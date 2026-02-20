Ajker Patrika
ভারত

চৌরঙ্গী’র স্রষ্টা শংকর মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চৌরঙ্গী’র স্রষ্টা শংকর মারা গেছেন
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ওরফে শংকর। ছবি: সংগৃহীত

বাংলা সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবসান ঘটল। আজ শুক্রবার দুপুরে বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠকমহলে যিনি ‘শংকর’ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, বার্ধক্যজনিত নানাবিধ সমস্যায় ভুগছিলেন এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিক। গত ডিসেম্বর মাসে বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। সেই সময়ে অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও দিন পনেরো আগে ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ দুপুরে জীবনাবসান ঘটে তাঁর।

১৯৩৩ সালের ৭ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা আইনজীবী হরিপদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই কলকাতায় চলে আসেন। হাওড়ায় বড় হওয়া এবং পড়াশোনার পাশাপাশি সেখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি।

১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম বই ‘কত অজানারে’ প্রকাশিত হওয়ার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস ‘চৌরঙ্গী’ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক। এ ছাড়াও তাঁর কলমে উঠে এসেছে সীমাবদ্ধ ও জন অরণ্য (যেগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন)। চরণ ছুঁয়ে যাই, অচেনা অজানা বিবেকানন্দ এবং আরও অসংখ্য গবেষণামূলক ও আত্মজৈবনিক রচনা রয়েছে তাঁর

শংকরের প্রয়াণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সাহিত্যিক মহল এবং বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে কর্পোরেট জগতের জটিলতা—সবই তাঁর লেখনীতে এক অদ্ভুত মায়ায় ফুটে উঠত।

বিষয়:

বেসরকারি মেডিকেলভারতীয়মৃত্যুহাসপাতালভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

চৌরঙ্গী’র স্রষ্টা শংকর মারা গেছেন

চৌরঙ্গী’র স্রষ্টা শংকর মারা গেছেন

এলিয়েন ও ইউএফও সংক্রান্ত নথি প্রকাশে পেন্টাগনকে নির্দেশ দেবেন ট্রাম্প

এলিয়েন ও ইউএফও সংক্রান্ত নথি প্রকাশে পেন্টাগনকে নির্দেশ দেবেন ট্রাম্প

বাংলাদেশি মেডিকেল কলেজে ভর্তির কথা বলে প্রতারণা, কাশ্মীরে ৪ জনের নামে মামলা

বাংলাদেশি মেডিকেল কলেজে ভর্তির কথা বলে প্রতারণা, কাশ্মীরে ৪ জনের নামে মামলা

ভারতীয় স্পাইসজেটকে আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিল বাংলাদেশ

ভারতীয় স্পাইসজেটকে আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিল বাংলাদেশ