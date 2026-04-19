শ্রীলঙ্কায় ৫১ লাখ রুপির সিগারেট পাচারকালে বাংলাদেশি আটক

শ্রীলঙ্কায় বিদেশি সিগারেট পাচারকালে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী আটক হয়েছেন। আজ রোববার সকালে দেশটির রাজধানী কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে আটক করা হয়। বাংলাদেশি ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জব্দ করা সিগারেটের বাজারমূল্য প্রায় ৫১ লাখ শ্রীলঙ্কান রুপি।
শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর শ্রীলঙ্কার খবরে বলা হয়েছে, আজ রোববার সকালে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট পাচারের চেষ্টাকালে বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (বিআইএ) শুল্ক গোয়েন্দাদের হাতে এক বিদেশি যাত্রী আটক হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ওই সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫১ লাখ রুপি।
বন্দরের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৬ বছর বয়সী ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী। তিনি থাই এয়ারওয়েজের টিজি-৩০৭ ফ্লাইটে করে রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে ব্যাংকক থেকে শ্রীলঙ্কায় প্রবেশ করেন।
বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল বা যে পথ শুল্কযোগ্য পণ্য নেই এমন যাত্রীরা পার হন সেই পথ দিয়ে পার হওয়ার সময় শুল্ক কর্মকর্তারা তাঁকে আটক করেন। পরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে ১৭০ কার্টন অর্থাৎ মোট ৩৪ হাজার পিস বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়।
শুল্ক কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সম্পূর্ণ চালানটি জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই যাত্রীকে ১ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কান কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশি ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেনি।
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, তাদের বিমান হামলায় ইরানের বেশ কয়েকটি পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচি পঙ্গু হয়ে গেছে। আর উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত ধ্বংসস্তূপের গভীরে কোনো স্থানে চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
এবারের হজ মৌসুমকে সামনে রেখে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সৌদি আরব। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যেকোনো ধরনের ভিজিট ভিসা দিয়ে হজ পালন করা যাবে না। পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং হজযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও কাটছে না শঙ্কা। একদিকে ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়িতে ফিরছে হাজারো বাস্তুচ্যুত মানুষ, অন্যদিকে দক্ষিণ লেবাননে সংঘর্ষে এক ইসরায়েলি সেনা নিহত ও অন্তত ৯ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে