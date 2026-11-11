স্কুলের বাথরুমে ধূমপান: হংকংয়ে ৬ ছাত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে শিক্ষা অধিদপ্তর

স্কুলের বাথরুমে ধূমপান: হংকংয়ে ৬ ছাত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে শিক্ষা অধিদপ্তর
স্কুলের শৌচাগারে একত্র হয়ে ছয়জন ছাত্রীর ই-সিগারেট (ভ্যাপ) পানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর হংকংয়ের শিক্ষা প্রশাসন তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে দেশটির শিক্ষা অধিদপ্তর ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্ত শুরু করেছে।
গতকাল মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম ‘থ্রেডস’-এ ‘এক ঘরে ছয়জনের হটপট পার্টি’ শিরোনামে ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশিত হয়। পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ভিডিওটি মূলত গত সপ্তাহে তরুণদের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ‘স্ন্যাপচ্যাট’-এ রেকর্ড করা হয়েছিল।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, স্কুলের পোশাক (ইউনিফর্ম) পরা ছয়জন ছাত্রী একটি শৌচাগারের কিউবিকলে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুরুতে তাদের হাসাহাসি ও মজা করতে দেখা গেলেও ক্যামেরা ঘুরতেই দেখা যায় পেছনের এক ছাত্রী হাতে ই-সিগারেট ধরে রয়েছে। ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর সে হেসে ভিক্টরি সাইন (V চিহ্ন) দেখায় এবং ক্লিপটি শেষ হওয়ার মুহূর্তে অন্য ছাত্রীরাও একই ভঙ্গিতে পোজ দেয়।
সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, ভিডিওতে দেখা যাওয়া ইউনিফর্মটি সুয়েন ওয়ান অঞ্চলের ‘পো লেউং কুক ইয়াও লিং সান কলেজ’-এর মাধ্যমিক শাখার ছাত্রীদের। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পরপরই অনেক নাগরিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করে আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
বিষয়টিকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ হিসেবে উল্লেখ করে হংকংয়ের শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুলটি ইতিমধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করেছে এবং কাউন্সেলিং ব্যবস্থার আওতায় বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।
অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শিক্ষার্থীদের সঠিক নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ শেখাতে স্কুলকে তৎপরতা বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছি।’
দক্ষিণ চীন থেকে প্রকাশিত সাউথ চীন মর্নিং পোস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ‘পো লেউং কুক ইয়াও লিং সান কলেজ’ কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনায় জড়িত ছাত্রীদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
হংকংয়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ই-সিগারেট ব্যবহারের প্রবণতা নিয়ে সম্প্রতি একাধিক খবর প্রকাশ্যে এসেছে।
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে কাউলুন টং অঞ্চলের ১৩ বছর বয়সী তিন ছাত্রীকে শৌচাগারে ই-সিগারেটের মাধ্যমে ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্রহণের সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। এর আগে সুয়েন ওয়ানের আরও একটি স্কুলের সিঁড়িতে ও টয়লেটে শিক্ষার্থীদের ধূমপান ও ই-সিগারেট খাওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল।
উল্লেখ্য, হংকংয়ে ২০২৬ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত আইন আরও কঠোর করা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হলেও পাবলিক প্লেসে (প্রকাশ্য স্থানে) যেকোনো ধরনের অলটারনেটিভ স্মোকিং প্রোডাক্ট (যেমন: ভ্যাপ পড, ই-লিকুইড বা ই-সিগারেট) সঙ্গে রাখা বা বহন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।