ইউরোপ

প্রথমবার বৈঠকে বসতে যাচ্ছে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ০৪
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে এই প্রথম একসঙ্গে আলোচনায় বসতে যাচ্ছে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো ইউক্রেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। এমনটি জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই বৈঠক আজ শুক্রবার ও আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মধ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি জানান, ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা-সংক্রান্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে একটি চুক্তিও প্রায় প্রস্তুত। এটি কিয়েভ-সমর্থিত প্রস্তাবগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা যুক্তরাষ্ট্রের আগের একটি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তৈরি করা হয়েছিল।

জেলেনস্কি বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠেয় এই আলোচনা হবে তিন দেশের মধ্যে প্রথম ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, এটি ভালো একটি অগ্রগতি।’ তবে প্রস্তাবিত এই বৈঠক নিয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠককে ‘ভালো’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে রাশিয়ার শুরু করা এই যুদ্ধের অবসানকে তিনি একটি ‘চলমান প্রক্রিয়া’ বলে মন্তব্য করেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন আলোচনায় ‘অনেক অগ্রগতি’ হয়েছে এবং এখন আলোচনা একটি শেষ ইস্যুতে এসে ঠেকেছে।

বৃহস্পতিবার দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) এক অনুষ্ঠানে উইটকফ বলেন, ‘আমি মনে করি আমরা এখন মাত্র একটি বিষয়ে আটকে আছি। সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা নানা রকম প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এর মানে হলো, সমস্যাটি সমাধানযোগ্য।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদি দুই পক্ষই সমাধান চায়, তাহলে আমরা সেটি সমাধান করতে পারব।’ পরে স্টিভ উইটকফ ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে যান। সেখানে তাঁরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এরপর যুক্তরাষ্ট্রের এই কর্মকর্তারা আবুধাবিতে যাবেন। সেখানে ‘মিলিটারি টু মিলিটারি’ বা সামরিক পর্যায়ের কার্যকরী গ্রুপগুলোর মধ্যে আলোচনা চলবে বলে জানান উইটকফ। জেলেনস্কির ভাষ্য অনুযায়ী, শুক্র ও শনিবার দুই দিন ধরে চলা আবুধাবির এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, পুতিনের প্রতি তাঁর বার্তা হলো—ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটতেই হবে। অন্যদিকে জেলেনস্কি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠককে ‘গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ’ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘এখন নথিগুলো আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।’

এর আগে জেলেনস্কি বলেছিলেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের অর্থায়নসহ প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধের সমাধানে ট্রাম্পের সঙ্গে কোনো চুক্তি সইয়ের সুযোগ থাকলেই তিনি দাভোসে যাবেন। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর ডব্লিউইএফে দেওয়া বক্তব্যে জেলেনস্কি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের আন্তর্জাতিক বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় মিত্রদের সমালোচনা করেন। কারণ, তারা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার জন্য ইউরোপে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহার করছে না।

জেলেনস্কি বলেন, ‘এটি ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধের চতুর্থ বছর। অথচ যিনি এই যুদ্ধ শুরু করেছেন, তিনি শুধু মুক্তই নন, বরং ইউরোপে জব্দ থাকা নিজের অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন।’

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইউরোপ
