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ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ বিমানের বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ বিমানের বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১১
বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের টম্বলেন শহরে একটি বেসামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১১ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বিমানের পাইলট, পাঁচজন শিক্ষার্থী এবং পাঁচজন প্রশিক্ষক।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বিমানটি একটি প্যারাসুট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের মালিকানাধীন ছিল। এটি ন্যান্সি-এসে বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরসংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিষয়:

বিমানবন্দরনিহতবিধ্বস্তবিমানফ্রান্সইউরোপ
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