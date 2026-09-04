পাঁচ শব্দে দীর্ঘায়ুর রহস্য জানানো জাপানের প্রবীণতম নারীর মৃত্যু

জাপানের সবচেয়ে প্রবীণ জীবিত ব্যক্তি শিগেকো কাগাওয়া ১১৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। নারা প্রিফেকচারের ইয়ামাতোকোরিয়ামা শহরের বাসিন্দা কাগাওয়া গতকাল বৃহস্পতিবার ১১৫ বছর ৯১ দিন বয়সে মারা যান। জীবদ্দশায় কেউ তাঁর কাছে দীর্ঘ জীবন পাওয়ার রহস্য জানতে চাইলে তিনি পাঁচ শব্দে উত্তর দিতেন—‘হাঁটা এবং মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখা।’
কাগাওয়ার পরিবার জানিয়েছে, তিনি নিয়মিত জীবন যাপন করতেন। প্রতিদিন তিন বেলা পরিমিত খাবার খেতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ছিল তাঁর। বয়স বাড়লেও দৈনন্দিন রুটিনে বড় কোনো পরিবর্তন আনেননি।
১৯১১ সালের ২৮ মে জন্ম নেওয়া কাগাওয়া ১৯৩৪ সালে ওসাকা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হন। পরে ইয়ামাতোকোরিয়ামায় নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করেন। আশির দশক পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা দিয়ে যান তিনি। কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায়ও তিনি বিশেষভাবে কাজ করেছেন।
১৯৪৭ সালে বিয়ে করেন কাগাওয়া। পরের বছর তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। পরবর্তী সময়ে নাতি-নাতনিসহ পরিবারও বড় হয়।
চিকিৎসা পেশা থেকে অবসর নেওয়ার পরও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তিনি। ২০২১ সালের এপ্রিলে ১০৯ বছর ১০ মাস বয়সে টোকিও অলিম্পিকের মশালবাহক হিসেবে অংশ নেন কাগাওয়া। এর মাধ্যমে তিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে অলিম্পিকের মশাল বহনকারী ব্যক্তি হিসেবে রেকর্ড গড়েন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, মানুষ তাঁকে উৎসাহ দেবে—এটা তিনি ভাবেননি; সবার ভালোবাসায় তিনি খুব আনন্দিত।
২০২৫ সালের এক প্রতিবেদনে তাঁর অসাধারণ শারীরিক সুস্থতার চিত্র উঠে আসে। এত বেশি বয়সেও তাঁর কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ ছিল না এবং প্রায় কোনো ওষুধই খেতে হতো না। শ্রবণশক্তি কিছুটা কমে গেলেও স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন। টেলিভিশন দেখা ও সংবাদপত্র পড়ার মতো ভালো দৃষ্টিশক্তিও তাঁর ছিল।
তাঁর দীর্ঘায়ুর মূলমন্ত্র ছিল হাঁটা ও মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখা। চিকিৎসকজীবনে রোগী দেখার জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি বাড়ি যেতেন। পরবর্তী জীবনেও ক্যালিগ্রাফি ও ‘স্পট দ্য ডিফারেন্স’-এর মতো ধাঁধা সমাধানের মাধ্যমে মস্তিষ্ক সচল রাখতেন।
কাগাওয়ার মৃত্যুর পর জাপানের সবচেয়ে প্রবীণ জীবিত ব্যক্তি এখন ১১৪ বছর বয়সী ফুয়ো কিশিমোতো। তিনি কিয়োটোতে বসবাস করেন।
ভারী বৃষ্টিতে ভারতের রাজধানী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশপথে হাঁটুপানি জমে গেছে। জলাবদ্ধতার কারণে যাত্রীদের ট্রলি ঠেলে পানি পেরিয়ে টার্মিনালে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। একই সঙ্গে দিল্লাগামী অন্তত পাঁচটি ফ্লাইট লখনৌ বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে...১৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েনরত মার্কিন সেনাদের অবস্থান বাণিজ্যিক লোকেশন ডেটার মাধ্যমে শনাক্ত হওয়ার আশঙ্কায় সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত ফোন ও কম্পিউটারে বিজ্ঞাপনী ট্র্যাকার (অ্যাডভারটাইজিং আইডি) বন্ধ করেছে পেন্টাগন। মার্কিন সিনেটর রন ওয়াইডেন প্রকাশিত চিঠি এবং রয়টার্সকে দেওয়া সামরিক বাহিনীর বক্তব্যে...৩৩ মিনিট আগে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যদেশ ক্রোয়েশিয়ায় অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টাকালে বসনিয়া সীমান্তে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অন্তত ১০০ জন অভিবাসীকে আটক করেছে বসনিয়ার সীমান্ত পুলিশ। তাঁদের মধ্যে অন্তত ২৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে...১ ঘণ্টা আগে
ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমুজগান প্রদেশের বালুচ-অধ্যুষিত কুহেস্তাক শহরে বিয়ের অনুষ্ঠানে মার্কিন হামলার পর নেমে এসেছে শোক ও ক্ষোভ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে চালানো ওই হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে