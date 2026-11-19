ট্রাম্প-পুতিন-সি: তিন নেতার বৈঠকে কী আলোচনা হলো
বিশ্বের তিন বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশের নেতারা প্রথমবারের মতো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রযুক্তি নগরী শেনজেনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) সম্মেলনের পার্শ্ববৈঠক হিসেবে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাকে ‘যুগান্তকারী’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন সি চিন পিং।
ইউক্রেন যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ও কোরীয় উপদ্বীপের নিরাপত্তা নিয়ে তিন নেতা মতবিনিময় করেন। বৈঠক শেষে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নেতাদের স্বাক্ষরিত একটি শান্তি ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধ কখনোই শুরু করা উচিত নয়।
বৈঠকের শুরুতে সি চিন পিং বলেন, তিন দেশের নেতাদের এ ধরনের প্রথম বৈঠকের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিই প্রকৃত দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়। পুতিন বলেন, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা জোরদারে ভূমিকা রাখতে পারে। ট্রাম্প জানান, বিশ্বের আলোচিত সব সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। পারমাণবিক অস্ত্র কমানোর বিষয়ে আলোচনার জন্য তিন দেশই বিশেষ অবস্থানে রয়েছে।
বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), পারমাণবিক অস্ত্র ও জ্বালানি নিরাপত্তা গুরুত্ব পাবে বলে জানান ট্রাম্প। তিন দেশ সব দেশের স্বার্থে পরিশোধিত জ্বালানি পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে। পাশাপাশি স্থিতিশীল জ্বালানিপ্রবাহের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে।
ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আগে পুতিনের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন ট্রাম্প। পরে শেনজেনের কাইলিন ভিলায় সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন তিনি। হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে দুই নেতা একমত বলে জানান ট্রাম্প। ইরান যুদ্ধের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এ নৌপথে জ্বালানি পরিবহন বিঘ্নিত হয়েছে।
এদিকে ইরান যুদ্ধও তিন নেতার আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তেহরানের মিত্র রাশিয়া ও চীন এর অবসানের আহ্বান জানিয়ে আসছে। অন্যদিকে, ইরান প্রতিবেশী দেশ বাহরাইন ও কুয়েতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার করেছে।
আজ মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, ইরান রাসায়নিক বা জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করে দেবে।