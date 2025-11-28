হংকংয়ের বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি বেড়ে ১২৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ২টা ৫১ মিনিটে ৪ হাজার ৬০০ মানুষের বাসস্থান এই বৃহৎ আবাসন কমপ্লেক্সে আগুন লাগে।
এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, ৭৯ জন আহত এবং ৮৯ জনের মৃতদেহ এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে জানালাগুলোর বাইরে থাকা স্টাইরোফোম নামক দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ছাড়া আবাসন কমপ্লেক্সের আটটি ব্লকের কোনোটিতেই ফায়ার অ্যালার্ম কার্যকরভাবে কাজ করছিল না।
কমপ্লেক্সে সংস্কার কাজের দায়িত্বে থাকা তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।
এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হংকংয়ের নির্মাণ নিরাপত্তা মান নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা প্রতিরোধ করা যেত...বহু মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করেনি।’
পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্মাণ সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ‘মারাত্মকভাবে অসাবধান’ ছিলেন বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ তাঁদের হাতে রয়েছে।
আজ থেকেই পুলিশ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরে ভবনগুলোতে প্রবেশ করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করবে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে তদন্ত চলবে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া যারা বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করবে বলেও জানানো হয়েছে।
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।
নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, কেবল বাঁশের মাচা নয়, বরং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী আগুনের দ্রুত বিস্তারে অনুঘটকের কাজ করেছে। ভবনগুলোর বাইরে লাগানো মেশ নেট (সাধারণত পলিমারের জাল), প্লাস্টিকের শিট বা কাগজ এবং ক্যানভাসের শিটগুলোতে আগুন দ্রুত ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোর কিছু জানালা ঢেকে করে রাখা ‘অত্যন্ত দাহ্য’ স্টাইরোফোম বোর্ডগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মনে করা হচ্ছে, এই স্টাইরোফোম বোর্ডের কারণে বাঁশের কাঠামোয় আগুন আরও সহজে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।
যদিও অনলাইনে বহু হংকংবাসী এই বহুল ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ সামগ্রীর নিরাপত্তা নিয়ে জোরালোভাবে কথা বলছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন ভিডিওতে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করছেন, বাঁশের নিজস্ব একটি অগ্নি-প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং এর চেয়ে বরং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিনথেটিক জাল (মেশ নেট) বা প্লাস্টিকের আবরণই বেশি দাহ্য। বহু পুরোনো এই পদ্ধতিটি (বাঁশের মাচা) এর খরচ-সাশ্রয়, দ্রুত স্থাপন যোগ্যতা এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্বের কারণে নির্মাণশিল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
এই বিপর্যয়ের আগেই কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা উদ্বেগগুলো বিবেচনা করে আরও মজবুত, আগুন-প্রতিরোধী ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহারের পক্ষে বাঁশের মাচা পর্যায়ক্রমে বাতিল করার জন্য সরকারই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এই ভয়াবহ ঘটনার পর সেই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হয়েছে। হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি জানিয়েছেন, সরকার বাঁশের মাচার বদলে ধাতব কাঠামো ব্যবহারের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।
তবে এই পরিবর্তনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের অনেকে দাবি করছেন, স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ইস্পাতের ব্যবহার বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তটি শুধু চীনের মূল ভূখণ্ডের বৃহৎ ইস্পাত শিল্পের অর্থনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতে ঐতিহ্যবাহী বাঁশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জোরদার প্রচেষ্টা চলছে।
ডব্লিউবিআরসির সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে এই রেডিও ক্লাবের পরিচিতদের মাধ্যমে ৭০ বছর বয়সী ওই নারীর সন্ধান মিলেছে। রাধিকা নামে ওই বৃদ্ধা রাস্তার ভিক্ষা করছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কেবল একটি শব্দই তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন—‘সাগর’।
এই সূত্র ধরে ডব্লিউবিআরসি প্রথমে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে খোঁজ শুরু করে। কিন্তু সেখানে কোনো তথ্য না পাওয়ায় তারা অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ভারতে ‘সাগর’ নামের অন্যান্য স্থানগুলোতে খোঁজ নিতে শুরু করলে জানতে পারে, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার খাজরা গ্রামের এক নারী তীর্থযাত্রার সময় গঙ্গাসাগর থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন।
নাগ বিশ্বাস বলেন, রাধিকা তীর্থযাত্রীদের একটি দলের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন। কোনোভাবে তিনি সেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ভুলবশত বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দলের সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীরা ট্রলারে করে সাগরদ্বীপে আসতেন। রাধিকা সম্ভবত সেই ট্রলারগুলোর কোনো একটিতে উঠে বাংলাদেশে পৌঁছে যান। সেখানে অসহায় অবস্থায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকেই অবলম্বন করেন।
নিখোঁজ হওয়ার সময় রাধিকার স্বামী বলীরাম এবং তিন ছেলে ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, তাঁর স্বামী এবং এক ছেলে (পূরণ) ইতিমধ্যে মারা গেছেন। বাকি দুই ছেলে রাজেশ ও গণেশ বর্তমানে দিল্লিতে কাজ করেন।
রাধিকা এত বছর রাস্তায় ভিক্ষুকের বেশে থাকার কারণে অপরিষ্কার ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়ায় শুরুতে আগের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছিল না।
অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা রাধিকাকে একটি পারলারে পাঠিয়ে পরিষ্কার করাই এবং নতুন পোশাক দিই। এরপর যখন আমরা তাঁর নতুন ছবি ছেলে রাজেশকে পাঠাই, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মাকে চিনতে পারেন।’
এই ঘটনায় ছেলে রাজেশ, তাঁর ভাই এবং খাজরা গ্রামের বাসিন্দারা অবাক ও আনন্দিত। রাধিকার ছেলে রাজেশ আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমার মা তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ফিরে আসা আমার জন্য তীর্থযাত্রার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। আমি তাঁর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব।’
ডব্লিউবিআরসি গঙ্গাসাগর মেলা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছে এবং তারা সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। উভয় পক্ষই দ্রুত সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, রাধিকা শিগগির তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, তাঁর প্রশাসন সব ‘তৃতীয় বিশ্বের দেশ’ থেকে অভিবাসন ‘স্থায়ীভাবে স্থগিত’ করার পরিকল্পনা করেছে। তাঁর দাবি, এতে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হওয়ার সময় পাবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ট্রাম্প কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা দেশগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। এমনকি ‘তৃতীয় বিশ্বের দেশ’ এবং ‘স্থায়ীভাবে স্থগিত’ করা বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন—সে বিষয়েও কিছু বলেননি। ট্রাম্প জানান, এই পরিকল্পনার আওতায় সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় অনুমোদিত মামলাগুলোও থাকবে।
ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘আমি সব তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। বাইডেনের আমলে হওয়া অবৈধ লক্ষাধিক অনুমোদন বাতিল করব। স্লিপি জো বাইডেনের অটোপেন দিয়ে সই করা অনুমোদনও এর বাইরে নয়। আর যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের নেট সম্পদ নয়, তাঁদের সবাইকে সরিয়ে দেব।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি ‘নাগরিক নয়’ এমন যে কারও জন্য সব ফেডারেল সুবিধা ও ভর্তুকি বন্ধ করে দেবেন। তিনি ‘যাঁরা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করে’ এমন অভিবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিল করার কথাও বলেন। আর যেকোনো বিদেশিকে, যাকে সরকারি বোঝা, নিরাপত্তা ঝুঁকি বা ‘পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ’ বলে মনে হবে, তাঁদের বহিষ্কার করা হবে বলেও হুমকি দেন তিনি।
আফগানিস্তান থেকে যাওয়া এক অভিবাসীর গুলিতে মার্কিন ন্যাশনাল গার্ডের ২ সদস্য আহত হওয়ার ঘটনার পর ট্রাম্প এই মন্তব্য করলেন। ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের কাছে গুলিতে এরই মধ্যে একজন নিহত হয়েছেন। অপরজন চিকিৎসাধীন।
এর আগে মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, ট্রাম্প বাইডেন প্রশাসনের সময়ে অনুমোদিত আশ্রয় আবেদন ও ১৯টি দেশের নাগরিকদের দেওয়া গ্রিন কার্ড পুনরায় পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন।
রয়টার্সের দেখা এক সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে চলতি বছরই ট্রাম্পের প্রশাসন আশ্রয় দিয়েছিল। মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস বুধবার জানায়, আফগান নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট সব অভিবাসন আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ট্রাম্প বলেন, ‘এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা হবে অবৈধ ও অস্থিতিশীল জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর উদ্দেশ্যে।’
হংকংয়ের আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ জনে। হংকংয়ের অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ জানিয়েছে, শহরটিতে আট দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আজ শুক্রবারের মধ্যেই অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শেষ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভয়াবহ এই আগুনে এক বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স পুড়ে গেছে। এই দুর্ঘটনায় এখনো নিখোঁজ অনেকে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, দমকলকর্মীরা ইতিমধ্যে আগুনের বেশির ভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় তাই পো জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সটি। আটটি টাওয়ার নিয়ে গঠিত ওই আবাসনে ৪ হাজার ৬০০-এর বেশি মানুষ থাকত। ভবনটিতে সংস্কারকাজ চলছিল এবং আগুন লাগার সময় এটি বাঁশের মাচা আর সবুজ জালের আচ্ছাদনে ঢাকা ছিল। সেখান থেকেই বুধবার দুপুরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ জানিয়েছে, জানালা বন্ধ করে রাখা দাহ্য ফোম বোর্ডসহ অনিরাপদ নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে তিন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর কারণ ঘটানোর অভিযোগে তদন্ত চলছে। শুক্রবার সকালেও দমকলকর্মীরা ধোঁয়া ওঠা ভবনটিতে কাজ করছিলেন।
হংকংয়ের ডেপুটি ফায়ার সার্ভিসেস ডিরেক্টর ডেরেক চ্যান বলেন, ‘সাতটি ভবনের সবগুলো ইউনিটে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা চলছে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় আর কোনো হতাহতের ঘটনা আছে কি না।’ তিনি জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ২৭৯। তবে সেই সংখ্যা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হালনাগাদ হয়নি। চ্যান জানান, ফায়ার ডিপার্টমেন্টে করা ২৫টি জরুরি উদ্ধার কল এখনো সমাধান হয়নি, যার মধ্যে সাম্প্রতিক কয়েকটি কলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
উদ্ধারকর্মীদের তীব্র তাপ, ঘন ধোঁয়া, ধসে পড়া বাঁশের মাচা ও ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে ওপরের তলাগুলোতে আটকে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক মর্মাহত মা, হাতে মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন ছবি নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে মেয়েকে খুঁজছিলেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আটটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৯০০ বাসিন্দা অবস্থান করছিলেন। ওই মা বলেন, ‘সে আর তার বাবা এখনো বের হয়নি। ওরা আমাদের ভবন বাঁচানোর মতো পানি পায়নি।’
চ্যান বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে কমপ্লেক্সের দুটি টাওয়ারে। তবে কয়েকটি ভবনে জীবিত বাসিন্দাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।
শুক্রবার সকালে হসপিটাল অথরিটি জানায়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, তাঁরা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। হংকংয়ে প্রায় ৩ লাখ ৬৮ হাজার অভিবাসী গৃহকর্মী আছেন, যাঁদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের এশীয় দেশ থেকে আসা নারী। তাঁরা সাধারণত নিয়োগকারীর সঙ্গে থাকেন।
১৯৪৮ সালে একটি গুদামে আগুনে ১৭৬ জন মারা যাওয়ার পর থেকে এটাই হংকংয়ের সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ২০১৭ সালের লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই দুর্ঘটনার জন্য দাহ্য বহিরাবরণ এবং নির্মাণ ও সরকারি তদারকির ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছিল।
হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি ঘোষণা করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সহায়তায় সরকার ৩০ কোটি হংকং ডলারের (৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) একটি তহবিল গঠন করবে। পাশাপাশি চীনের বড় বড় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোও অনুদান ঘোষণা করেছে।
বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর একটি হংকং। উঁচু উঁচু আবাসিক ভবনে ভরা এই শহরে আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া দীর্ঘদিন ধরে জন-অসন্তোষের উৎস। এই ট্র্যাজেডি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ বাড়াতে পারে। হংকং সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা দ্রুত পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ঘটনাটি আধা স্বশাসিত অঞ্চলের ওপর বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
