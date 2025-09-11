Ajker Patrika
জেন-জি বিক্ষোভে সমর্থন জানালেন নেপালের সাবেক মাওবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নেপালের সাবেক মাওবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড। ছবি: সংগৃহীত
নেপালের সাবেক মাওবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড। ছবি: সংগৃহীত

জেন-জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল নেপালের কমিউনিস্টে পার্টি। গতকাল বুধবার, পার্টির পক্ষে এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ওরফে ‘প্রচণ্ড’। এ সময় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান তিনি।

দশ দফা বিশদ ওই বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশপাশি সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান এই নেতা।

বিবৃতিতে প্রচণ্ড বলেন, সরকারের ‘নৃশংস দমননীতি ও হত্যাযজ্ঞ’-ই বর্তমান অস্থিরতা ও সহিংসতার জন্য দায়ী। তার ভাষ্য—তরুণেরা সুশাসন ও জবাবদিহি দাবি করলেও রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে গুলি, দমন ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বদলে স্বৈরতান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, সিংহ দরবার, সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দপ্তরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাকে জেন-জি আন্দোলনের অংশ বলে মনে করেন না তিনি। তাঁর ভাষায়, এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অনুপ্রবেশকারীরা ঘটিয়েছে।

বিবৃতিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস–ইউএমএল জোটকে ‘অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক’ রাজনৈতিক জোট হিসেবে আখ্যায়িত করেন প্রচণ্ড। তাঁর দাবি, এই জোট দেশকে সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা, দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে কারণে দেশটিতে বিদ্রোহের মতো ঘটনা ঘটল।

প্রচণ্ড আরও বলেন, জেন-জিআন্দোলনের এজেন্ডা তাঁর দলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, সরাসরি নির্বাহী প্রধান নির্বাচন, শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতি ও সম্পদের তদন্ত, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা—এসবই তাঁর দল বহুদিন ধরে দাবি করে আসছে। তবে তিনি সতর্ক করেন যে আন্দোলন অবশ্যই সংবিধান ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থাকতে হবে, না হলে এর সুযোগ নিয়ে পশ্চাৎমুখী শক্তি পুনরুত্থান ঘটাতে পারে।

শান্তি ও সংলাপের আহ্বান জানিয়ে প্রচণ্ড বলেন, গণ-আন্দোলন যেন সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আশ্বাস দেন, তাঁর দল সব সময় প্রগতিশীল পরিবর্তন, সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের পাশে থাকবে।

একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নেপালি সেনাবাহিনীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ভূমিকার প্রশংসা করেন। বিবৃতিতে সংবিধান, প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বস্তরের জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান তিনি।

আন্দোলনবিক্ষোভনেপালমাওবাদীপ্রধানমন্ত্রী
