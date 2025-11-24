Ajker Patrika
আফ্রিকা

১০ হাজার বছর পর জেগেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি, ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে ছাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১০ থেকে ১২ হাজার বছর পর আবার জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরি। ছবি: এক্স

প্রায় ১০ হাজার বছর পর জেগে উঠে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরি। এর ফলে তৈরি হওয়া বিরাট ছাই-মেঘ দ্রুত পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাগুলো পূর্বাভাস দিয়েছে, আজ সোমবার রাতের মধ্যে এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছাতে পারে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল রোববার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে এই বিস্ফোরণ শুরু হয়। ফ্রান্সের টুলুজ ভলকানিক অ্যাশ অ্যাডভাইজরি সেন্টার (ভিএএসি) জানায়, আগ্নেয়গিরিটির অগ্ন্যুৎপাত আপাতত থেমে গেছে, তবে এর বিশাল ছাই-মেঘ উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় আবহাওয়া সংস্থাগুলো।

এদিকে, আগাম ব্যবস্থা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন এয়ারলাইন ও বিমানবন্দরে জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ছাই-মেঘের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কায় কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে আকাসা এয়ার, ইন্ডিগো ও কেএলএম ফ্লাইট বাতিলের তালিকায় রয়েছে।

ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) জানিয়েছে, বিমানগুলোকে আগ্নেয়গিরির ছাই আচ্ছাদিত অঞ্চল এড়িয়ে চলতে হবে। সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী ফ্লাইট পরিকল্পনা, রুটিং ও জ্বালানি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে বলা হয়েছে।

এয়ারলাইনগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনো বিমান ছাই-মেঘে প্রবেশ করেছে সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করতে হবে। এর মধ্যে ইঞ্জিনের সমস্যা, কেবিনে ধোঁয়া বা কোনো অস্বাভাবিক গন্ধের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ছাই-মেঘ কোনো বিমানবন্দর এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে—এমন আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে অবিলম্বে রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে ও বিমান পার্ক করা এলাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আকাসা এয়ার জানিয়েছে, ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরির ছাই-মেঘের কারণে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর তাদের জেদ্দা, কুয়েত ও আবুধাবিগামী ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, তারা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ইন্ডিগো এক্সে পোস্ট করে জানিয়েছে, ‘ইথিওপিয়ার হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের পর ছাই-মেঘ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে আসছে। যাত্রীদের উদ্বেগ স্বাভাবিক, তবে তাঁদের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।’

স্পাইসজেট বলেছে, ইথিওপিয়ার অগ্ন্যুৎপাতের কারণে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় ছাই দেখা গেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে ফ্লাইট পরিচালনায় প্রভাব ফেলতে পারে। দুবাইগামী যাত্রীদের নিয়মিত ফ্লাইট স্ট্যাটাস চেক করতে বলা হয়েছে।

হাইলি গুবি আগ্নেয়গিরিটি ইথিওপিয়ার এরতা আলি পর্বতমালায় অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এটি শেষবার বিস্ফোরিত হয়েছিল ১০ থেকে ১২ হাজার বছর আগে। সর্বশেষ এবারের বিস্ফোরণে সৃষ্ট ছাই-মেঘ লোহিত সাগর পেরিয়ে প্রথমে ইয়েমেন ও ওমানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পরে তা পূর্ব দিকে ঘুরে এসে উত্তর আরব সাগরের ওপর দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

সৌদি গণমাধ্যম আল-অ্যারাবিয়া জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় আগ্নেয়গিরির ছাই দেখা গেছে, যেখান দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বহু আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল করে। তবে এখন পর্যন্ত ভারতের দিকে আসা ছাই-মেঘকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে আলাদা কোনো সতর্কতা জারি হয়নি।

পাকিস্তান

বাংলাদেশে চাল রপ্তানি করবে পাকিস্তান, ১ লাখ টন সংগ্রহ করছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ডন

বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য ১ লাখ টন চাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে ‘ট্রেডিং করপোরেশন অব পাকিস্তান’ (টিসিপি)। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। টিসিপির এই উদ্যোগকে দুই দেশের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক উষ্ণতা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই বিষয়ে সোমবার পাকিস্তানের পত্রিকা ডন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—২০২৪ সালের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন কাটিয়ে ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়তে শুরু করেছে। এর মধ্যেই নতুন করে সরকারি পর্যায়ে এই ধরনের বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া সামনে এসেছে।

গত ২০ নভেম্বর জারি করা টিসিপি–এর টেন্ডার নথি পর্যালোচনা করেছে ডন। নথি অনুযায়ী, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৮ নভেম্বর সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। দরপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—করাচি বন্দর হয়ে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য ১ লাখ টন লং-গ্রেইন সাদা চাল (ইরি-৬) ক্রয়ে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান, অংশীদারত্বভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিংবা বা একক মালিকানাধীন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পৃথক সিলযুক্ত প্রস্তাব চাওয়া হচ্ছে।

দরদাতাদের প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার পর তা ২১ কার্যদিবস পর্যন্ত বৈধ রাখতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে চাল পাঠানোর উপযোগী হতে হবে। একেকটি বিডের পরিমাণ ন্যূনতম ২৫ হাজার টন হতে হবে এবং ২৫ হাজার টনের গুণিতকে জমা দেওয়া যাবে। সর্বোচ্চ বিড ১ লাখ টন পর্যন্ত হতে পারবে, যার পরিমাণে কম-বেশি ৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় থাকবে।

টেন্ডার অনুযায়ী, চাল অবশ্যই পাকিস্তানের সর্বশেষ মৌসুমের উৎপাদিত হতে হবে এবং মানুষের খাদ্য উপযোগী, দুর্গন্ধহীন, ছত্রাক ও বিষাক্ত আগাছাবীজ বা পোকামাকড়মুক্ত থাকতে হবে।

এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, এই টেন্ডারকে অনেক ব্যবসায়ী পাকিস্তানি চালকে বাংলাদেশি আমদানি বাজারে নতুনভাবে প্রবেশ করানোর কৌশল হিসেবে দেখছেন। বাজার–বিশ্লেষকদের ধারণা, বাংলাদেশ যে চাল ক্রয় করছে, তার একটি অংশ ভারতীয় উৎস থেকে আসবে—এমন প্রত্যাশাও রয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাজারদর স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ সরকার বারবার চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরাসরি সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) ভিত্তিতে ৫০ হাজার টন চাল বাণিজ্য করে। গত মাসে অনুষ্ঠিত নবম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠকে পাকিস্তান বাংলাদেশকে করাচি বন্দর ব্যবহার করে আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়।

ভারত

ভারতে ব্যাংকের ১০ কোটি টাকা চুরির রহস্য উন্মোচন, গ্রেপ্তার ৭

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পুলিশের উদ্ধার করা টাকার একাংশ। ছবি: বিবিসি

ভারতে ৭০ মিলিয়ন রুপি (প্রায় ১০ কোটি টাকা) চুরির একটি দুঃসাহসিক ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তার পরিচয় ধারণ করে একটি সশস্ত্র চক্র টাকা পরিবহনের একটি ভ্যান লুট করেছিল।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, সম্প্রতি হওয়া ওই চুরির মামলাটি উদ্ঘাটন করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। চুরি হওয়া টাকার মধ্যে ৫৭.৬ মিলিয়ন রুপি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার সিং বিবিসিকে জানিয়েছেন, সপ্তম সন্দেহভাজনকে বেঙ্গালুরু শহর থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছে ঠিক কত টাকা আছে, তা নির্ধারণে সময় লাগবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

কুমার সিং আরও জানান, এখনো দুই বা তিনজন সন্দেহভাজনকে খুঁজছে পুলিশ। গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছেন—টাকা পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান সিএমএস-এর কর্মী গোপাল প্রসাদ, প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মী জে হ্যাভিয়ার এবং স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবল অন্নাপ্পা নাইক।

গত সপ্তাহেই বেঙ্গালুরুর লালবাগ এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে এই চুরির ঘটনা ঘটে। চক্রের সদস্যরা নিজেদের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে টাকার ভ্যান থামিয়ে অর্থ পরিবহনের কাগজপত্র যাচাইয়ের কথা বলেন। এরপর ভ্যানে থাকা টাকার জিম্মাদার ও দুই নিরাপত্তাকর্মীকে অন্য একটি এসইউভিতে ওঠানো হয়। আর দুষ্কৃতকারীদের একজন ওই ভ্যানটি চালিয়ে নিয়ে যান।

পুলিশ জানায়, সশস্ত্র দলটি যানবাহন বদল, ভুয়া নম্বরপ্লেট ব্যবহার এবং কম সিসিটিভি থাকা স্থান বেছে নিয়ে টাকাভর্তি বাক্সগুলো সরিয়ে নেয়। পরে ওই চক্রকে ধরতে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। কর্ণাটকসহ পার্শ্ববর্তী কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলিঙ্গানা, অন্ধ্র প্রদেশ ও গোয়া জুড়ে ২০০-র বেশি পুলিশ সদস্য এই অভিযানে অংশ নেন।

পুলিশ কমিশনার সিং জানান, সিএমএস-এর ভূমিকা এবং অর্থ পরিবহনের নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, ‘ভ্যানগুলোর একই রুট ও সময় বারবার অনুসরণ করা উচিত নয়। এতে সহজেই এগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারে ডাকাতেরা।’

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: সংগৃহীত

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর মিত্রদের একটি ‘বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের’ সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ঘোষণার ফলে আজ সোমবার থেকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা আরও বাড়ল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদুরো ও তাঁর সরকারি মিত্রদের একটি গ্রুপ ‘কার্টেল দে লস সোলস’ নামে পরিচিত। এটিকেই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন (Foreign Terrorist Organization) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কার্টেল দে লস সোলস হলো সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীর চেয়েও বেশি কিছু—যা মূলত মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত সামরিক বাহিনীর ভেতরের একটি বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্ক।

তবে মাদুরো বরাবরই মাদক পাচারে তাঁর ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

সংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, এই ঘোষণার ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাদুরোর সম্পদ ও অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুমোদন পাবেন। আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প প্রসাশনের এই পদক্ষেপ সরাসরি প্রাণঘাতী সামরিক শক্তি ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমোদন দেয় না। তবে হোয়াইট হাউসের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার ভেতরে সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ ক্ষমতা বাড়বে।

এই ঘোষণার আগে থেকেই মার্কিন সামরিক বাহিনী অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার নামের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকায় ইতিমধ্যে এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ ও ১৫ হাজারের বেশি সেনা জড়ো করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই মাদকবিরোধী অভিযানে ডজনখানেক লোক নিহতও হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছয়টি মার্কিন যুদ্ধবিমান (যার মধ্যে সুপারসনিক এফ/এ-১৮ই ফাইটার জেট ও বি-৫২ কৌশলগত বোমারু বিমান রয়েছে) প্রদর্শন করে, যা এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া।

হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গেছে, ট্রাম্পকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে সম্ভাব্য বিভিন্ন সামরিক হামলার বিস্তারিত ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—সরকার বা সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা, বিশেষ বাহিনীর অভিযান অথবা কিছু না করাও একটি বিকল্প হিসেবে থাকছে।

তবে মার্কিন জনগণের বিরাট অংশ এই সামরিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে। গতকাল রোববার প্রকাশিত সিবিএস নিউজ ও ইউগভের জরিপ অনুযায়ী, ৭০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ভেনেজুয়েলায় সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন, সমর্থন করছে মাত্র ৩০ শতাংশ। পাশাপাশি ৭৬ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে, তারা অবৈধ অভিবাসী ও অবৈধ মাদকের প্রবেশ কমানোর জন্য কাজ করছে। তবে সরকার পরিবর্তন (regime change) এসব প্রচেষ্টার একটি সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। একজন মার্কিন কর্মকর্তার মতে, ট্রাম্প আশা করছেন যে এই চাপ মাদুরোকে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ ছাড়াই ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট হবে।

ট্রাম্প অবশ্য কূটনৈতিক সমাধানের প্রতিও কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছেন। গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন, মাদুরো ‘কথা বলতে চান’। পরে তিনি বলেন, উপযুক্ত সময়ে মাদুরোর সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

সিএনএনের পক্ষ থেকে মাদুরোর সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনার অবস্থা জানতে চাইলে হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য দেয়নি।

এদিকে, উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) ভেনেজুয়েলার আকাশপথকে ‘সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে সতর্ক করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা ভেনেজুয়েলা থেকে তাদের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে।

এশিয়া

অস্ট্রেলিয়ায় অদ্ভুত উপায়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৪৫
অস্ট্রেলিয়ায় অদ্ভুত উপায়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবি
বোরকা নিষিদ্ধ না করার প্রতিবাদে নিজেই এই পোশাকে পার্লামেন্টে হাজির হন অস্ট্রেলিয়ার ডানপন্থী রাজনীতিবিদ ও ওয়ান নেশন দলের নেত্রী পলিন হ্যানসন। ছবি: সিবিএস

পার্লামেন্টে বোরকা পরে প্রবেশ করে দেশজুড়ে আবারও বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডানপন্থী রাজনীতিবিদ ও ওয়ান নেশন দলের নেত্রী পলিন হ্যানসন। সোমবার (২৪ নভেম্বর) তিনি সিনেটে মুখ ঢাকা বোরকা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল উপস্থাপন করতে চাইলে অন্যান্য আইনপ্রণেতারা তাঁকে বাধা দেন। এর পরপরই তিনি একটি কালো বোরকা পরে আবারও পার্লামেন্টে ফিরে আসেন এবং নিজের আসনে বসেন।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, পলিন হ্যানসনের এই আচরণ পার্লামেন্টে উপস্থিত অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস দলের সিনেট নেতা লারিসা ওয়াটার্স এই ঘটনাকে ‘ধর্মীয় মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের শামিল’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি এটিকে ‘চরম বর্ণবাদী’ কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সরকারি দলের সিনেট নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়ং একে ‘গভীরভাবে অসম্মানজনক’ বলে নিন্দা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা যে রাজ্য থেকেই আসি না কেন, আমরা এই কক্ষে সব ধর্ম ও সব পটভূমির মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করি। তাই দায়িত্বশীল ও শালীন আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।’

তবে পলিন হ্যানসন বোরকা খুলতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে সিনেটের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এটি পলিনের দ্বিতীয়বারের মতো সংসদে বোরকা পরিধান। এর আগে ২০১৭ সালেও তিনি নিরাপত্তা সমস্যা ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বোরকার সম্পর্কের অভিযোগ তুলে একই ধরনের আচরণ করেছিলেন।

পরে ফেসবুকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হ্যানসন জানান, তিনি ওই কাজটি করেছিলেন সিনেট কর্তৃক তাঁর প্রস্তাবিত বিল প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তিনি লেখেন, ‘যদি পার্লামেন্ট বোরকা নিষিদ্ধ না করে, তাহলে আমি নিজেই এই দমনমূলক ও নিরাপত্তা-ঝুঁকিপূর্ণ পোশাক পরিধান করে দেখাব, যেন সবাই বুঝতে পারে বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা আমাকে এটি পরতে দেখতে না চায়—তাহলে বোরকা নিষিদ্ধ করুক।’

হ্যানসন দীর্ঘদিন ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে আসছেন। ২০১৬ সালে তিনি দাবি করেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া ‘মুসলমানদের দ্বারা প্লাবিত’ হচ্ছে এবং ইসলামকে তিনি অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ান প্রধান রক্ষণশীল বিরোধীদল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত থাকায় ওয়ান নেশন দলের জনসমর্থন বেড়ে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এদিকে সরকার নিয়োজিত এক দূত গত সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরেই বেড়ে চলা ইসলামফোবিয়া মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে।

