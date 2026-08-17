চীন সফরে যাচ্ছেন চিলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সিসকো পেরেজ ম্যাকেনা। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে পাঁচ দিনের এই সফর শুরু হওয়ার কথা। চীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে আজ সোমবার এ তথ্য জানানো হয়।
চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন ও সিএমজি জানিয়েছে, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর আমন্ত্রণে সফর করবেন চিলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সিসকো পেরেজ ম্যাকেনা। সফরকালে চীন ও চিলির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।
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