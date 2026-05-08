Ajker Patrika
এশিয়া

অস্ট্রেলিয়ায় উগ্র ইসলামপন্থী ২ নারী মানবতাবিরোধী অপরাধে আটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অস্ট্রেলিয়ায় উগ্র ইসলামপন্থী ২ নারী মানবতাবিরোধী অপরাধে আটক
ছবি: সিএনএন

সিরিয়ায় দীর্ঘ সাত বছরের বেশি সময় শরণার্থীশিবিরে আটক থাকার পর অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসা ইসলামিক স্টেট (আইএস) সংশ্লিষ্ট দুই নারীকে দাসপ্রথার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ। শুক্রবার (৮ মে) দেশটির ফেডারেল পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়—গ্রেপ্তার হওয়া নারীদের বয়স ৫৩ ও ৩১ বছর। তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে সিরিয়ায় একজন নারীকে দাস হিসেবে ব্যবহার ও আটকে রাখার ঘটনা। এসব অপরাধে সর্বোচ্চ ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। বৃহস্পতিবার রাতে মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের কাউন্টার টেররিজম বিভাগের সহকারী কমিশনার স্টিফেন নাট এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগের একটি চলমান তদন্ত।’

পুলিশ জানায়, ওই দুই নারী ২০১৪ সালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সিরিয়ায় যান। সেখানে তারা নিজেদের বাসায় এক নারীকে দাস হিসেবে রাখতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এই বিষয়ে অভিযুক্ত নারী বা তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে পৃথক ঘটনায়, ৩২ বছর বয়সী আরেক অস্ট্রেলীয় নারীকে সিডনি বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইএস-এ যোগদানের অভিযোগসহ সন্ত্রাসবিষয়ক বিভিন্ন মামলা করা হয়েছে। এসব অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। শুক্রবার তাকে আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই নারী ২০১৫ সালে তার স্বামীর সঙ্গে সিরিয়ায় যান। তার স্বামী এর আগেই অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে আইএসে যোগ দিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সরকার চলতি সপ্তাহে জানায়, সিরিয়ার শরণার্থীশিবির থেকে চার নারী ও ৯ শিশু সরকারি সহায়তা ছাড়াই দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছেন। তবে চতুর্থ নারীর অবস্থান বা শিশুদের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

নারী ও শিশুদের দেশে ফিরে আসা নিয়ে দেশটির মধ্যপন্থী সরকার চাপের মুখে পড়েছে। সমালোচকেরা বলছেন, সরকার তাদের দেশে ফেরা ঠেকাতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। তবে সরকারের দাবি, নাগরিকদের দেশে প্রবেশ ঠেকানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আইএস-এর পতনের পর সিরিয়ার বিভিন্ন শিবিরে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের স্বজনদের আটক রাখা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া থেকে আটক আইএস সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে। কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) ভেঙে পড়ার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসডিএফ এত দিন বিদেশিসহ আইএস-সংশ্লিষ্ট যোদ্ধা ও বেসামরিকদের আটক রাখার দায়িত্বে ছিল।

অস্ট্রেলিয়া সরকার এর আগে ২০২২ সালে সিরিয়ার শিবিরগুলো থেকে চার নারী ও ১৩ শিশুকে দেশে ফিরিয়ে আনে। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের তথ্যমতে, বর্তমানে সিরিয়ার আল-রোজ শিবিরে এখনো প্রায় ২১ জন অস্ট্রেলীয় অবস্থান করছেন।

বিষয়:

সিরিয়াএশিয়াঅস্ট্রেলিয়ামানবতাবিরোধী অপরাধজঙ্গিআইএস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সিন্ডিকেট সভায় ঢুকে গেলেন ডাকসু নেতারা, আধা ঘণ্টা চলল বাগ্‌বিতণ্ডা–উত্তেজনা

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় উগ্র ইসলামপন্থী ২ নারী মানবতাবিরোধী অপরাধে আটক

অস্ট্রেলিয়ায় উগ্র ইসলামপন্থী ২ নারী মানবতাবিরোধী অপরাধে আটক

নাটকীয়তার পর সিনেমার নায়ক বিজয়ই হতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নাটকীয়তার পর সিনেমার নায়ক বিজয়ই হতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

সাত বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ব্রিটিশ এমপিরা

সাত বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ব্রিটিশ এমপিরা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী