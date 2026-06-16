ট্রাম্প কি জার্মান সমর্থক

বিশ্বকাপে দারুণ সূচনা করেছে তিন স্বাগতিক দেশের একটি যুক্তরাষ্ট্র। তবে জি৭ সম্মেলনে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতেই দেখা গেছে জার্মান ফুটবল টিমের জার্সি। তাতে ট্রাম্পের নাম লেখা। এর পর থেকেই গুঞ্জন উঠেছে, ফুটবলে ট্রাম্প কি তাহলে জার্মান সমর্থক?
শিল্পোন্নত সাত দেশের জোট জি৭ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ফ্রান্স। দেশটির মধ্য-পূর্বাঞ্চলীয় এভিয়ান-ল্য-বেইনসে আজ মঙ্গলবার শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে ট্রাম্পের হাতে জার্মান ফুটবল দলের জার্সি দেখা গেছে। জার্সিতে ট্রাম্পের নামের সঙ্গে রয়েছে ‘খেলোয়াড়’ নম্বর ৪৭।
মূল ঘটনা হলো জি৭ সম্মেলনে ট্রাম্পকে জার্সিটি উপহার দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডেরিখ মার্জ। উপহার পেয়ে দারুণ খুশি ট্রাম্প। জার্সিতে যে ৪৭ নম্বর লেখা রয়েছে, তা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্টকে প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট। এরপর ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জো বাইডেন। তারপর সর্বশেষ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
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