮ বছর পর মাদাগাস্কারকে তিনটি মানব খুলি ফেরত দিল ফ্রান্স। ছবি: সংগৃহীত
১২৮ বছর পর মাদাগাস্কারকে তিনটি মানব খুলি ফেরত দিল ফ্রান্স। ছবি: সংগৃহীত

এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর মাদাগাস্কারকে তিনটি মানব খুলি ফেরত দিল ফ্রান্স। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খুলিগুলোর প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হয়।

ধারণা করা হচ্ছে খুলিগুলো ১৯ শতকের সাকালাভা জনগোষ্ঠীর রাজা টোয়ারা ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা দুই সেনার। ১৯ শতকের শেষ দিকে ফরাসি বাহিনী সাকালাভা রাজ্যগুলোকে পরাজিত করে মাদাগাস্কারকে উপনিবেশে পরিণত করে। ১৮৯৭ সালের আগস্টে রাজা টোয়ারাকে হত্যা করে শিরশ্ছেদ করে ফরাসি সেনাবাহিনী। পরে তাঁর খুলি যুদ্ধলব্ধ ট্রফি হিসেবে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে জাতীয় প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়। ১২৮ বছর ফরাসি জাদুঘরে ছিল খুলিগুলো। ওই জাদুঘরে মাদাগাস্কার থেকে সংগৃহীত আরও বহু দেহাবশেষ সংরক্ষিত রয়েছে।

দাফনের উদ্দেশ্যে মানব দেহাবশেষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সুযোগ করে দিতে ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর ফ্রান্স একটি আইন পাস করে। ওই আইন অনুযায়ী, ফ্রান্সের সরকারি সংগ্রহে আছে এমন কোনো মানব দেহাবশেষের বয়স ৫০০ বরের কম হলে সেগুলোকে তাদের মূল দেশে ফেরত পাঠানো যাবে। এই আইনের মাধ্যমে, প্রধানমন্ত্রী সরাসরি সিদ্ধান্ত নিয়ে এসব দেহাবশেষ ফেরত পাঠাতে পারেন, কোনো বিশেষ আইনের প্রয়োজন হয় না। এর আগে, প্রতিটি দেহাবশেষ ফেরত পাঠানোর জন্য আলাদা করে আইন পাস করতে হতো। এই পদক্ষেপটি ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক অতীতের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী রাশিদা দাতি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই খুলিগুলো যে প্রক্রিয়ায় ফরাসি জাদুঘরে প্রবেশ করেছিল তা নিঃসন্দেহে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও মানব মর্যাদার প্রতি অসম্মান। আর এ সবই ঘটেছে ঔপনিবেশিক সহিংসতার সময়।’

এর আগে ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রান্সের ভুল স্বীকার করে আসছেন ইমানুয়েল মাখোঁ। চলতি বছরের এপ্রিলে মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভো সফরকালে দেশটির ওপর ফ্রান্সের উপনিবেশকে রক্তাক্ত ও মর্মান্তিক বলে অভিহিত করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়াস জানান তিনি।

মাদাগাস্কারের সংস্কৃতি মন্ত্রী ভোলামিরান্তি ডোনা মারা বলেন, খুলিগুলো ফেরত দিয়ে ফ্রান্স ইতিহাস গড়ল। এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে নতুন সহযোগিতার যুগ শুরু হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পায় মাদাগাস্কার। ফেরত দেওয়া খুলিগুলো রোববার ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপটিতে পৌঁছাবে এবং সেখানেই ধর্মীয় রীতিতে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

আফ্রিকাফ্রান্সইউরোপ
