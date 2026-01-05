Ajker Patrika
ইউরোপ

বিশ্বজুড়ে ভাইরাল ইংল্যান্ডের এক মসজিদ, কারণটা চমৎকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ব্র্যাডফোর্ডের জামিয়া উসমানিয়া মসজিদ। ছবি: সংগৃহীত
ব্র্যাডফোর্ডের জামিয়া উসমানিয়া মসজিদ। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডের হিটন রোডে অবস্থিত জামিয়া উসমানিয়া মসজিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচিত হচ্ছে। এখানে শুধু নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতই অনুষ্ঠিত হয় না, পাশাপাশি আধুনিক স্বাস্থ্য সচেতনতার এক বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে আলোচনায় উঠে এসেছে এই মসজিদ।

প্রবীণ পুরুষদের শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে এই মসজিদ কর্তৃপক্ষের শুরু করা ‘পিলাটিস’ ক্লাসের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। টিকটক এবং ফেসবুক মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ভিউ পেয়েছে ২০ লাখের বেশি।

বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ইতিবাচক মন্তব্যের জোয়ারে ভাসছে এই মসজিদ কর্তৃপক্ষ। নেটিজেনদের মতে, একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কীভাবে আধুনিক সামাজিক সুস্থতার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, ব্র্যাডফোর্ডের এই উদ্যোগ তার অনন্য উদাহরণ।

কেন এই আয়োজন?

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইলিয়াস এই উদ্যোগের পেছনের গল্প বলতে গিয়ে বিবিসিকে জানান, লক্ষ্যটি ছিল বয়স্ক পুরুষদের একাকিত্ব দূর করা। তিনি বলেন, ‘মসজিদ কেবল নামাজের স্থান নয়, একে একটি প্রকৃত কমিউনিটি হাবে রূপান্তর করা আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। অনেক প্রবীণ মানুষ সারা দিন ঘরে টিভির সামনে একা বসে থাকেন। আমরা চেয়েছি তাঁরা মসজিদে আসুন, শরীরচর্চা করুন এবং একে অপরের সঙ্গে কথা বলুন।’

প্রতি বৃহস্পতিবার মসজিদে শরীরচর্চার আয়োজন করা হয়। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
প্রতি বৃহস্পতিবার মসজিদে শরীরচর্চার আয়োজন করা হয়। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়া প্রসঙ্গে ইলিয়াস সবিস্ময়ে বলেন, ‘সত্যি বলতে আমরা রীতিমতো হতবাক। ভিডিওটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে সেটা কল্পনাও করিনি। এখন শুধু প্রশংসা নয়, ইংল্যান্ডের অন্তত এক ডজন মসজিদ থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে। তাঁরা জানতে চাচ্ছেন, ঠিক কোন পদ্ধতিতে আমরা এই ক্লাসগুলো পরিচালনা করছি? তাঁরাও তাদের নিজ নিজ মসজিদে এটি চালু করতে চান।’

প্রতি বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই ক্লাসে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ৫০ থেকে ৮০-র কোঠায়। প্রশিক্ষক জারা কায়ানি, যিনি এই ক্লাসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বিবিসিকে বলেন, ‘তরুণদের জন্য বডি-বিল্ডিং বা জিমের অনেক সুযোগ থাকলেও আমাদের বড়দের (সিনিয়র সিটিজেন) জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। পিলাটিস তাঁদের পেশির নমনীয়তা বাড়ায়, পিঠের ব্যথা কমায় এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।’

জারা আরও যোগ করেন, ‘এটি কেবল শারীরিক কসরত নয়, এটি একটি মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলনমেলা। এখানে তাঁরা হাসাহাসি করেন, আনন্দ করেন, এটা তাঁদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।’

বয়স্কদের এক মিলনস্থলের পরিণত হয়েছে মসজিদটি। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
বয়স্কদের এক মিলনস্থলের পরিণত হয়েছে মসজিদটি। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

বদলে যাওয়া জীবন

এই ক্লাসের অন্যতম নিয়মিত মুখ ৬২ বছর বয়সী আবিদ খান। ২০২৪ সালের জুন মাসে তাঁর হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘অপারেশনের পর আমি শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। এই পিলাটিস ক্লাস আমাকে কেবল শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও পুনর্জীবন দান করেছে। এখানে এসে আমি যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁরা এখন আমার প্রাণের বন্ধু।’

৬০ বছর বয়সী হাবিব রেহমান, যিনি দীর্ঘদিনের সায়াটিকা ও কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন, তিনি বলেন, ‘আমি অনেক দিন ধরে এমন কিছু খুঁজছিলাম যা আমাকে ব্যথা থেকে মুক্তি দেবে। এখানে আসার পর অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। ক্লাসের পর সবাই মিলে যখন ফল আর চা-বিস্কুট নিয়ে আড্ডা দিই, তখন ভুলে যাই যে আমাদের বয়স হয়েছে।’

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্লাসটি বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় যে, কোনো রকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই কেবল মুখে মুখে শুনে মানুষ এখানে ভিড় করছেন। শুরুর দিকে ৭ জন নিয়ে শুরু হলেও এখন ২৫ জনের বেশি সদস্য হওয়ায় জায়গার অভাবে নতুন ভর্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

তবে আশার কথা শুনিয়েছেন মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি জানান, মসজিদের পাশেই একটি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সেই নতুন অবকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে আরও বড় পরিসরে এই শরীরচর্চা ক্লাস চালানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি, স্থানীয় নারীদের দীর্ঘদিনের অনুরোধে তাঁদের জন্য বিশেষ ‘উইমেনস অনলি’ শরীরচর্চা সেশন এবং সামাজিক কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অনেকে বলছেন, ব্র্যাডফোর্ডের এই উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে মুসলিম কমিউনিটি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল—যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিক স্বাস্থ্য সচেতনতা হাত ধরাধরি করে চলছে।

বিষয়:

ইংল্যান্ডমসজিদব্যায়াম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কারাকাসে মার্কিন হামলার সময় নিহত কিউবার ৩২ যোদ্ধা

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ: ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় চাকরিপ্রার্থীরা

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের ‘ভেনেজুয়েলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র’ মন্তব্যের পরদিনই রুবিওর ইউ-টার্ন

ট্রাম্পের ‘ভেনেজুয়েলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র’ মন্তব্যের পরদিনই রুবিওর ইউ-টার্ন

বিশ্বজুড়ে ভাইরাল ইংল্যান্ডের এক মসজিদ, কারণটা চমৎকার

বিশ্বজুড়ে ভাইরাল ইংল্যান্ডের এক মসজিদ, কারণটা চমৎকার

উত্তর প্রদেশে পিঠে ফোন ঠেকিয়ে ‘বাংলাদেশি’ শনাক্ত করছে পুলিশ, ওয়াইসির ব্যঙ্গ

উত্তর প্রদেশে পিঠে ফোন ঠেকিয়ে ‘বাংলাদেশি’ শনাক্ত করছে পুলিশ, ওয়াইসির ব্যঙ্গ

ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা না করলে ফের হামলা: ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা না করলে ফের হামলা: ট্রাম্প