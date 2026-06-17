Ajker Patrika
ইউরোপ

ফ্রান্সে ট্রাম্প-মোদির সাক্ষাৎ, চিরচেনা আলিঙ্গন অনুপস্থিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ জুন ২০২৬, ০৮: ২৭
ফ্রান্সে ট্রাম্প-মোদির সাক্ষাৎ, চিরচেনা আলিঙ্গন অনুপস্থিত
জি–৭ সম্মেলনে মোদি ও ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে ১৬ মাস পর প্রথমবারের মতো সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সাক্ষাৎ করলেও মোদির ট্রেডমার্ক আলিঙ্গন অনুপস্থিত ছিল। গতকাল মঙ্গলবার ফ্রান্সের এভিয়ঁ-লে-বঁ শহরে আয়োজিত জি-৭ নেতাদের সমাবেশে তাঁরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আলোচনা করেন। দুই দেশের সম্পর্কে চলমান টানাপোড়েনের মধ্যে এই সাক্ষাৎকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, সম্মেলনস্থলে মোদি ও ট্রাম্প করমর্দনের পর সংক্ষিপ্ত আলাপে অংশ নেন। যদিও তাঁদের ওই আলোচনায় কী বিষয় উঠে এসেছে, তা জানা যায়নি। তবে বুধবার সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার পূর্ণাঙ্গ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সংক্ষিপ্ত এই সাক্ষাৎই উচ্চঝুঁকিপূর্ণ বৈঠকের ভিত্তি তৈরি করেছে।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর ভারত সফরের পর থেকে দুই দেশ আবারও সম্পর্ক পুনর্গঠনের উদ্যোগে এগোচ্ছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে ভারতের ওপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ এবং গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনা প্রশমনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর।

পরবর্তী কয়েক মাসে ট্রাম্প বারবার প্রকাশ্যে দাবি করেন, তিনিই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘাত প্রশমিত করেছেন এবং পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া পরিস্থিতিতে লাখো মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন। তবে নয়াদিল্লি বরাবরই এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারতের অবস্থান ছিল, সংঘাতের অবসান হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা ছিল না।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অভিবাসন নীতি এবং এইচ-১বি ভিসার ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও দুই দেশের সম্পর্কের অবনতিতে ভূমিকা রাখে। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই দেশ সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক একটি বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার দিকেও অগ্রগতি হয়েছে।

তবে গত সপ্তাহে নতুন করে সম্পর্কে চাপ তৈরি হয় ওমান উপকূলের কাছে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে মার্কিন সামরিক হামলার ঘটনায় তিন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার পর। একটি জাহাজে থাকা তিন ভারতীয় নিহত হওয়ার ঘটনায় নয়াদিল্লি ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেসন মিকসকে তলব করে। ভারত জানায়, ভারতীয় নাবিক থাকা বাণিজ্যিক জাহাজে মার্কিন বাহিনীর ‘প্রাণঘাতী ও মারাত্মক’ হামলা ‘গ্রহণযোগ্য নয়’।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও এ বিষয়ে মার্কো রুবিওর সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর স্টেট ডিপার্টমেন্টের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ভারতের এই অবস্থান ও উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজ মার্কিন অনুমতি ছাড়া তেল পরিবহন করতে পারবে না। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, তারা ৮ জুন মারিভেক্স, ৯ জুন সেট্টেবেলো এবং ১১ জুন এমটি জলভির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। তাদের দাবি, জাহাজগুলো ইরানের বন্দর অবরোধ অমান্য করার চেষ্টা করছিল।

মোদি-ট্রাম্পের এই সাক্ষাৎ ছিল গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির ওয়াশিংটন ডিসি সফর এবং ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। আজ বুধবারের বৈঠকে দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পুরো পরিসর পর্যালোচনা করতে পারেন। আলোচনায় চলমান বাণিজ্য আলোচনা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ও গুরুত্ব পেতে পারে।

এই বাণিজ্য চুক্তিকে একটি বৃহত্তর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির পথে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে মোদির ওয়াশিংটন সফরের সময় এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। দুই নেতা পশ্চিম এশিয়ার সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতেও মতবিনিময় করতে পারেন। গত মাসে মোদির সঙ্গে বৈঠকের সময় রুবিও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তাঁকে ‘নিকট ভবিষ্যতে’ হোয়াইট হাউস সফরের আমন্ত্রণ জানান। রুবিও ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ওয়াশিংটনের কৌশলের ‘ভিত্তিস্তম্ভ’ হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত, জি-৭ সম্মেলনে অতিথি দেশ হিসেবে অংশ নিতে মোদি বর্তমানে ফ্রান্স সফরে রয়েছেন। গ্রুপ অব সেভেন বা জি-৭ বিশ্বের সাতটি উন্নত অর্থনীতির জোট। সদস্য দেশগুলো হলো কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই জোটের সদস্য। বিশ্বের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও ভূরাজনৈতিক বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আলোচনা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার অন্যতম প্রধান ফোরাম হিসেবে কাজ করে জি–৭।

বিষয়:

নরেন্দ্র মোদিভারতডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত