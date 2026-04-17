ইন্দোনেশিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৮

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম কালিমান্তান প্রদেশে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে আরোহী আটজনের সবাই নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দেশটির উদ্ধারকারী সংস্থা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে দুর্ঘটনাকবলিত এলাকা থেকে মরদেহ ও ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী সংস্থার (বাসারনাস) প্রধান মোহাম্মদ শাফি জানান, এয়ারবাস এইচ-১৩০ মডেলের হেলিকপ্টারটি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মেলাউই এলাকার একটি বাগান থেকে উড্ডয়ন করে। উড্ডয়নের মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে এটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

শাফি আরও জানান, হেলিকপ্টারটি যেখানে নিখোঁজ হয়েছিল, তার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) পশ্চিমে এর লেজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এলাকাটি ঘন বনজঙ্গল এবং খাঁড়া পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম একটি অঞ্চল।

স্থানীয় উদ্ধারকারী সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটিতে ছয়জন যাত্রী ও দুজন ক্রু সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁদের সবারই মৃত্যু হয়েছে।

হেলিকপ্টারটি ম্যাথিউ এয়ার নুসান্তারার মালিকানাধীন এবং এটি ইন্দোনেশীয় পাম অয়েল কোম্পানি চিত্রা মাহকোটার একটি বাগানের কাজে নিয়োজিত ছিল।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যসহ একদল উদ্ধারকারী আজ স্থলপথে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। তবে এখন পর্যন্ত হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

