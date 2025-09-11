জেন-জি বিক্ষোভে সমর্থন জানালেন নেপালের সাবেক মাওবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জেন-জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল নেপালের কমিউনিস্টে পার্টি। গতকাল বুধবার, পার্টির পক্ষে এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ওরফে ‘প্রচণ্ড’। এ সময় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান তিনি।
দশ দফা বিশদ ওই বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশপাশি সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান এই নেতা।
বিবৃতিতে প্রচণ্ড বলেন, সরকারের ‘নৃশংস দমননীতি ও হত্যাযজ্ঞ’-ই বর্তমান অস্থিরতা ও সহিংসতার জন্য দায়ী। তার ভাষ্য—তরুণেরা সুশাসন ও জবাবদিহি দাবি করলেও রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে গুলি, দমন ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বদলে স্বৈরতান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, সিংহ দরবার, সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দপ্তরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাকে জেন-জি আন্দোলনের অংশ বলে মনে করেন না তিনি। তাঁর ভাষায়, এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অনুপ্রবেশকারীরা ঘটিয়েছে।
বিবৃতিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস–ইউএমএল জোটকে ‘অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক’ রাজনৈতিক জোট হিসেবে আখ্যায়িত করেন প্রচণ্ড। তাঁর দাবি, এই জোট দেশকে সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা, দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে কারণে দেশটিতে বিদ্রোহের মতো ঘটনা ঘটল।
প্রচণ্ড আরও বলেন, জেন-জিআন্দোলনের এজেন্ডা তাঁর দলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, সরাসরি নির্বাহী প্রধান নির্বাচন, শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতি ও সম্পদের তদন্ত, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা—এসবই তাঁর দল বহুদিন ধরে দাবি করে আসছে। তবে তিনি সতর্ক করেন যে আন্দোলন অবশ্যই সংবিধান ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থাকতে হবে, না হলে এর সুযোগ নিয়ে পশ্চাৎমুখী শক্তি পুনরুত্থান ঘটাতে পারে।
শান্তি ও সংলাপের আহ্বান জানিয়ে প্রচণ্ড বলেন, গণ-আন্দোলন যেন সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আশ্বাস দেন, তাঁর দল সব সময় প্রগতিশীল পরিবর্তন, সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের পাশে থাকবে।
একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নেপালি সেনাবাহিনীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ভূমিকার প্রশংসা করেন। বিবৃতিতে সংবিধান, প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বস্তরের জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান তিনি।
জেন-জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল নেপালের কমিউনিস্টে পার্টি। গতকাল বুধবার, পার্টির পক্ষে এক বিবৃতি দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ওরফে ‘প্রচণ্ড’। এ সময় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান তিনি।
দশ দফা বিশদ ওই বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশপাশি সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান এই নেতা।
বিবৃতিতে প্রচণ্ড বলেন, সরকারের ‘নৃশংস দমননীতি ও হত্যাযজ্ঞ’-ই বর্তমান অস্থিরতা ও সহিংসতার জন্য দায়ী। তার ভাষ্য—তরুণেরা সুশাসন ও জবাবদিহি দাবি করলেও রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে গুলি, দমন ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বদলে স্বৈরতান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, সিংহ দরবার, সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দপ্তরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাকে জেন-জি আন্দোলনের অংশ বলে মনে করেন না তিনি। তাঁর ভাষায়, এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অনুপ্রবেশকারীরা ঘটিয়েছে।
বিবৃতিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস–ইউএমএল জোটকে ‘অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক’ রাজনৈতিক জোট হিসেবে আখ্যায়িত করেন প্রচণ্ড। তাঁর দাবি, এই জোট দেশকে সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা, দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির মাধ্যমে তরুণ সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে কারণে দেশটিতে বিদ্রোহের মতো ঘটনা ঘটল।
প্রচণ্ড আরও বলেন, জেন-জিআন্দোলনের এজেন্ডা তাঁর দলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, সরাসরি নির্বাহী প্রধান নির্বাচন, শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতি ও সম্পদের তদন্ত, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা—এসবই তাঁর দল বহুদিন ধরে দাবি করে আসছে। তবে তিনি সতর্ক করেন যে আন্দোলন অবশ্যই সংবিধান ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থাকতে হবে, না হলে এর সুযোগ নিয়ে পশ্চাৎমুখী শক্তি পুনরুত্থান ঘটাতে পারে।
শান্তি ও সংলাপের আহ্বান জানিয়ে প্রচণ্ড বলেন, গণ-আন্দোলন যেন সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আশ্বাস দেন, তাঁর দল সব সময় প্রগতিশীল পরিবর্তন, সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের পাশে থাকবে।
একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নেপালি সেনাবাহিনীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ভূমিকার প্রশংসা করেন। বিবৃতিতে সংবিধান, প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বস্তরের জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় রক্ষণশীল চিন্তাবিদ ও বক্তা চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক কালো মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
আবারও ইয়েমেনি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গতকাল বুধবার চালানো ওই হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জন নিহত হয়েছে, আহত আরও প্রায় ১৩০ জন। হুতি নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।২ ঘণ্টা আগে
নেপালে সরকারের দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে তরুণ জেন–জি প্রজন্মের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় দেশটিতে সরকারের পতন হয়েছে। এর ফলে দেশটিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কারাগারগুলোতে অসন্তোষ দেখে দিয়েছে। অনেক কারাগার ভেঙে বিপুলসংখ্যক কয়েদি পালায়।৪ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী অ্যাকটিভিস্ট ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার চার্লি কার্ক গুলিতে নিহত হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এই সহযোগী স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার উতাহ অঙ্গরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের সময় গলায় গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনাটিকে অঙ্গরাজ্যের গভর্নর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে...৫ ঘণ্টা আগে