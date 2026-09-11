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সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় চীনের উদ্যোগে জোট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ১৫
সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় চীনের উদ্যোগে জোট
ছবি: সংগৃহীত

আন্তরাষ্ট্র সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় চীনের উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার একটি আন্তর্জাতিক জোটের যাত্রা শুরু হয়েছে। চীনের পূর্বাঞ্চলীয় লিয়ানইউনকাং শহরে আয়োজিত উদ্বোধনী সম্মেলনে ৪৬টি প্রতিষ্ঠাতা দেশ, ৩৪টি পর্যবেক্ষক দেশ, জাতিসংঘ, ইন্টারপোলসহ চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

চীনা সংবাদমাধ্যম সিএমজির খবরে জানা যায়, চীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত এই জোট একটি আন্তসরকারি সংস্থা। এর লক্ষ্য হলো, আন্তসীমান্ত টেলিকম ও সাইবার জালিয়াতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো।

চীন, ভিয়েতনাম, লাওস, কেনিয়া, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়াসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে বক্তব্য দেন। পাশাপাশি ইন্টারপোলের একজন প্রতিনিধি অভিনন্দনবার্তা দেন।

ইন্টারপোলের মহাসচিব ভালদেসি উরকুইজা বলেন, সাইবার জালিয়াতির ঘটনাগুলো দিন দিন জটিল ও ব্যাপক হয়ে উঠছে। সদস্য দেশগুলোর প্রতি এই ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অংশগ্রহণকারীরা ‘টেলিকম ও সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক জোট’ গঠনের বিষয়ে চীনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বৈশ্বিক জননিরাপত্তা রক্ষায় এর গুরুত্ব স্বীকার করেন।

বিষয়:

সাইবারপাকিস্তানচীনভিয়েতনামঅপরাধরাশিয়াকেনিয়াজালিয়াতি
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