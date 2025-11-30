Ajker Patrika
এশিয়া

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৫
কাঠমান্ডুতে প্রথমবারের মতো মৎস্য মেলার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ দূতাবাস। ছবি: সংগৃহীত
কাঠমান্ডুতে প্রথমবারের মতো মৎস্য মেলার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ দূতাবাস। ছবি: সংগৃহীত

কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এক মৎস্য মেলার আয়োজন করেছিল। গত শুক্রবার দূতাবাস প্রাঙ্গণে ‘বাংলাদেশ ফিশ ফেস্টিভ্যাল’ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের মাছ তুলে ধরা হয় দর্শনার্থীদের সামনে। নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট এই তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে নেপালের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব কৃষ্ণ প্রসাদ ধাকাল উদ্যোগটির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন দুই দেশের সংস্কৃতিকে ঘনিষ্ঠ করে এবং নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করে।

তিনি উল্লেখ করেন, নেপাল ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা এখন আরও গভীর সম্পৃক্ততার দিকে এগোচ্ছে। জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ, বাণিজ্য ও ট্রানজিট, জ্বালানি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোতে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে দৃশ্যমান। পাশাপাশি মৎস্য, জলজ চাষ এবং খাদ্যনিরাপত্তা খাতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মো. শফিকুর রহমান বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী মৎস্য খাতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি উৎসবটিকে বাংলাদেশের নদীমাতৃক ঐতিহ্যের প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেন, যেখানে মাছ যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতি, জীবিকা, সামাজিক গঠন ও জাতীয় পরিচয়ের একটি প্রতীক হয়ে আছে।

তিনি বলেন, এই উৎসব কেবল সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন নয়, বরং আঞ্চলিক সহযোগিতা গভীর করা এবং ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের একটি সুযোগও। তিনি এটিকে বাংলাদেশ এবং নেপালের প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মিল ও সম্প্রীতির যৌথ স্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করেন।

উৎসবটির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল নেপালে উচ্চমানের সামুদ্রিক পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মাছ এবং সি ফুড পণ্যের বাজারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা। এই প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের দূতাবাস এমন একটি প্রদর্শনী আয়োজন করল, যেখানে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সামনে বিভিন্ন বাংলাদেশি মাছের জাত তুলে ধরা হয়। উৎসবে দেড় শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বাংলাদেশদূতাবাসনেপালকাঠমান্ডুমেলামাছ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৯
হোয়াইট হাউস মিডিয়া সংস্থা এবং সাংবাদিকদের সমালোচনা ও তালিকা প্রকাশ করেছে। ছবি: হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট
হোয়াইট হাউস মিডিয়া সংস্থা এবং সাংবাদিকদের সমালোচনা ও তালিকা প্রকাশ করেছে। ছবি: হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট

সংবাদমাধ্যমগুলোর সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। একের পর এক বিতর্ক ও জরিমানা লেগেই আছে। এরই মধ্যে হোয়াইট হাউস সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ওয়েবসাইটে একটি নতুন বিভাগ চালু করেছে, যাতে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ ও সংবাদকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকেরা সংবাদ উপস্থাপনায় বিকৃতি ও পক্ষপাতদুষ্টতা দেখিয়েছে।

এই পাতার শীর্ষে লেখা রয়েছে: ‘মিসলিডিং। বায়াসড। এক্সপোজড।’ এর নিচে বোস্টন গ্লোব, সিবিএস নিউজ এবং দ্য ইনডিপেন্ডেন্টকে ‘এক্সপোজড’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘সাপ্তাহিক মিডিয়া অপরাধী’ হিসেবে তাদের নাম তুলে ধরা হয়েছে। এই তিন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ট্রাম্পের ছয়জন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতার বক্তব্যের ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, যাঁরা সামরিক সদস্যদের অবৈধ নির্দেশ অনুসরণ না করার জন্য ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন।

ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ‘বিদ্রোহমূলক আচরণ, যা মৃত্যুদণ্ড যোগ্য’ অভিযোগ করার পর বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তিনি পুনরায় এক পোস্টে লেখেন, ‘হ্যাং দেম।’

ওয়েবসাইটটি বলেছে, ‘ডেমোক্র্যাটরা এবং ফেক নিউজ মিডিয়া নেপথ্যভাবে বোঝাতে চেয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সামরিক সদস্যদের ওপর অবৈধ নির্দেশ জারি করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কোনো নির্দেশ জারি করেছেন তা আইনসঙ্গত। মার্কিন সেনাবাহিনীতে অসহযোগিতা উসকে দেওয়া অবস্থানরত কংগ্রেস সদস্যদের জন্য বিপজ্জনক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁদের দায়বদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।’

ওই পাতায় ‘অফেন্ডার, হল অব শেম’ নামের একটি বিভাগও রয়েছে, যেখানে ওয়াশিংটন পোস্ট, সিবিএস নিউজ, সিএনএন ও এমএসএনবিসি (এখন এমএস নাউ নামে পরিচিত) -এর নাম রয়েছে। এখানে লেখাগুলো ও লেখকদের নাম রয়েছে। প্রতিটি লেখাকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’, ‘অপব্যবহার’ বা ‘বামপন্থী উন্মাদনা’ এর মতো লেবেলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ওয়েবসাইটের ওই পাতায় একটি লিডারবোর্ডে ওয়াশিংটন পোস্টকে শীর্ষ অপরাধী হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে এমএসএনবিসি এবং সিবিএস নিউজ।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে স্বস্তিকা ও ফাঁসের দড়ি নিয়ে কোস্ট গার্ডের একটি বিতর্কিত নীতি প্রকাশ করা হয়, যার ফলে জনরোষ তৈরি হয়। কোস্ট গার্ড সেই নীতি কার্যকর হওয়ার আগেই তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং ঘৃণার প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।

কোস্ট গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট অ্যাডমিরাল কেভিন লানডে এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেন, এই প্রতীকগুলো আগে থেকেই এবং এখনো নিষিদ্ধ এবং এদের প্রদর্শন কঠোরভাবে তদন্ত করা হবে।

ওয়াশিংটন পোস্ট এই দ্রুত প্রত্যাহারের কথা পরবর্তী একটি নিবন্ধে স্বীকার করেছে।

এছাড়াও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, পলিটিকো এবং অ্যাকসিওসকেও দীর্ঘ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে হোয়াইট হাউস। তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট বা মিথ্যাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ট্রাম্পের মিডিয়ার ওপর দীর্ঘকালীন আক্রমণের সর্বশেষ ধাপ ওয়েব পেইজের এই সূচনা। এর আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলা, এবিসি ও সিবিএসের সঙ্গে আইনি সমঝোতা এবং বড় সংবাদমাধ্যমগুলোকে ‘জনগণের শত্রু’ হিসেবে অভিহিত করেন ট্রাম্প।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, ট্রাম্প নারী সাংবাদিকদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণও তীব্র করেছেন। এ মাসের শুরুতে তিনি ব্লুমবার্গ নিউজের এক সাংবাদিককে ‘পিগি’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে এবিসি নিউজের এক সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যা এবং এপস্টেইন কেলেঙ্কারির বিষয়ে প্রশ্ন করার পর, ট্রাম্প ওই সাংবাদিককে ‘ভয়ানক মানুষ’ বলে অভিহিত করেন।

গত সপ্তাহে, ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে ‘থার্ড ক্লাস সাংবাদিক, ভেতর ও বাইরে উভয়ই কুৎসিত’ বলে মন্তব্য করেন। ওই নিবন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, ৮০ বছর বয়সী প্রেসিডেন্টের শক্তি কমে যাচ্ছে।

বিষয়:

হোয়াইট হাউসগণমাধ্যমওয়েবসাইটডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

পাকিস্তান

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে শরণার্থী বের হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ছবি: এএফপি
পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে শরণার্থী বের হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান–আফগানিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ছে। দুই দেশই সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে। এই সংকটের মধ্যেই পাকিস্তান দেশটিতে থাকা দশকের পর দশক ধরে থাকা আফগান শরণার্থীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা আর এই বিশাল শরণার্থী সম্প্রদায়কে বহন করতে পারছে না।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকা ৩০ লাখ আফগানের মধ্যে প্রায় ১০ লাখকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে বা ফেরত পাঠানো হয়েছে। অনেকের জন্মই আবার পাকিস্তানে। তাদের কেউ কেউ কখনও আফগানিস্তান দেখেনি। অথচ ফিরতে হচ্ছে এমন এক দেশে, যেখানে চাকরি কম, বাসাভাড়া নাগালের বাইরে এবং মানবিক সংকট বাড়ছে।

করাচির উপকণ্ঠে এক সন্ধ্যায় চারটি আফগান পরিবার তাদের সারাজীবনের জমানো জিনিসপত্র তুলে দিচ্ছিল ট্রাকে। বিছানা, মুরগি, পানির জেরিক্যান, আর কিছু পোশাক। পরিবারের এক নবজাতকের বয়স মাত্র সাত দিন। সেখানে থাকা সাইফুদ্দিন নামে একজন বললেন, সরকার আরও কড়াকড়ি শুরু করার আগেই তারা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মসজিদের বক্তৃতায় ও পুলিশের গাড়ির লাউডস্পিকারে বারবার শুনেছেন, আফগানদের ফিরে যেতে হবে। সাইফুদ্দিনের ভাষায়, ‘এখানে ৪৫ বছর আছি। তবু এটা আমাদের দেশ না। আর আফগানিস্তানে তো আমাদের একটাও ঘর নেই।’

দুই দেশের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে সীমান্ত পেরিয়ে উভয়পক্ষের লোকজনেরই বহু বছর ধরেই যাতায়াত চলছিল। সংস্কৃতি ও ভাষাগত টানাপোড়েনও আছে। তবে এবার যেভাবে নির্বিচারে অভিযান চলছে, তা নতুন। পাকিস্তান ঘোষণা দিয়েছে, বৈধ কাগজ হোক বা না-ই হোক, সব আফগানকে দেশ ছাড়তে হবে। ফেরার পর ঝুঁকিতে পড়বে কি না, সেটিও বিবেচনা করা হবে না।

এই অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর নতুন বিধিনিষেধও মিলে গেছে। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, আফগানদের ইমিগ্রেশন আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আফগান আশ্রয়প্রার্থীদের স্ট্যাটাসও পুনর্বিবেচনা করা হবে। ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে হত্যার ঘটনায় একজন আফগান সন্দেহভাজন হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্য প্রতিবেশী ইরানও চলতি বছর ১৫ লাখের বেশি আফগানকে বের করে দিয়েছে। বিদেশে থাকা এসব আফগান শরণার্থী আফগানিস্তানে অর্থ পাঠিয়ে দেশটির টলায়মান অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছিল। সীমান্ত বাণিজ্যও ধরে রেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তান ও ইরানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে থাকায় দুই দেশই গত বছর থেকে আফগানবিরোধী বক্তব্য জোরদার করেছে। ত্বরান্বিত করেছে গণ–নির্বাসন। ২০২৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দুই দেশ মিলিয়ে ৪৫ লাখের বেশি আফগানকে তাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ লাখই এ বছর।

পাকিস্তান এখন বাড়ির মালিকদের নির্দেশ দিচ্ছে, তারা যেন আফগান পরিবারগুলোকে বের করে দেয়। একটি প্রদেশে জনগণের কাছ থেকে ‘সংবাদদাতা’ পদ্ধতিতে আফগানদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্য বলছে, গত বছরের তুলনায় এবার ১২ গুণ বেশি আফগানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লন্ডনভিত্তিক আগা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সানা আলিমিয়া বলেন, ‘এই গণ–নির্বাসনের মাত্রা ভয়াবহ।’ দেশ ছাড়ার ভয়ে যারা আগেভাগেই চলে যাচ্ছে, তাদের প্রায়ই দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। রঙিন পাকিস্তানি ট্রাকের ওপর পুরো পরিবার, গৃহস্থালি সব জিনিস তুলে সীমান্তের পথে রওনা দিচ্ছে।

করাচির বস্তিতে যারা স্ক্র্যাপ বা আবর্জনা কুড়িয়ে জীবিকা চালাত, তাদেরও বের করে দেওয়া হচ্ছে। লাহোরে যারা দিনমজুর বা মেকানিক হিসেবে কাজ করত, তাদেরও। বেলুচিস্তানের পেঁয়াজক্ষেত আর কয়লা খনির হাজারো শ্রমিকও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামাবাদের এক পার্কে মাসের পর মাস তাঁবুতে থাকা আফগান পরিবারগুলোর মধ্যে থাকা একজন মেহরাফজোন জলিলি। বয়স ২৪। তিনি আগে দন্তচিকিৎসা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। বললেন, ‘আমরা পুরোপুরি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।’ মঙ্গলবার ভোরে পাকিস্তানি পুলিশ সেই পার্কে অভিযান চালায়। সেখানে থাকা আফগানদের ধরে নিয়ে যায় ডিপোর্টেশন সেন্টারে।

আফগানদের পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার ইতিহাস সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় থেকে। তখন ইসলামাবাদ তাদের ‘পবিত্র যোদ্ধা’ ও ‘ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলমান’ বলে ডাকত। ধীরে ধীরে সেই বয়ান বদলে গেছে। এখন তাদের ‘অপরাধী’, ‘মাদকব্যবসায়ী’ ও সাম্প্রতিক সময়ে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী বলেন, ‘দশকের পর দশক আমরা তাদের খোলা মনে জায়গা দিয়েছি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আফগান এখন অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে।’ সরকার বলছে, পাকিস্তানে থাকা সব আফগানই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ইসলামাবাদের আদালত চত্বরে সাম্প্রতিক বোমা হামলায় ১২ জন নিহত হয়েছে। হামলাকারী ছিলেন আফগান। পাকিস্তানি তালেবানের এক শাখা ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। গোষ্ঠীটি আফগান তালেবান সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে, যদিও সাংগঠনিকভাবে আলাদা।

পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগান সরকার তালেবান ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে। এসব জঙ্গিই পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। সীমান্তে উত্তেজনা আরও বাড়ল গত সপ্তাহে। পেশোয়ারে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলায় তিন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১১ জন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এ হামলার জন্য পাকিস্তানি তালেবানকে দায়ী করেছেন।

প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তান সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আফগানিস্তানের দুই বৃহত্তম শহর ও সীমান্ত এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের ওই হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

শরৎজুড়ে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলায় বহু প্রাণহানি হয়েছে। কাতার, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো মধ্যস্থতা করতে ব্যস্ত থাকলেও তেমন অগ্রগতি নেই। এই রাজনৈতিক সংঘাতের মাঝে পড়ে গেছে পাকিস্তানে থাকা সাধারণ আফগান নাগরিকরা। আজীবন পাকিস্তানে থাকা শত শত আফগানের ভিসা নবায়ন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৬ লাখ ২০ হাজার আফগানের বয়স ১৫ বছরের নিচে। পাকিস্তানি গবেষক সাবা গুল খটক বলছেন, ‘এই নির্বাসনের স্মৃতি তারা প্রজন্ম ধরে বয়ে বেড়াবে।’

যাদের টাকা আছে তারা ঘুষ বা যোগাযোগের মাধ্যমে কিছুটা সময় কিনে নিতে পারছে। কিন্তু দরিদ্রদের ওপরই মূল আঘাত নেমে এসেছে। জলিলি জানান, তিনি কয়েক বছর হাসপাতালের রিসেপশনে কাজ করেছেন। তাঁর আয়ে পরিবার চলত। কিন্তু বাড়ির মালিক তাদের বের করে দেয়। তার বাবা ছিলেন আফগান সেনাবাহিনীর কর্নেল। কাবুলে তালেবান তাঁকে ধরে হত্যা করে।

রাতের ঠান্ডায় পার্কে আফগান কিশোর–যুবকেরা নিরাপত্তার জন্য পালা করে পাহারা দিত। কিন্তু পুলিশের অভিযান ঠেকাতে পারেনি কেউ। সব পরিবারকে জোর করে বাসে তুলে নেওয়া হয়। জলিলির ভিসা বৈধ। ডিপোর্টেশন সেন্টার থেকে তিনি বার্তা পাঠালেন, তিনি আশা করছেন পরিবারসহ তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। তিনি বলেন, ‘কিন্তু বাকিদের কী হবে? তাদের তো তাড়িয়ে দেবে। কে তাদের নিয়ে কথা বলবে?’

বিষয়:

পাকিস্তানশরণার্থীতালেবানইরানআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪৯
শাংগ্রি-লা ডায়ালগে বক্তব্য দেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ছবি: এএফপি
শাংগ্রি-লা ডায়ালগে বক্তব্য দেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ দাবি করেছেন, ক্যারিবীয় সাগরে তথাকথিত মাদকবাহী নৌকায় সাম্প্রতিক সামরিক হামলায় অবৈধভাবে ‘সব মানুষকে মেরে ফেলতে’ নির্দেশ দিয়েছিলেন—এমন অভিযোগ ‘মনগড়া খবর’। তিনি বলেছেন, এ ধরনের নৌকায় ধারাবাহিকভাবে চালানো হামলাগুলো ‘যুক্তরাষ্ট্রের ও আন্তর্জাতিক আইন—দুইয়ের সঙ্গেই অসংগতিপূর্ণ।’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, হেগসেথ অভিযোগ করেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো আসলে ‘মনগড়া, উসকানিমূলক এবং আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে লড়াই করা অসাধারণ যোদ্ধাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে রচিত কুৎসা-কাহিনি।’

তিনি এই মন্তব্য করলেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের পর। পত্রিকাটি দাবি করেছে, হেগসেথ নাকি গত ২ সেপ্টেম্বর বিশ্লেষকদের নজরদারিতে থাকা এক নৌকার যাত্রীদের ‘যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়, সবাইকে মেরে ফেলতে’ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসন গত কয়েক মাসে যে বহু হামলা চালিয়েছে, সেটিই ছিল প্রথম আক্রমণ। হোয়াইট হাউস পরে প্রমাণ ছাড়াই জানায়, ক্যারিবীয় অঞ্চলে নৌকায় থাকা যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা সবাই মাদক চোরাকারবারি।

ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর দুই সিনেটর—রিপাবলিকান রজার উইকার এবং ডেমোক্র্যাট জ্যাক রিড এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, সিনেটের সেনাবাহিনী বিষয়ক কমিটি এসব নৌকা হামলার তদন্ত শুরু করবে। বিবৃতিতে তাঁরা লেখেন, ‘কমিটি সাম্প্রতিক কিছু সংবাদ প্রতিবেদন এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত। দক্ষিণ কমান্ডের আওতায় সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় পরবর্তী পর্যায়ের হামলার অভিযোগের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। আমরা প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাছে অনুসন্ধান পাঠিয়েছি। ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটনে কঠোর তদারকি চালানো হবে।’

ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, ২ সেপ্টেম্বরের সেই অভিযানে নেতৃত্ব দেয় এলিট সিল টিম-৬। প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নৌকাটি বিধ্বস্ত হয় এবং দুজন লোক ধ্বংসাবশেষ ধরে ভেসে বেঁচে ছিলেন। এরপর বিশেষ অভিযান বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল ফ্র্যাঙ্ক এম মিচ ব্র্যাডলি নাকি দ্বিতীয় হামলার আদেশ দেন, যাতে ওই দুজন বেঁচে থাকা মানুষকেও হত্যা করা হয়—হেগসেথের নির্দেশ মেনে।

বর্তমান ও সাবেক কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের ক্যারিবীয় অঞ্চলজুড়ে এসব ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আইনসম্মত কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে। এ পর্যন্ত অন্তত ২২টি নৌকার ওপর আক্রমণে ৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

বিষয়:

নৌকাভেনেজুয়েলাযুক্তরাষ্ট্রহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

এশিয়া

বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ এশিয়া, চার দেশে ৬০০ জনের প্রাণহানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৯
দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছবি: এএফপি
দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছবি: এএফপি

টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৬০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ও। যার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা—এই চার দেশে দুর্ভোগে পড়েছে লাখো মানুষ।

গতকাল শনিবার পর্যন্ত শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই ৩০০ জনের বেশি এবং থাইল্যান্ডে ১৬০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঘূর্ণিঝড় ‘দিতওয়া’-এর আঘাতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৩ জনের বেশি মানুষ, নিখোঁজ প্রায় ১৯১ জন। মালয়েশিয়াতেও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

অনেক মানুষ এখনো নিখোঁজ থাকায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বন্যাদুর্গত এলাকাগুলোতে আটকে আছে বহু মানুষ।

ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার’ প্রভাবে দেশটিতে ভয়াবহ ভূমিধস ও বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত বুধবার ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। এতে বহু বাড়িঘর ভেসে গেছে এবং হাজারো স্থাপনা পানিতে তলিয়ে আছে।

শনিবার ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানায়, সুমাত্রায় বন্যায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর এখনো প্রায় ৩০০ জন নিখোঁজ।

সুমাত্রার আচেহ প্রদেশের বিরুন এলাকার এক বাসিন্দা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘বন্যায় সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কাপড়চোপড় বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাড়িটাই ভেঙে পড়ল।’

ইন্দোনেশিয়াতেই ৩০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে। ছবি: এএফপি
ইন্দোনেশিয়াতেই ৩০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে। ছবি: এএফপি

আচেহ প্রদেশের বাসিন্দা আরিনি আমালিয়া বিবিসিকে বলেন, ‘স্রোত এতটাই দ্রুত ছিল যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পানি রাস্তায় উঠে আসে, ঘরেও ঢুকে পড়ে।’

তিনি আরও জানান, তিনি ও তাঁর দাদি দ্রুত উঁচু স্থানে থাকা এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরদিন কিছু জিনিসপত্র আনতে ফিরে এসে দেখেন, বন্যার পানিতে পুরো বাড়ি ডুবে গেছে।

পশ্চিম সুমাত্রায় বাসিন্দা মেরি ওসমান জানান, তিনি তীব্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। তারপর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত একটা কাপড় শুকানোর দড়িতে ঝুলে ছিলেন।

থাইল্যান্ডে ১৬০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। ছবি: এএফপি
থাইল্যান্ডে ১৬০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ সংস্থা জানিয়েছে, লাখো মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হলেও এখনো শত শত মানুষ আটকে রয়েছেন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যদিকে থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সঙখলা প্রদেশে পানির স্তর তিন মিটার (১০ ফুট) পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। গত এক দশকের অন্যতম ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে দেশটি। অন্তত ১৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় নিহতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়ালইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় নিহতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়াল

শনিবার দেশটির সরকার জানায়, বন্যাকবলিত ১০টি প্রদেশে মোট ১৬০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৮ লাখের বেশি মানুষ।

হাত ইয়াই শহরে এক দিনে ৩৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ৩০০ বছরে সর্বোচ্চ। এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হাত ইয়াইয়ের একটি হাসপাতালে মরদেহের সংখ্যায় চাপ বেড়ে যাওয়ায় মর্গে জায়গা না থাকায় কর্মীদের সেগুলো হিমায়িত ট্রাকে স্থানান্তর করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৩ জনের বেশি মানুষ। ছবি: এএফপি
শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৩ জনের বেশি মানুষ। ছবি: এএফপি

বিবিসি থাইকে হাত ইয়াইয়ের বাসিন্দা থানিতা খিয়াওহম বলেন, ‘আমরা সাত দিন ধরে পানিতে আটকে ছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে আসেনি।’

আরও পড়ুন-

থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা, ভ্রমণের আগে পর্যটকদের যা জানা দরকার

থাইল্যান্ডে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬২, ব্যর্থতা স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী

সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। পরিবারের কেউ মারা গেলে সেই পরিবারকে সর্বোচ্চ ২০ লাখ বাত (৬২ হাজার ডলার) পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলঙ্কাও সাম্প্রতিক বছরের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করছে। ঘূর্ণিঝড় ‘ডিতওয়াহ’-এর কারণে দেশটিতে সৃষ্ট ভূমিধস ও বন্যায় অন্তত ১৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে শনিবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আরও ১৯১ জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং দেশজুড়ে আড়াই লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশটির সরকার ইতিমধ্যে জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

মালয়েশিয়াতেও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ছবি: এএফপি
মালয়েশিয়াতেও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ছবি: এএফপি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, ১৫ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ৭৮ হাজার মানুষকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা আরও জানায়, দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

পাশের দেশ মালয়েশিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও ক্ষয়ক্ষতি ভয়াবহ। দেশটিতে বন্যায় ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় পেরলিস রাজ্যের বেশ কিছু অংশ এখনো পানির নিচে। দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েক হাজার মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই চরম আবহাওয়ার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। ফিলিপাইনে সৃষ্ট টাইফুন ‘কোটো’ এবং মালাক্কা প্রণালীতে বিরলভাবে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার’-এর প্রভাবের কথা বলছেন তাঁরা।

অঞ্চলটির বার্ষিক মৌসুমি বৃষ্টির মৌসুম সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে থাকে এবং এ সময় ভারী বৃষ্টি হয়। আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝড়ের ধরনও বদলে গেছে। পাশাপাশি মৌসুমের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব উভয়ই বেড়েছে। এর ফলে আরও ভারী বর্ষণ, হঠাৎ বন্যা এবং শক্তিশালী বাতাসের মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

বিষয়:

মালয়েশিয়াএশিয়ামৃত্যুথাইল্যান্ডইন্দোনেশিয়াবন্যাশ্রীলঙ্কাদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো কাঠমান্ডুতে মৎস্য মেলার আয়োজন করল বাংলাদেশ

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই

‘নৌকায় থাকা সবাইকে’ হত্যার নির্দেশ দিইনি—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফাই