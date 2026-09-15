বাংলাদেশ সফরে আসছে চীনা নৌবাহিনীর টাস্ক গ্রুপ, যাবে মিয়ানমার–মালয়েশিয়ায়ও

চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) নৌবাহিনীর ৪৮তম এসকর্ট টাস্ক গ্রুপ দেশে ফেরার পথে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও মালয়েশিয়া সফর করবে। চীনের সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় সোমবার সংবাদ সম্মেলনে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জিয়াং বিন বলেন, টাস্ক গ্রুপটি সম্প্রতি এডেন উপসাগরে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। এরপর তারা চীনের উদ্দেশে ফিরতি যাত্রা শুরু করেছে। তিনি জানান, আসন্ন সফরগুলোতে পেশাগত মতবিনিময় এবং জাহাজ পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত দিবসের আয়োজন করা হবে।
তিনি আরও জানান, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে চীন ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও কৌশলগত পারস্পরিক আস্থা আরও জোরদার হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অভিন্ন ভবিষ্যৎসমৃদ্ধ একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলতেও এসব কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে।
উল্লেখ্য, ৪৮ তম এসকর্ট টাস্ক গ্রুপে রয়েছে গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার তাংশান, গাইডেড-মিসাইল ফ্রিগেট দাচিং এবং সমন্বিত সরবরাহকারী জাহাজ তাইহু। টাস্ক গ্রুপটি ২০২৫ সালের ১১ অক্টোবর এডেন উপসাগর এবং সোমালিয়ার উপকূলীয় জলসীমায় এসকর্ট মিশনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিল।
চীনের পিএলএ নৌবাহিনী ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে এডেন উপসাগর এবং সোমালিয়ার উপকূলীয় জলসীমায় এসকর্ট মিশন পরিচালনা করে আসছে।
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