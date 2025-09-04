Ajker Patrika
সি চিনপিংকে অমরত্বের সম্ভাবনার কথা বললেন পুতিন, জাতীয় টিভিতে ফাঁস হলো কথপোকথন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৪
সি চিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি
সি চিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি

অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব অমরত্ব অর্জন! বেইজিংয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের মাঠে যাওয়ার সময় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে আলাপকালে এমন আশা ব্যক্ত করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভুলবশত তাদের দুজনের এই কথোপকথন প্রচার করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভুলবশত প্রচার হয়ে যাওয়া ওই অডিওতে সি পুতিনকে বলছেন, আগে মানুষ ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচতোই না। আর এখন মানুষ বলে ৭০ বছর বয়সেও মানুষ শিশুই থাকে। উত্তরে পুতিন সিকে বলেন, জীবপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের অঙ্গ বারবার প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে পারে, যা মানুষকে ‘যুবক করে তুলবে’ এমনকি ‘অমরত্বও’ দিতে পারে। উত্তরে সি বলেন, বর্তমান শতকে মানুষের আয়ুষ্কাল ১৫০ বছর পর্যন্ত হতে পারে—এমন পূর্বাভাসও মিলছে।

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই অডিও প্রচার হয়ে যাওয়ার পর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে কথা বলেন দুই প্রেসিডেন্ট। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পুতিন জানান, মানুষের দীর্ঘায়ু এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তার।

সংবাদ সম্মেলনে পুতিন আরও বলেন, ‘আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির বৈশ্বিক প্রভাব হবে ব্যাপক। ২০৫০ সালে বিশ্বে ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে মানুষের সংখ্যা পাঁচ-ছয় বছরের শিশুদের চেয়েও বেশি হবে। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন বয়ে আনবে।’

রুশ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতে বারবারই উঠে এসেছে পুতিনের দীর্ঘায়ুর প্রতি ব্যাপক আগ্রহের কথা। নিজেকে সুস্থ রাখতে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন তিনি। নিজের জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতালও তৈরি করেছেন তিনি। ওই হাসপাতালেই সব সময় চিকিৎসা নেন তিনি।

পুতিনের মেয়ে মারিয়া ভোরোন্তসভা একজন অন্তঃস্রাব বিশেষজ্ঞ (এন্ডোক্রিনোলজিস্ট)। তিনি পুতিনের দীর্ঘদিনের মিত্র মিখাইল কোভালচুকের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জেনেটিক্স প্রকল্পের কাজ করছেন।

ভ্লাদিমির পুতিন বর্তমানে পঞ্চম মেয়াদে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ২০২৩ সালে শেষ হবে এই মেয়াদ। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তিনি আরও অন্তত ছয় বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগ রেখেছেন।

বিষয়:

চীনএশিয়াচিকিৎসারাশিয়াবেইজিং
