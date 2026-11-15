রোহিঙ্গা গণহত্যা: ১৯ নভেম্বর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রায়

রোহিঙ্গা গণহত্যা: ১৯ নভেম্বর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রায়
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রায় দিতে যাচ্ছেন জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত। মিয়ানমার তার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে কি না, আগামী বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) এ বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)।
রোববার (১৫ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানায়, আদালত এখন পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রকে গণহত্যার জন্য সরাসরি দায়ী ঘোষণা করেনি। ফলে এই রায় আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা গণহত্যা মামলার বিচারেও এর প্রভাব পড়তে পারে।
প্রায় এক দশক আগে মিয়ানমারের সামরিক অভিযান ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচতে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০১৯ সালে পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ গাম্বিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলাটি করে। সাত বছর ধরে অভিযোগ ও প্রমাণ পর্যালোচনা করছেন আইসিজের বিচারকেরা।
গণহত্যার অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপরাধের উদ্দেশ্য নির্ধারণ। জাতিগত, জাতীয়, বর্ণগত বা ধর্মীয় কোনো জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, তা প্রতিষ্ঠা করতে হয়।
মিয়ানমারের শত শত রোহিঙ্গা নির্যাতিতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন লিগ্যাল অ্যাকশন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের প্রতিষ্ঠাতা আন্তোনিয়া মুলভি বলেছেন, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ দায় নির্ধারণের বিষয়ে তিনি সতর্ক আশাবাদী। তাঁর মতে, গ্রামগুলোতে একই ধরনের হামলা, নির্বিচার হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী-পুরুষকে আলাদা করা ও যৌন সহিংসতার ধারাবাহিকতা গণহত্যার উদ্দেশ্য প্রমাণ করে।
বিশেষ করে, ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতাকে গণহত্যার অংশ হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি এবারের রায়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মুলভির মতে, নারীদের যৌনাঙ্গ বিকৃত করা ও তাঁদের মুখে কামড় দেওয়ার মতো নির্যাতনের উদ্দেশ্য ছিল ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করা এবং জনগোষ্ঠীর বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত করা।
গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কয়েকজন হেগে আদালতের রুদ্ধদ্বার শুনানিতে সাক্ষ্য দেন। তাঁদের একজনের সন্তানকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুরিকাঘাতের পর আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী দল।
অন্যদিকে মিয়ানমার গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছে, তাদের সামরিক অভিযান ছিল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে।
২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার পর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ব্যাপক দমন অভিযান শুরু করে। এতে গ্রাম ধ্বংস, হত্যা ও নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগ ওঠে। কয়েক দশক ধরেই রোহিঙ্গারা নাগরিকত্বহীনতা ও বৈষম্যের শিকার।
এই রায়ের প্রভাব মিয়ানমারের বাইরেও পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছে। মিয়ানমারে রয়েছে ছয় লাখের কম। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা, আদালতের রায় তাঁদের দীর্ঘদিনের নিপীড়ন ও বৈষম্যের অবসানে ভূমিকা রাখবে। তাঁরা শুধু সহানুভূতি নয়, নিজেদের অধিকার, স্বীকৃতি ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ চান।