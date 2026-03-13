মালদ্বীপে প্রবাসী শ্রমিকদের আবাসনে ভয়াবহ আগুন, ৫ জনের মৃত্যু

মালদ্বীপের দক্ষিণ আরিফ ধালু অঞ্চলের ধিগুরাহ দ্বীপে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচজন প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মালদ্বীপের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার ভোরের দিকে একটি আবাসন ব্লকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বিদেশের মাটিতে প্রাণ হারানো এই শ্রমিকদের জাতীয়তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে ভবনটিতে বিপুলসংখ্যক দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী বসবাস করতেন বলে জানা গেছে।
মালদ্বীপ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ধিগুরাহ দ্বীপের একটি প্রবাসী শ্রমিক আবাসন ব্লকে আগুনের খবর পায় তারা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার শুরু করে।
অগ্নিকাণ্ডে আহত আটজনকে দ্রুত ধিগুরাহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাঁচজন শ্রমিক শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এ ছাড়া আগুনে শরীরের অধিকাংশ অংশ দগ্ধ হওয়ায় গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানী মালেতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
ধিগুরাহ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম উসমান জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, আবাসন ব্লকের রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার লিক হওয়ার কারণেই এই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর বর্তমানে ওই এলাকা জনসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আলামত সংগ্রহের কাজ করছেন।
ঘটনাটি তদন্তে মালদ্বীপ সরকারের পক্ষ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ধিগুরাহ দ্বীপে পাঠানো হয়েছে। ভবনটি কোন কোম্পানির অধীনে পরিচালিত হতো এবং সেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনটিতে ঠিক কতজন শ্রমিক অবস্থান করছিলেন, তা জানতে পুলিশ রেকর্ড যাচাই করছে।
