Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

ব্রিটেনের রাজার উইন্ডসর ক্যাসেলের গায়ে ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, গ্রেপ্তার ৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর ক্যাসেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জেফরি এপস্টেইনের ছবি। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর ক্যাসেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জেফরি এপস্টেইনের ছবি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর ক্যাসেলের গায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের ছবি প্রজেক্ট করার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাম্প যুক্তরাজ্যে তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় এই রাজপ্রাসাদেই ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল রাতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাজ্যে পৌঁছান ট্রাম্প। আজ তিনি লন্ডনের প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে উইন্ডসর ক্যাসেলে রাজা তৃতীয় চার্লসের উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন।

ট্রাম্প রাজপ্রাসাদে যাওয়ার আগের দিন অর্থাৎ, গতকাল বিক্ষোভকারীরা উইন্ডসর ক্যাসেলের কাছে ট্রাম্প ও এপস্টেইনের ছবি সংবলিত একটি বিশাল ব্যানার খুলে ধরে। পরে তারা দুজনের বেশ কিছু ছবি ক্যাসেলের একটি টাওয়ারের ওপর প্রজেক্ট করে।

পুলিশ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইন্ডসর ক্যাসেলে ‘অননুমোদিত প্রজেকশনের’ ঘটনায় সন্দেহভাজন চার প্রাপ্তবয়স্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এটিকে একটি ‘পাবলিক স্টান্ট’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। চারজন এখনো পুলিশের হেফাজতে আছে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ডেমোক্র্যাটরা এপস্টেইনকে ২০ বছরের বেশি আগে ট্রাম্পের লেখা একটি জন্মদিনের চিঠি প্রকাশ করে। যদিও হোয়াইট হাউস এর সত্যতা অস্বীকার করেছে।

সেই চিঠিও গতকাল উইন্ডসর ক্যাসেলের ওপর প্রজেক্ট করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এপস্টেইন যাদের নিপীড়ন করেছিলেন তাদের ছবি, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলার সংবাদ প্রতিবেদন এবং পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনও রাজপ্রাসাদের গায়ে প্রজেক্ট করা হয়।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যগ্রেপ্তারবিক্ষোভডোনাল্ড ট্রাম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

‘রাজনীতিকদের সম্পদ বাড়ছে, আর আমাদের ভোগান্তি, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ফেলে দিয়েছি’

‘রাজনীতিকদের সম্পদ বাড়ছে, আর আমাদের ভোগান্তি, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ফেলে দিয়েছি’

ব্রিটেনের রাজার উইন্ডসর ক্যাসেলের গায়ে ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, গ্রেপ্তার ৪

ব্রিটেনের রাজার উইন্ডসর ক্যাসেলের গায়ে ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, গ্রেপ্তার ৪

সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিকের ওপর খেপলেন ট্রাম্প, বললেন—‘চুপ’

সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিকের ওপর খেপলেন ট্রাম্প, বললেন—‘চুপ’

জাম্বিয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়, দুই চীনা কোম্পানির বিরুদ্ধে ৮০ বিলিয়ন ডলারের মামলা

জাম্বিয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়, দুই চীনা কোম্পানির বিরুদ্ধে ৮০ বিলিয়ন ডলারের মামলা