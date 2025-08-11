Ajker Patrika
সামান্য চালের বিনিময়ে ভিয়েতনামের কৃষকদের জমিতে হচ্ছে ট্রাম্পের গলফ ক্লাব

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২০
দশকের পর দশক ধরে ভিয়েতনামের কৃষকদের জীবিকার উৎস এই জমিগুলো। ছবি: সংগৃহীত
দশকের পর দশক ধরে ভিয়েতনামের কৃষকদের জীবিকার উৎস এই জমিগুলো। ছবি: সংগৃহীত

ভিয়েতনামের কৃষক নুয়েন থি হুয়ং। চিন্তায় ঠিকমতো ঘুমোতে পারছেন না। হাতছাড়া হতে যাচ্ছে তাঁর রুজি-রোজগারের একমাত্র উপায়। তাও আবার তাঁর নিজ দেশে ট্রাম্প পরিবারের সমর্থনে নির্মিত হতে যাওয়া একটি গলফ ক্লাবের জন্য। বিনিময়ে মিলবে মাত্র ৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার এবং কয়েক মাসের জন্য চাল।

ভিয়েতনামে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিবারিক ব্যবসার প্রথম যৌথ উদ্যোগ এই গলফ রিসোর্ট প্রকল্প। আগামী মাস থেকে এর কাজ শুরু হওয়ার কথা। আর এই প্রকল্পের তলে চাপা পড়তে যাচ্ছে দশকের পর দশক ধরে ভিয়েতনামের কৃষকদের জীবিকার উৎস জমিগুলো।

আর এই জায়গার বিনিময়ে যে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, তা যেন ‘এক মুঠো চাল’। হাতে আসা নথিপত্র ও সরাসরি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছয়জন ব্যক্তির বরাতে এমন তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

পাল্টা শুল্কের খড়্গ ঘাড় থেকে সরাতে ভিয়েতনাম যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, সে সময় এই প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি ধরা হলেও এখন ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক অনুমান কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এই কাটছাঁটের কারণ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি।

গলফ কোর্সের জন্য ৯৯০ হেক্টর জমির যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে বর্তমানে কলা, আঁশফলসহ নানা ধরনের ফল ও শস্যের চাষ হয়। কেউ কেউ এটিকে সুযোগ হিসেবে দেখলেও অনেক কৃষকই, বিশেষ করে, বয়স্ক কৃষকেরা আশঙ্কা করছেন, দেশের তারুণ্যনির্ভর সক্রিয় অর্থনীতিতে ভবিষ্যতে তরুণেরা বিকল্প জীবিকা খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে পারেন।

৫০ বছর বয়সী কৃষক হুয়ংয়ের রাজধানী হ্যানয়ের কাছের হুং ইয়েন প্রদেশে ২০০ বর্গমিটার (২১৫২.৭৮ বর্গফুট) জমি রয়েছে। তাঁকে এই জমি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। আর বিনিময়ে যা দেওয়া হচ্ছে, তা ভিয়েতনামের গড় বার্ষিক আয়ের চেয়েও কম। হুয়ং বলেন, ‘পুরো গ্রাম এই প্রকল্প নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে, কারণ এটি আমাদের জমি নিয়ে নেবে আর আমাদের বেকার করে দেবে।’

এই বিলাসবহুল গলফ ক্লাবটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে ভিয়েতনামের রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কিনবাক সিটি ও তাদের অংশীদারেরা। এর আগে ব্র্যান্ড লাইসেন্সিংয়ের জন্য তারা ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে ৫০ লাখ মার্কিন ডলার দিয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থায় জমা দেওয়া নথি এবং এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

গলফ ক্লাবের কাজ শেষ হলে ট্রাম্পের কোম্পানি এর দায়িত্ব নিয়ে নেবে, কিন্তু কৃষকদের ক্ষতিপূরণ বা বিনিয়োগে তারা জড়িত নয়।

ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর ব্যবসায়িক সম্পদ একটি ট্রাস্টে রাখা আছে, যা তাঁর সন্তানেরা পরিচালনা করেন। তবে জুনে প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, এসব উৎস থেকে অর্জিত আয় শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের কাছেই পৌঁছায়।

রয়টার্স ভিয়েতনামের কৃষি মন্ত্রণালয়, হুং ইয়েন কর্তৃপক্ষ, ট্রাম্প অর্গানাইজেশন ও কিনবাক সিটির কাছে ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কে জানতে চাইলেও জবাব পায়নি।

জমির আকার ও অবস্থান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করবে। এরপর তা আগামী মাসে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাবে। জমি হারাতে বসা পাঁচজন কৃষক জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ প্রতি বর্গমিটার কৃষিজমির জন্য ১২ থেকে ৩০ মার্কিন ডলারের মধ্যে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিয়েছে।

এ ছাড়া উপড়ে ফেলা গাছের জন্য অতিরিক্ত অর্থ এবং কয়েক মাসের জন্য চালের সংস্থানও দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রয়টার্সের পাওয়া একটি নথির সঙ্গে এ তথ্যের মিল রয়েছে। ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তিও জানিয়েছেন, এই হার সঠিক, তবে তথ্যটি প্রকাশ্য নয় বলে তিনি নাম-পরিচয় জানাতে চাননি।

ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেও একজন স্থানীয় এক কর্মকর্তা বলেন, এ এলাকার কৃষিজমির দাম সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ১৪ মার্কিন ডলারের বেশি হয় না। অন্য প্রদেশে এ হার প্রায়ই বেশি হয়ে থাকে।

কমিউনিস্ট শাসিত ভিয়েতনামে কৃষিজমি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়, কিন্তু জমি ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্তে তাঁদের কোনো মতামতের সুযোগ নেই। এ নিয়ে প্রতিবাদ প্রায়ই হলেও তা সচরাচর ফলপ্রসূ হয় না। ক্ষতিপূরণের অর্থ রাষ্ট্র দিলেও এর খরচ বহন করে ডেভেলপাররা।

স্থানীয় ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘যদি জমিটি সড়ক বা অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার হতো, তাহলে কম মনে হলেও সেই ক্ষতিপূরণ মেনে নিতাম। কিন্তু এটা একটি বাণিজ্যিক প্রকল্প। আমি জানি না, এটি মানুষের জীবনে কীভাবে উপকার বয়ে আনবে।’

রয়টার্সের হাতে আসা আরও একটি নথি অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাল দেওয়ার প্রস্তাবও করেছে, যা দুই মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত সরবরাহ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

৫৪ বছর বয়সী কলাচাষি নুয়েন থি চুক বলেন, তাঁকে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁর ২০০ বর্গমিটার জমির জন্য প্রায় প্রতি বর্গমিটারে ৩০ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখন বড় হয়েছি। চাষাবাদ ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না।’

অন্যদিকে প্রদেশের আইনজীবী ও বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, গলফ ক্লাবটি আরও ভালো চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং গ্রামবাসীর সমৃদ্ধি বাড়াবে।

৬৫ বছর বয়সী স্থানীয় বাসিন্দা লে ভ্যান তু তাঁর ছোট জমির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। গ্রামের পাশেই তাঁর একটি খাবারের দোকান রয়েছে। তিনি ভাবছেন, ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দোকানটি উন্নীত করে রেস্তোরাঁ বানাবেন।

তিনি আরও জানান, গত অক্টোবরে প্রকল্পটির ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে গ্রামে জমির দাম পাঁচগুণ বেড়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় একটি শূকরের খামারও উঠে যাবে বলে খুশি তিনি। লে ভ্যান তু বলেন, তখন আর দুর্গন্ধ থাকবে না।

ভিয়েতনামডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রবিশ্ব অর্থনীতিবাণিজ্য
