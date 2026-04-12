তাইওয়ানের জন্য ১০ প্রণোদনা ঘোষণা চীনের, কী আছে এতে

তাইওয়ানের জন্য ১০টি নতুন প্রণোদনা ঘোষণা করেছে চীন। এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন সীমাবদ্ধতা শিথিল করা, ‘মানসম্মত’ টেলিভিশন নাটক সম্প্রচারের অনুমতি এবং খাদ্যপণ্য বিক্রি সহজ করা। দ্বীপটির বিরোধী দলীয় নেত্রী চেং লি–উনের চীন সফরের পরই এই পদক্ষেপ নিল বেইজিং। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
তাইওয়ানের বৃহত্তম বিরোধী দল কুওমিনতাংয়ের (কেএমটি) চেয়ারম্যান চেং গত সপ্তাহে চীন সফরে যান। তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শান্তি ও চীন–তাইওয়ান পুনরেকত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।
চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রকাশিত এই ১০টি পদক্ষেপে কেএমটি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি ‘তালাশ’ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ফ্লাইট পুনরায় চালু করা এবং সাংহাই ও ফুজিয়ান প্রদেশের ব্যক্তিদের তাইওয়ান ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার কথাও রয়েছে।
খাদ্য ও মৎস্যপণ্যের পরিদর্শন মান সহজ করতে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে। তবে সিনহুয়া জানিয়েছে, এর ভিত্তি হতে হবে ‘তাইওয়ানের স্বাধীনতার বিরোধিতা।’ এ ছাড়া ‘সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসম্মত বিষয়বস্তু এবং উচ্চমানের নির্মাণ’ থাকলে তাইওয়ানের টিভি নাটক, প্রামাণ্যচিত্র ও অ্যানিমেশন চীনে সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাইওয়ান সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চীন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং তের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বেইজিং তাঁকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ হিসেবে অভিহিত করে। অন্যদিকে লাই চিং-তে তাইওয়ানের ওপর চীনের সার্বভৌমত্বের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে বৃহৎ পরিসরে চীনা পর্যটন পুনরায় চালু না হওয়ায় চীন ও তাইওয়ান একে অপরকে দায়ী করে আসছে। এর আগে তাইওয়ান চীনের কিছু কৃষি ও জলজ পণ্যের আমদানি নিষেধাজ্ঞা নিয়েও অভিযোগ করেছে। তাদের দাবি, অনেক ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ ও রোগ ছড়ানোর অজুহাত দেখিয়ে চীন অযৌক্তিকভাবে এসব পণ্যের প্রবেশ বন্ধ করেছে।
দীর্ঘ ২১ ঘণ্টার কূটনৈতিক ম্যারাথন শেষে কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ইসলামাবাদ আলোচনা। তবে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটলেও তেহরানের পক্ষ থেকে এক চাঞ্চল্যকর বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইরানের একটি উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে...৩১ মিনিট আগে
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এদিকে লেবানন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত মাসে ইসরায়েল ও লেবাননে ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
আফগানিস্তানে একটি পিকনিক স্পটে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশের ইনজিল জেলায় গত শুক্রবার এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
কিছু বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। আর পাকিস্তানের উপ–প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দ্বার জানিয়েছেন—যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।২ ঘণ্টা আগে