Ajker Patrika
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লাতিন আমেরিকা

ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্প: মৃত বেড়ে ১৪৩০, নিখোঁজ ৫৫ হাজারেরও বেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্প: মৃত বেড়ে ১৪৩০, নিখোঁজ ৫৫ হাজারেরও বেশি
গত বুধবার ভেনেজুয়েলায় পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে। আর নিখোঁজ রয়েছেন ৫৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। আজ শনিবার রয়টার্স ও আল-জাজিরার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

সরকারের পক্ষ থেকে শত শত মানুষ নিখোঁজ বা ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে থাকার কথা বলা হলেও, দেশের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি ওয়েবসাইটে নিখোঁজের এই সংখ্যা ৫৫ হাজারেরও বেশি বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের খবরে আরও বলা যায়, বিদেশি উদ্ধারকারী দলগুলো দেশটিতে পৌঁছাতে শুরু করেছে এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় এলাকাগুলোতে জীবিতদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। লা গুয়াইরা এবং রাজধানী কারাকাসের কিছু অংশে উদ্ধারকারীরা দুর্গম এলাকাগুলোতে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়ছে।

জানা গেছে, এসব এলাকায় ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত ও মৃতদেহ উদ্ধার করতে গত কয়েক দিন ধরে স্বজন ও স্বেচ্ছাসেবকেরা কাজ করে যাচ্ছেন। তবে ভারী যন্ত্রপাতির অভাব ও সরকারি উদ্ধারকারীদের সীমিত উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এরইমধ্যে ১ হাজার ৬০০-এর বেশি বিদেশি উদ্ধারকারী দেশটিতে পৌঁছেছেন। আরও কয়েকটি দল আসার পথে রয়েছে। গত বুধবার আঘাত হানা দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প ও পরবর্তী শত শত আফটারশকের পর আন্তর্জাতিক সহায়তা ক্রমেই বাড়ছে।

লা গুয়াইরার অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কারাবালেদায় মার্কিন হেলিকপ্টার নিয়ে উদ্ধারকারী দলগুলোকে কাজ করতে দেখা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কিছু এলাকায় উদ্ধার তৎপরতা সমানভাবে পরিচালিত হয়নি। তবে শনিবার কারাবালেদা ও লস কোরালেসের কিছু অংশে ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ চলছিল।

লা গুয়াইরা এলাকায় সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে কারাকাস থেকে প্রধান সড়কেও চেকপোস্ট বসিয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, অতিরিক্ত যানবাহনের কারণে জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলোর চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। সরকারি উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত নন, এমন বেসামরিক ব্যক্তিদের তল্লাশি চৌকি পার হওয়ার জন্য পরিচয়পত্র দেখাতে হচ্ছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের হিসাব অনুযায়ী, ৭ দশমিক ২ ও ৭ দশমিক ৫ মাত্রার এই জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। আর এমনটি হলে এটি হবে গত শতাব্দীর মধ্যে লাতিন আমেরিকার অন্যতম ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী দুর্যোগ।

বিষয়:

আল জাজিরার প্রতিবেদনমৃত্যুলাতিন আমেরিকাভেনেজুয়েলাভূমিকম্প
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